https://uz.sputniknews.ru/20210701/studentam-nachnut-vydavat-obrazovatelnye-kredity-na-7-let-po-stavke-tsb-19489179.html
Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ
Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ
Высшее образование станет доступнее. На это будут направлены три ключевые меры, которые анонсировал глава республики. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T11:06+0500
2021-07-01T11:06+0500
2021-07-01T11:12+0500
общество
льготы
высшее образование
кредит
образование
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18539722_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6c0d27bf700b113beea97c649916bf65.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о создании новой системы поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах.Однако это очень обременительно, особенно для семей, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах республики.В связи с этим Мирзиёев анонсировал новые меры, которые призваны повысить доступность населения к образованию.Речь идет об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).Президент анонсировал еще одну важную меру — деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.Дети из семей, включенных в "железную тетрадь", получат право оплачивать контракт за обучение на 1 курсе из бюджетных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/mirziyoev-poobeschal-sdelat-vse-chtoby-podnyat-molodej-na-vysokiy-uroven-19487633.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18539722_150:0:2373:1667_1920x0_80_0_0_aab452f10ee03dd43d0d15ec4c282eb4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
льготы, высшее образование, кредит, образование, узбекистан
Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ
11:06 01.07.2021 (обновлено: 11:12 01.07.2021)
Высшее образование станет доступнее. На это будут направлены три ключевые меры, которые анонсировал глава республики.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил
о создании новой системы поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах.
"Сегодня родители, чтобы обучить ребенка в вузе, берут образовательные кредиты на 3 года по ставке 22-28%", — отметил глава государства.
Однако это очень обременительно, особенно для семей, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах республики.
В связи с этим Мирзиёев анонсировал новые меры, которые призваны повысить доступность населения к образованию.
Речь идет об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).
Президент анонсировал еще одну важную меру — деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.
Дети из семей, включенных в "железную тетрадь", получат право оплачивать контракт за обучение на 1 курсе из бюджетных средств.