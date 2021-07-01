https://uz.sputniknews.ru/20210701/studentam-nachnut-vydavat-obrazovatelnye-kredity-na-7-let-po-stavke-tsb-19489179.html

Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ

Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ

Высшее образование станет доступнее. На это будут направлены три ключевые меры, которые анонсировал глава республики. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T11:06+0500

2021-07-01T11:06+0500

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общество

льготы

высшее образование

кредит

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о создании новой системы поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах.Однако это очень обременительно, особенно для семей, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах республики.В связи с этим Мирзиёев анонсировал новые меры, которые призваны повысить доступность населения к образованию.Речь идет об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).Президент анонсировал еще одну важную меру — деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.Дети из семей, включенных в "железную тетрадь", получат право оплачивать контракт за обучение на 1 курсе из бюджетных средств.

https://uz.sputniknews.ru/20210630/mirziyoev-poobeschal-sdelat-vse-chtoby-podnyat-molodej-na-vysokiy-uroven-19487633.html

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льготы, высшее образование, кредит, образование, узбекистан