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Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ
Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ
Высшее образование станет доступнее. На это будут направлены три ключевые меры, которые анонсировал глава республики. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T11:06+0500
2021-07-01T11:12+0500
общество
льготы
высшее образование
кредит
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о создании новой системы поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах.Однако это очень обременительно, особенно для семей, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах республики.В связи с этим Мирзиёев анонсировал новые меры, которые призваны повысить доступность населения к образованию.Речь идет об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).Президент анонсировал еще одну важную меру — деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.Дети из семей, включенных в "железную тетрадь", получат право оплачивать контракт за обучение на 1 курсе из бюджетных средств.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/mirziyoev-poobeschal-sdelat-vse-chtoby-podnyat-molodej-na-vysokiy-uroven-19487633.html
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льготы, высшее образование, кредит, образование, узбекистан

Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ

11:06 01.07.2021 (обновлено: 11:12 01.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / bantersnapsСтудент, иллюстративное фото
Студент, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© СС0 / Unsplash / bantersnaps
Высшее образование станет доступнее. На это будут направлены три ключевые меры, которые анонсировал глава республики.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о создании новой системы поддержки талантливой молодежи, не имеющей возможности платно учиться в вузах.
"Сегодня родители, чтобы обучить ребенка в вузе, берут образовательные кредиты на 3 года по ставке 22-28%", — отметил глава государства.
Однако это очень обременительно, особенно для семей, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах республики.
В связи с этим Мирзиёев анонсировал новые меры, которые призваны повысить доступность населения к образованию.
Речь идет об образовательном кредите — он будет предоставляться студентам с нового учебного года на льготных условиях: на 7 лет по базовой ставке Центрального банка (14% в 2021 году).
Президент анонсировал еще одну важную меру — деньги, которыми погашается образовательный кредит, не будут облагаться подоходным налогом.
Дети из семей, включенных в "железную тетрадь", получат право оплачивать контракт за обучение на 1 курсе из бюджетных средств.
Шавкат Мирзиёев на Форуме молодежи и студентов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
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