https://uz.sputniknews.ru/20210701/fsb-rf-predotvratila-krupnye-terakty-v-moskve-i-astraxani-19502594.html

ФСБ РФ предотвратила крупные теракты в Москве и Астрахани

ФСБ РФ предотвратила крупные теракты в Москве и Астрахани

Террористы планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T18:10+0500

2021-07-01T18:10+0500

2021-07-01T18:10+0500

россия

астраханская область

террористы

подготовка терракта

фсб россии

москва

задержание

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила подготовку террористических актов в Москве и Астраханской области, сообщается на сайте ведомства.Крупные теракты готовились членами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации “Исламское государство”*. Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей.Второй участник ячейки задержан в российской столице. ФСБ опубликовало кадры спецоперации.По данным силовиков, сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.В ходе осмотра места происшествия и проведенных обысков по местам проживания фигурантов спецслужбы обнаружили и изъяли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату Ф-1, а также религиозно-экстремистскую литературу.По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.По данным РИА “Новости”, за четыре месяца текущего года ФСБ РФ предотвратила уже несколько терактов на территории России, которые готовили сторонники ИГИЛ*. Так 17 марта стало известно о задержании в Адыгее выходца из Центрально-Азиатского региона с поддельными миграционными документами. В его доме были обнаружены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства"*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений". 1 апреля ФСБ сообщила о нейтрализации боевика, готовившего теракт на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области. Он устроил дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. Там нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.Спустя четыре дня в Кисловодске (Ставропольский край) была ликвидирована целая ячейка сторонников ИГ состоящая из 14 человек, которые готовились совершить ряд преступлений в регионе и финансировали боевиков в Сирии. Вместе с ними задержали ранее судимого исламиста, который собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб.Подобные задержания прошли в мае и апреле в Ставрополье и Красноярском крае. Террористы готовились использовать взрывчатку в том числе во время майских праздников и на объектах транспортной инфраструктуры. * — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210405/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-stavropole-18153325.html

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астраханская область, террористы, подготовка терракта, фсб россии, москва, задержание