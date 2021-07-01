https://uz.sputniknews.ru/20210701/kontakt-tsentr-uzairways-teper-rabotaet-ejednevno-24-chasa-v-sutki-19493715.html

Контакт-центр UzAirways заработал ежедневно 24 часа в сутки

Контакт-центр UzAirways заработал ежедневно 24 часа в сутки

Специалистам можно задать самые разные вопросы в любой день и время суток. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T13:11+0500

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общество

пассажиры

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С 1 июля контакт-центр авиакомпании UzAirways перешел на режим работы 24/7.Теперь пассажиры смогут обратиться к специалистам в любой день (даже праздничный) и время суток.Задать можно все вопросы, связанные с эпидемиологическими требованиями, нормой провоза багажа, наличием и стоимостью авиабилетов. Также операторы подскажут актуальное расписание внутренних и международных рейсов.Доступна также услуга предварительного заказа спецпитания на борту. Мамам специалисты объяснят, как перевозить детей до двух лет и оформить заявку на дорожную колыбель.Связаться с контакт-центром авиаперевозчика можно по номеру +99878 140 02 00.По данным UzAirways, за справочной информацией в авиакомпанию ежедневно обращаются около тысячи человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-airways-zapustit-mobilnoe-prilojenie-dlya-pokupki-aviabiletov-onlayn-19172067.html

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пассажиры, авиакомпания uzbekistan airways