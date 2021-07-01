https://uz.sputniknews.ru/20210701/naznachen-novyy-regionalnyy-direktor-vsemirnogo-banka-po-tsentralnoy-azii-19499824.html

Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии

Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии

Эту должность заняла Татьяна Проскурякова, которая с 2015 года руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T17:15+0500

2021-07-01T17:15+0500

2021-07-01T18:18+0500

экономика

всемирный банк

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во Всемирном банке сообщили о назначении нового регионального директора по Центральной Азии — это Татьяна Проскурякова. До нее в течение четырех лет эту должность занимала Лилия Бурунчук. Проскурякова возьмет на себя управление инвестиционными проектами, реализуемыми в ЦА при финансовой поддержке Всемирного банка. В портфеле предстоящих задач — 80 проектов на общую сумму более $10 млрд.Татьяна Проскурякова имеет степени магистра экономических наук и политической экономии Московского государственного университета и магистра философии (экономика) Оксфордского университета.Напомним, неделю назад сменился и специальный представитель Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии. Теперь эту должность занимает финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala). Она приступила к выполнению своих обязанностей сегодня.

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всемирный банк, центральная азия