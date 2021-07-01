Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во Всемирном банке сообщили о назначении нового регионального директора по Центральной Азии — это Татьяна Проскурякова. До нее в течение четырех лет эту должность занимала Лилия Бурунчук. Проскурякова возьмет на себя управление инвестиционными проектами, реализуемыми в ЦА при финансовой поддержке Всемирного банка. В портфеле предстоящих задач — 80 проектов на общую сумму более $10 млрд.Татьяна Проскурякова имеет степени магистра экономических наук и политической экономии Московского государственного университета и магистра философии (экономика) Оксфордского университета.Напомним, неделю назад сменился и специальный представитель Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии. Теперь эту должность занимает финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala). Она приступила к выполнению своих обязанностей сегодня.
Эту должность заняла Татьяна Проскурякова, которая с 2015 года руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во Всемирном банке сообщили о назначении нового регионального директора по Центральной Азии — это Татьяна Проскурякова. До нее в течение четырех лет эту должность занимала Лилия Бурунчук.
Проскурякова возьмет на себя управление инвестиционными проектами, реализуемыми в ЦА при финансовой поддержке Всемирного банка. В портфеле предстоящих задач — 80 проектов на общую сумму более $10 млрд.
"Всемирный банк поддерживает страны Центральной Азии в их усилиях по восстановлению экономик от последствий пандемии. Мы обращаем особое внимание на ряд важных направлений, включая укрепление систем здравоохранения и образования, повышение производительности труда, создание динамичного частного сектора, улучшение деятельности государственных и рыночных институтов, а также переход к "зеленой" и инклюзивной экономике. Я готова приложить максимальные усилия для углубления партнерства Всемирного банка со странами Центральной Азии".
Татьяна Проскурякова
Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии
Для справки:
Татьяна Проскурякова начала свою работу во Всемирном банке в 1992 году. Она занимала различные посты в штаб-квартире организации в Вашингтоне и в ее представительствах в различных странах и регионах мира, координировала программы Всемирного банка в регионах Европы и Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. С 2015 года она руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.
Татьяна Проскурякова имеет степени магистра экономических наук и политической экономии Московского государственного университета и магистра философии (экономика) Оксфордского университета.
Напомним, неделю назад сменился и специальный представитель Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии. Теперь эту должность занимает финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala). Она приступила к выполнению своих обязанностей сегодня.