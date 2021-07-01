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https://uz.sputniknews.ru/20210701/naznachen-novyy-regionalnyy-direktor-vsemirnogo-banka-po-tsentralnoy-azii-19499824.html
Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии
Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии
Эту должность заняла Татьяна Проскурякова, которая с 2015 года руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T17:15+0500
2021-07-01T18:18+0500
экономика
всемирный банк
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во Всемирном банке сообщили о назначении нового регионального директора по Центральной Азии — это Татьяна Проскурякова. До нее в течение четырех лет эту должность занимала Лилия Бурунчук. Проскурякова возьмет на себя управление инвестиционными проектами, реализуемыми в ЦА при финансовой поддержке Всемирного банка. В портфеле предстоящих задач — 80 проектов на общую сумму более $10 млрд.Татьяна Проскурякова имеет степени магистра экономических наук и политической экономии Московского государственного университета и магистра философии (экономика) Оксфордского университета.Напомним, неделю назад сменился и специальный представитель Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии. Теперь эту должность занимает финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala). Она приступила к выполнению своих обязанностей сегодня.
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всемирный банк, центральная азия

Назначен новый региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии

17:15 01.07.2021 (обновлено: 18:18 01.07.2021)
358
© World Bank UzbekistanТатьяна Проскурякова
Татьяна Проскурякова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© World Bank Uzbekistan
Эту должность заняла Татьяна Проскурякова, которая с 2015 года руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во Всемирном банке сообщили о назначении нового регионального директора по Центральной Азии — это Татьяна Проскурякова. До нее в течение четырех лет эту должность занимала Лилия Бурунчук.
Проскурякова возьмет на себя управление инвестиционными проектами, реализуемыми в ЦА при финансовой поддержке Всемирного банка. В портфеле предстоящих задач — 80 проектов на общую сумму более $10 млрд.

"Всемирный банк поддерживает страны Центральной Азии в их усилиях по восстановлению экономик от последствий пандемии. Мы обращаем особое внимание на ряд важных направлений, включая укрепление систем здравоохранения и образования, повышение производительности труда, создание динамичного частного сектора, улучшение деятельности государственных и рыночных институтов, а также переход к "зеленой" и инклюзивной экономике. Я готова приложить максимальные усилия для углубления партнерства Всемирного банка со странами Центральной Азии".

Татьяна Проскурякова
Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии
Для справки:

Татьяна Проскурякова начала свою работу во Всемирном банке в 1992 году. Она занимала различные посты в штаб-квартире организации в Вашингтоне и в ее представительствах в различных странах и регионах мира, координировала программы Всемирного банка в регионах Европы и Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. С 2015 года она руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии.

Татьяна Проскурякова имеет степени магистра экономических наук и политической экономии Московского государственного университета и магистра философии (экономика) Оксфордского университета.
Напомним, неделю назад сменился и специальный представитель Европейского союза (СПЕС) в Центральной Азии. Теперь эту должность занимает финский дипломат Терхи Хакала (Terhi Hakala). Она приступила к выполнению своих обязанностей сегодня.
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