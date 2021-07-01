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Заместители министров иностранных дел стран ЦА обсудили безопасность в регионе
Заместители министров иностранных дел стран ЦА обсудили безопасность в регионе
Участники рассмотрели аспекты взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, а... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T12:29+0500
2021-07-01T12:29+0500
2021-07-01T12:46+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Специальный представитель ЕС в Центральной Азии Терхи Хакала, которая была назначена на должность неделю назад, приступила к выполнению своих обязанностей. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора в ходе встречи в формате "ЕС – ЦА", посвященной обсуждению вопросов укрепления сотрудничества в сфере политики и безопасности. Среди участников — заместители министров иностранных дел, эксперт и представители СМИ, в том числе и корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе мероприятия заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов отметил готовность координировать планы по сотрудничеству на международном уровне.Во встрече также приняла участие делегация Афганистана. В ходе заседания обсуждены итоги реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках межрегионального взаимодействия, а также график и повестка предстоящих мероприятий различного уровня в формате "ЕС – ЦА". Участники рассмотрели аспекты взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, а также региональные экологические проблемы. В завершение встречи обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности в контексте пандемии. Напомним: ежегодные встречи диалога высокого уровня между ЕС и странами Центральной Азии проводятся с 2013-го.
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ес, сотрудничество, центральная азия, ташкент
Заместители министров иностранных дел стран ЦА обсудили безопасность в регионе
12:29 01.07.2021 (обновлено: 12:46 01.07.2021)
Участники рассмотрели аспекты взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, а также региональные экологические проблемы.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Специальный представитель ЕС в Центральной Азии Терхи Хакала, которая была назначена
на должность неделю назад, приступила к выполнению своих обязанностей. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора в ходе встречи в формате "ЕС – ЦА", посвященной обсуждению вопросов укрепления сотрудничества в сфере политики и безопасности.
Среди участников — заместители министров иностранных дел, эксперт и представители СМИ, в том числе и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В ходе мероприятия заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов отметил готовность координировать планы по сотрудничеству на международном уровне.
"Я уверена, что у нас будет очень плодотворное сотрудничество друг с другом. <...> У нас очень большие планы по работе. И я надеюсь, что мы можем достичь позитивных результатов, работая вместе".
Терхи Хакала
Специальный представитель ЕС в Центральной Азии
Во встрече также приняла участие делегация Афганистана. В ходе заседания обсуждены итоги реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках межрегионального взаимодействия, а также график и повестка предстоящих мероприятий различного уровня в формате "ЕС – ЦА".
Участники рассмотрели аспекты взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, а также региональные экологические проблемы.
В завершение встречи обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере внешней политики и безопасности в контексте пандемии.
Напомним: ежегодные встречи диалога высокого уровня между ЕС и странами Центральной Азии проводятся с 2013-го.