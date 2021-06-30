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Мирзиёев пообещал сделать все, чтобы поднять молодежь на высокий уровень
Мирзиёев пообещал сделать все, чтобы поднять молодежь на высокий уровень
Президент обозначил приоритетные задачи по обеспечению занятости молодежи, усилению патриотического воспитания, поддержке искусства и спорта, социальной защиты... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T22:07+0500
2021-06-30T22:07+0500
общество
молодежь
молодежный форум
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана призвал молодых граждан страны стремиться к науке и пообещал задействовать все возможности, чтобы они достигли высокого уровня. Соответствующее заявление глава республики сделал на Форуме молодежи и студентов, организованного в честь Дня молодежи, отмечаемого ежегодно 30 июня.В своем выступлении президент обозначил приоритетные задачи по обеспечению занятости молодежи, усилению патриотического воспитания, поддержке искусства и спорта, социальной защиты молодых семей.Как отмечает пресс-служба лидера, в прошлом году молодые представители страны завоевали четыре золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых медалей на международных научных олимпиадах. В этом году все 96 выпускников президентских школ досрочно поступили в престижные зарубежные вузы на грантовой основе.В результате практической работы за последние восемь месяцев было выделено 300 миллиардов сумов на решение проблем 430 тысяч молодых людей, включенных в “молодежную тетрадь”, государство оплатило контракт более чем двум тысячам студентов из семей из “железной тетради”.Число предпринимателей в возрасте до 30 лет за последние четыре года увеличилось в пять раз и превысило 500 тысяч.В этом году на реализацию бизнес-проектов более 92 тысяч юношей и девушек было выделено 2,3 триллиона сумов льготных кредитов. Пятьдесят тысяч новых рабочих мест создано в рамках трех тысяч проектов в 186 молодежных промышленных и деловых зонах, организованных в регионах.В своем выступлении глава государства уделил особое внимание дальнейшему развитию системы образования и расширению доступа к нему.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/kajdyy-iz-vas-mojet-stat-legendoy-narbaeva-pozdravila-uzbekistantsev-s-dnem-molodeji-19479942.html
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молодежь, молодежный форум, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев пообещал сделать все, чтобы поднять молодежь на высокий уровень

22:07 30.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев на Форуме молодежи и студентов
Шавкат Мирзиёев на Форуме молодежи и студентов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент обозначил приоритетные задачи по обеспечению занятости молодежи, усилению патриотического воспитания, поддержке искусства и спорта, социальной защиты молодых семей.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Узбекистана призвал молодых граждан страны стремиться к науке и пообещал задействовать все возможности, чтобы они достигли высокого уровня.
Соответствующее заявление глава республики сделал на Форуме молодежи и студентов, организованного в честь Дня молодежи, отмечаемого ежегодно 30 июня.
“Каждый раз, встречаясь с вами, я не устаю повторять одно: цените науку, стремитесь к науке! Как видите, в мире ускоренно развиваются те народы и государства, которые учились, овладевали современными науками и профессиями, воспитывали подрастающее поколение в таком духе. Мы задействуем все возможности, чтобы и молодежь Узбекистана поднялась на такой высокий уровень”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
В своем выступлении президент обозначил приоритетные задачи по обеспечению занятости молодежи, усилению патриотического воспитания, поддержке искусства и спорта, социальной защиты молодых семей.
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Как отмечает пресс-служба лидера, в прошлом году молодые представители страны завоевали четыре золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых медалей на международных научных олимпиадах. В этом году все 96 выпускников президентских школ досрочно поступили в престижные зарубежные вузы на грантовой основе.
“Количество вузов в Узбекистане достигло 127, открыты филиалы 26 зарубежных университетов. За последние 5 лет квота на прием в высшие учебные заведения увеличена втрое, достигнув в этом году 182 тысяч. Таким образом, общий охват составит 28 процентов. Четыре года назад этот показатель составлял всего девять процентов”, — говорится в сообщении.
В результате практической работы за последние восемь месяцев было выделено 300 миллиардов сумов на решение проблем 430 тысяч молодых людей, включенных в “молодежную тетрадь”, государство оплатило контракт более чем двум тысячам студентов из семей из “железной тетради”.
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Число предпринимателей в возрасте до 30 лет за последние четыре года увеличилось в пять раз и превысило 500 тысяч.
В этом году на реализацию бизнес-проектов более 92 тысяч юношей и девушек было выделено 2,3 триллиона сумов льготных кредитов. Пятьдесят тысяч новых рабочих мест создано в рамках трех тысяч проектов в 186 молодежных промышленных и деловых зонах, организованных в регионах.
В своем выступлении глава государства уделил особое внимание дальнейшему развитию системы образования и расширению доступа к нему.
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