https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistan-vpervye-posetit-premer-ministr-pakistana-imran-xan-19491604.html
Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
В рамках встречи пакистанский политик обсудит с узбекской стороной перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T12:12+0500
2021-07-01T12:12+0500
2021-07-01T12:17+0500
политика
товарооборот
пакистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18342675_171:178:1097:699_1920x0_80_0_0_7e1fd8398695ebcba007160ca6068b59.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые прибудет в Узбекистан в июле 2021 года, передает пакистанское издание Express Tribune.В рамках официальной встречи стороны рассмотрят перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами. Отмечается, что Узбекистан может открыть Пакистану путь в другие страны Центральной Азии, а взамен власти страны готовы предложить республике свои морские порты для развития торговли.По мнению экспертов, благодаря улучшению двусторонних торговых отношений Узбекистан предоставит Пакистану возможность увеличить объемы экспорта в Центральноазиатский регион. В настоящее время страны ЦА имеют торговый потенциал, который достигает $90 миллиардов.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html
пакистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18342675_163:0:1131:726_1920x0_80_0_0_84f2bee30c1f820d0f4a6371d81c0bd3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
товарооборот, пакистан, узбекистан
Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
12:12 01.07.2021 (обновлено: 12:17 01.07.2021)
В рамках встречи пакистанский политик обсудит с узбекской стороной перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые прибудет в Узбекистан в июле 2021 года, передает
пакистанское издание Express Tribune.
В рамках официальной встречи стороны рассмотрят перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами.
Отмечается, что Узбекистан может открыть Пакистану путь в другие страны Центральной Азии, а взамен власти страны готовы предложить республике свои морские порты для развития торговли.
По мнению экспертов, благодаря улучшению двусторонних торговых отношений Узбекистан предоставит Пакистану возможность увеличить объемы экспорта в Центральноазиатский регион. В настоящее время страны ЦА имеют торговый потенциал, который достигает $90 миллиардов.