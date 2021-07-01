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Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан

Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан

В рамках встречи пакистанский политик обсудит с узбекской стороной перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T12:12+0500

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товарооборот

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые прибудет в Узбекистан в июле 2021 года, передает пакистанское издание Express Tribune.В рамках официальной встречи стороны рассмотрят перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами. Отмечается, что Узбекистан может открыть Пакистану путь в другие страны Центральной Азии, а взамен власти страны готовы предложить республике свои морские порты для развития торговли.По мнению экспертов, благодаря улучшению двусторонних торговых отношений Узбекистан предоставит Пакистану возможность увеличить объемы экспорта в Центральноазиатский регион. В настоящее время страны ЦА имеют торговый потенциал, который достигает $90 миллиардов.

https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html

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