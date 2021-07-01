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Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
В рамках встречи пакистанский политик обсудит с узбекской стороной перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T12:12+0500
2021-07-01T12:17+0500
политика
товарооборот
пакистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые прибудет в Узбекистан в июле 2021 года, передает пакистанское издание Express Tribune.В рамках официальной встречи стороны рассмотрят перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами. Отмечается, что Узбекистан может открыть Пакистану путь в другие страны Центральной Азии, а взамен власти страны готовы предложить республике свои морские порты для развития торговли.По мнению экспертов, благодаря улучшению двусторонних торговых отношений Узбекистан предоставит Пакистану возможность увеличить объемы экспорта в Центральноазиатский регион. В настоящее время страны ЦА имеют торговый потенциал, который достигает $90 миллиардов.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-i-pakistan-uvelichili-vzaimnyy-tovarooborot---18336762.html
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товарооборот, пакистан, узбекистан

Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан

12:12 01.07.2021 (обновлено: 12:17 01.07.2021)
342
© Пресс-служба президента УзбекистанаПремьер министра Пакистана Имран Хан
Премьер министра Пакистана Имран Хан - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках встречи пакистанский политик обсудит с узбекской стороной перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые прибудет в Узбекистан в июле 2021 года, передает пакистанское издание Express Tribune.
В рамках официальной встречи стороны рассмотрят перспективы расширения торгово-экономических связей между двумя странами.
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Отмечается, что Узбекистан может открыть Пакистану путь в другие страны Центральной Азии, а взамен власти страны готовы предложить республике свои морские порты для развития торговли.
По мнению экспертов, благодаря улучшению двусторонних торговых отношений Узбекистан предоставит Пакистану возможность увеличить объемы экспорта в Центральноазиатский регион. В настоящее время страны ЦА имеют торговый потенциал, который достигает $90 миллиардов.
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