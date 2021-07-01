https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-rossii-startovalo-onlayn-golosovanie-fotokonkursa-imeni-andreya-stenina--19493230.html
В России стартовало онлайн-голосование фотоконкурса имени Андрея Стенина
В России стартовало онлайн-голосование фотоконкурса имени Андрея Стенина
Имена победителей творческого состязания станут известны в сентябре этого года. О них будет объявлено на официальном сайте конкурса. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T13:05+0500
2021-07-01T13:05+0500
2021-07-01T13:24+0500
россия
конкурс имени стенина
фотоконкурс
андрей стенин
миа "россия сегодня"
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. С первого июля любой пользователь Интернета может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021: онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта конкурса. Для участия в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23.59 (мск) 31 июля. Победителя объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, ставшее уже доброй традицией, является, своего рода, форматом народного жюри в оценке работ конкурсантов. Кто получит главную награду фотоконкурса – Гран-при, и как распределятся призовые места в номинациях, станет известно в сентябре. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на официальном сайте.В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года. О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
https://uz.sputniknews.ru/20201022/Konkurs-imeni-Stenina-nazval-pobediteley-2020-goda-15239388.html
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конкурс имени стенина, фотоконкурс, андрей стенин, миа "россия сегодня"
В России стартовало онлайн-голосование фотоконкурса имени Андрея Стенина
13:05 01.07.2021 (обновлено: 13:24 01.07.2021)
Имена победителей творческого состязания станут известны в сентябре этого года. О них будет объявлено на официальном сайте конкурса.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
С первого июля любой пользователь Интернета может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021: онлайн-голосование стартовало на русской
и английской
версиях сайта конкурса.
Для участия в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23.59 (мск) 31 июля. Победителя объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, ставшее уже доброй традицией, является, своего рода, форматом народного жюри в оценке работ конкурсантов.
"Те интернет-пользователи, которые принимают участие в голосовании, обладают чутьем настоящих ценителей фото и хотят узнать и понять как можно больше в мире современной фотографии. И мы счастливы, что в этом им как раз и помогают работы тех, кто представляет самое лучшее и яркое в мире молодой международной фотожурналистики, – наших лауреатов".
Оксана Олейник
Куратор конкурса им. Андрея Стенина
Кто получит главную награду фотоконкурса – Гран-при, и как распределятся призовые места в номинациях, станет известно в сентябре. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на официальном сайте.
В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"
, телеканал "Москва 24"
, информационно-новостной портал Вести.Ru
.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik
, телеканал и портал RT
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Telam
, новостное агентство ANA
, Shanghai United Media Group (SUMG)
, интернет-портал газеты China Daily
, интернет-портал The Paper
, медиасеть Al Mayadeen
, информационное агентство Prensa Latina
, интернет-портал DBW
.