https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-tashkente-perekroyut-ulitsu-v-tsentralnom-rayone-19503727.html

В Ташкенте перекроют улицу в центральном районе

В Ташкенте перекроют улицу в центральном районе

В Шайхантахурском районе решили провести работы по подключению оросительного трубопровода. Чтобы не создавать неудобства водителям, процесс организуют ночью. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T18:52+0500

2021-07-01T18:52+0500

2021-07-01T18:52+0500

общество

хокимият ташкента

шайхантахурский район

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня ночью в Шайхантахурском районе столицы перекроют одну из улиц. Об этом автомобилистов предупредили в местном хокимияте. Но жители могут не торопиться перекраивать маршрут, поскольку дорогу откроют буквально через четыре часа."С 23:00 1 июля до 03:00 2 июля будут проводиться работы по подключению оросительного трубопровода, проходящего через пересечение улиц МКАД, Ипакчилик и Кургонча в Шайхантахурском районе, с закрытой частью коллектора Джарарик", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.Движение на участке МКАД между улицами Кургонча и Ташкуча будет ограничено только ночью.Напомним, на выходных в Ташкенте также ограничивали автомобильное движение на ряде улиц, однако делали это из-за международных соревнований по картингу "Гран-при Тошкент 2021".

шайхантахурский район

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хокимият ташкента, шайхантахурский район