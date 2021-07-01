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В Ташкенте перекроют улицу в центральном районе
В Ташкенте перекроют улицу в центральном районе
В Шайхантахурском районе решили провести работы по подключению оросительного трубопровода. Чтобы не создавать неудобства водителям, процесс организуют ночью. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T18:52+0500
2021-07-01T18:52+0500
общество
хокимият ташкента
шайхантахурский район
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня ночью в Шайхантахурском районе столицы перекроют одну из улиц. Об этом автомобилистов предупредили в местном хокимияте. Но жители могут не торопиться перекраивать маршрут, поскольку дорогу откроют буквально через четыре часа."С 23:00 1 июля до 03:00 2 июля будут проводиться работы по подключению оросительного трубопровода, проходящего через пересечение улиц МКАД, Ипакчилик и Кургонча в Шайхантахурском районе, с закрытой частью коллектора Джарарик", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.Движение на участке МКАД между улицами Кургонча и Ташкуча будет ограничено только ночью.Напомним, на выходных в Ташкенте также ограничивали автомобильное движение на ряде улиц, однако делали это из-за международных соревнований по картингу "Гран-при Тошкент 2021".
шайхантахурский район
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хокимият ташкента, шайхантахурский район

В Ташкенте перекроют улицу в центральном районе

18:52 01.07.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПустые улицы Ташкента
Пустые улицы Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Шайхантахурском районе решили провести работы по подключению оросительного трубопровода. Чтобы не создавать неудобства водителям, процесс организуют ночью.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня ночью в Шайхантахурском районе столицы перекроют одну из улиц. Об этом автомобилистов предупредили в местном хокимияте.
Но жители могут не торопиться перекраивать маршрут, поскольку дорогу откроют буквально через четыре часа.
"С 23:00 1 июля до 03:00 2 июля будут проводиться работы по подключению оросительного трубопровода, проходящего через пересечение улиц МКАД, Ипакчилик и Кургонча в Шайхантахурском районе, с закрытой частью коллектора Джарарик", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
© Пресс-служба Хокимията Ташкента С 23:00 1 июля до 03:00 2 июля будут проводиться работы по подключению оросительного трубопровода, проходящего через пересечение улиц МКАД, Ипакчилик и Кургонча в Шайхантахурском районе, с закрытой частью коллектора Джарарик
 С 23:00 1 июля до 03:00 2 июля будут проводиться работы по подключению оросительного трубопровода, проходящего через пересечение улиц МКАД, Ипакчилик и Кургонча в Шайхантахурском районе, с закрытой частью коллектора Джарарик - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
С 23:00 1 июля до 03:00 2 июля будут проводиться работы по подключению оросительного трубопровода, проходящего через пересечение улиц МКАД, Ипакчилик и Кургонча в Шайхантахурском районе, с закрытой частью коллектора Джарарик
© Пресс-служба Хокимията Ташкента
Движение на участке МКАД между улицами Кургонча и Ташкуча будет ограничено только ночью.
Напомним, на выходных в Ташкенте также ограничивали автомобильное движение на ряде улиц, однако делали это из-за международных соревнований по картингу "Гран-при Тошкент 2021".
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