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https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-uzbekistan-pribudet-prezident-afganistana--19494201.html
В Узбекистан прибудет президент Афганистана
В Узбекистан прибудет президент Афганистана
Ашраф Гани примет участие в конференции стран Центральной и Южной Азии. На мероприятии соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T13:21+0500
2021-07-01T13:40+0500
политика
прямой диалог
конференция
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай прилетит в Ташкент для участия в конференции стран Центральной и Южной Азии. Об этом в рамках очередной встречи диалога высокого уровня "Европейский союз – Центральная Азия" сообщил замминистра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам дипломата, на конференции соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского региона. Официальный представитель министерства иностранных дел РУз Юсуф Кабулжанов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан отметил, что к мероприятию, инициированному президентом Шавкатом Мирзиёевым, будет приковано внимание всего мира. Кабулжанов охарактеризовал эту инициативу как "важный шаг в поиске новых решений глобальных проблем".Глава Узбекистана ранее заявлял, что международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте в 2021-м. Известно, что проведение форума запланировано на 15-16 июля этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html
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прямой диалог, конференция, афганистан, узбекистан

В Узбекистан прибудет президент Афганистана

13:21 01.07.2021 (обновлено: 13:40 01.07.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Ашраф Гани примет участие в конференции стран Центральной и Южной Азии. На мероприятии соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского региона.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай прилетит в Ташкент для участия в конференции стран Центральной и Южной Азии. Об этом в рамках очередной встречи диалога высокого уровня "Европейский союз – Центральная Азия" сообщил замминистра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам дипломата, на конференции соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского региона.
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Официальный представитель министерства иностранных дел РУз Юсуф Кабулжанов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан отметил, что к мероприятию, инициированному президентом Шавкатом Мирзиёевым, будет приковано внимание всего мира. Кабулжанов охарактеризовал эту инициативу как "важный шаг в поиске новых решений глобальных проблем".
Глава Узбекистана ранее заявлял, что международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте в 2021-м. Известно, что проведение форума запланировано на 15-16 июля этого года.
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