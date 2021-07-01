https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-uzbekistan-pribudet-prezident-afganistana--19494201.html

В Узбекистан прибудет президент Афганистана

В Узбекистан прибудет президент Афганистана

Ашраф Гани примет участие в конференции стран Центральной и Южной Азии. На мероприятии соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T13:21+0500

2021-07-01T13:21+0500

2021-07-01T13:40+0500

политика

прямой диалог

конференция

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай прилетит в Ташкент для участия в конференции стран Центральной и Южной Азии. Об этом в рамках очередной встречи диалога высокого уровня "Европейский союз – Центральная Азия" сообщил замминистра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам дипломата, на конференции соберутся ученые для обсуждения вопросов в контексте развития афганского региона. Официальный представитель министерства иностранных дел РУз Юсуф Кабулжанов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан отметил, что к мероприятию, инициированному президентом Шавкатом Мирзиёевым, будет приковано внимание всего мира. Кабулжанов охарактеризовал эту инициативу как "важный шаг в поиске новых решений глобальных проблем".Глава Узбекистана ранее заявлял, что международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоится в Ташкенте в 2021-м. Известно, что проведение форума запланировано на 15-16 июля этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html

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прямой диалог, конференция, афганистан, узбекистан