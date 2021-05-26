https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html

Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает

Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает

В последнее время республика принимает активные меры по активизации отношений с Афганистаном в самых разных сферах. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T13:47+0500

2021-05-26T13:47+0500

2021-05-26T13:51+0500

политика

кабул

соглашение

торговля

афганистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года подписать с правительством Афганистана соглашение о преференциальной торговле.Это, как ожидается, позволит увеличить взаимный товарооборот в 2,5 раза.Накануне зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с главой администрации президента Афганистана Мохаммадом Шакиром Каргаром.Встреча прошла в Термезе и была посвящена перспективам двустороннего сотрудничества.По данным ведомства, соглашение будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов против около 800 миллионов долларов по итогам 2020 года.Также в ходе переговоров обсуждены перспективы проведения в сентябре этого года в Кабуле очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.В последнее время Узбекистан принимает активные меры по активизации отношений с Афганистаном в самых разных сферах: политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.В 2017-м страны подписали дорожную карту по увеличению торгового оборота до 1,5 миллиарда долларов, а также свыше 40 контрактов на поставку узбекской продукции в Афганистан (на общую сумму более 500 миллионов долларов).Кроме того, стороны заключили соглашение о строительстве железной дороги "Мазари — Шариф — Шиберган — Маймана — Герат" и линии электропередачи "Сурхан — Пули Хумри" для стабильного энергоснабжения Кабула.

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кабул, соглашение, торговля, афганистан, ташкент, узбекистан