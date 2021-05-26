https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-i-afganistan-stanovyatsya-luchshimi-druzyami-chto-ix-svyazyvaet-18917152.html
Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает
Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает
В последнее время республика принимает активные меры по активизации отношений с Афганистаном в самых разных сферах. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T13:47+0500
2021-05-26T13:47+0500
2021-05-26T13:51+0500
политика
кабул
соглашение
торговля
афганистан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года подписать с правительством Афганистана соглашение о преференциальной торговле.Это, как ожидается, позволит увеличить взаимный товарооборот в 2,5 раза.Накануне зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с главой администрации президента Афганистана Мохаммадом Шакиром Каргаром.Встреча прошла в Термезе и была посвящена перспективам двустороннего сотрудничества.По данным ведомства, соглашение будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов против около 800 миллионов долларов по итогам 2020 года.Также в ходе переговоров обсуждены перспективы проведения в сентябре этого года в Кабуле очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.В последнее время Узбекистан принимает активные меры по активизации отношений с Афганистаном в самых разных сферах: политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.В 2017-м страны подписали дорожную карту по увеличению торгового оборота до 1,5 миллиарда долларов, а также свыше 40 контрактов на поставку узбекской продукции в Афганистан (на общую сумму более 500 миллионов долларов).Кроме того, стороны заключили соглашение о строительстве железной дороги "Мазари — Шариф — Шиберган — Маймана — Герат" и линии электропередачи "Сурхан — Пули Хумри" для стабильного энергоснабжения Кабула.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/ssha-vnov-otmetili-vajnuyu-rol-uzbekistana-v-uregulirovanii-afganskogo-konflikta-18596456.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/priglashenie-na-voynu-afganistan-predlojil-stranam-tsentralnoy-azii-drujit-spetsnazami-18722494.html
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кабул, соглашение, торговля, афганистан, ташкент, узбекистан
Узбекистан и Афганистан становятся "лучшими друзьями": что их связывает
13:47 26.05.2021 (обновлено: 13:51 26.05.2021)
В последнее время республика принимает активные меры по активизации отношений с Афганистаном в самых разных сферах.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года подписать с правительством Афганистана соглашение о преференциальной торговле.
Это, как ожидается, позволит увеличить взаимный товарооборот в 2,5 раза.
Накануне зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с главой администрации президента Афганистана Мохаммадом Шакиром Каргаром.
Встреча прошла в Термезе и была посвящена перспективам двустороннего сотрудничества.
"Достигнута договоренность, что для активизации торгового сотрудничества профильные министерства и ведомства двух стран ускорят согласование проекта соглашения о преференциальной торговле в целях его подписания до конца текущего года", — сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ).
По данным ведомства, соглашение будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов против около 800 миллионов долларов по итогам 2020 года.
Также в ходе переговоров обсуждены перспективы проведения в сентябре этого года в Кабуле очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В последнее время Узбекистан принимает активные меры по активизации отношений с Афганистаном в самых разных сферах: политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.
В 2017-м страны подписали дорожную карту по увеличению торгового оборота до 1,5 миллиарда долларов, а также свыше 40 контрактов на поставку узбекской продукции в Афганистан (на общую сумму более 500 миллионов долларов).
Кроме того, стороны заключили соглашение о строительстве железной дороги "Мазари — Шариф — Шиберган — Маймана — Герат" и линии электропередачи "Сурхан — Пули Хумри" для стабильного энергоснабжения Кабула.