https://uz.sputniknews.ru/20210701/zaklyuchit-strategicheskoe-soglashenie-na-chem-vzletit-ukrainskiy-aviaprom-19489926.html

"Заключить стратегическое соглашение": на чем взлетит украинский авиапром

"Заключить стратегическое соглашение": на чем взлетит украинский авиапром

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие принятое 4 июня Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) решение "О развитии... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T10:31+0500

2021-07-01T10:31+0500

2021-07-01T10:36+0500

колумнисты

владимир зеленский

украина

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То нашпиговано настолько же благостными, насколько и маниловскими планами по развитию украинского авиастроения — хотя содержит при этом и некоторые более практичные положения, направленные на, скажем так, освоение бюджетных средств.Примечательно же здесь то, что постмайданная власть в течение семи лет последовательно уничтожала национальное авиастроение, в том числе путем разрыва связей с российскими партнерами. В итоге добилась своего. А теперь, снявши голову, начинает плакать по волосам.Впрочем, скорее всего, мы имеем дело с очередным пустым документом эпохи Зеленского, единственной сиюминутной целью которого является PR Владимира Александровича, — что в среднесрочной перспективе дополняется намерениями его окружения поживиться на бюджетных потоках.Основные положения решения СНБО сводятся к тому, что правительству поручено в месячный срок:Кроме того, Министерству обороны поручено проработать вопрос обновления парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых, и многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178. Это совсем уж прекрасно: боевые самолеты, вертолеты и беспилотные авиационные комплексы Украина никогда не выпускала и, уж конечно, не в состоянии выпускать сегодня. Что же касается Ан-178, то, несмотря на бравурные заявления генерального директора государственного предприятия "Антонов" (ГП "Антонов") Александра Лося о том, что в минувшем году удалось собрать самолет без российских комплектующих (правда, при этом на две трети из западных, а возможная цена такого чудо-самолета благоразумно не озвучивалась), по факту в феврале 2021 года самолет Ан-178 был вообще исключен из государственного реестра гражданских воздушных судов. Решение было принято из-за отсутствия у самолета сертификата летной годности в течение двух лет. То есть этот самолет даже ни разу не взлетел, его нет, зато уже есть коррупционные скандалы вокруг него — например, история с его несостоявшейся поставкой в Перу.Также разным министерствам поручено:Заметим, что планы по тотальной перемоге в авиастроении принимаются на фоне полного развала авиастроения — с лета 2015 года Украина не выпустила ни одного серийного самолета, авиапредприятия погрязли в долгах и по большей части простаивают, иногда занимаясь какими-то ремонтами. Кооперация с российскими контрагентами разрушена.Теоретически можно вообразить ситуацию, что решение СНБО начнут выполнять всерьез. Где-то найдут иностранных партнеров, страстно желающих заключить с Украиной стратегические соглашения о сотрудничестве. Подготовят законопроекты о поддержке авиастроения и примут их (хотя таковых в 30-летней истории Украины было уже немало). Найдут деньги под запуск производства, включая погашение долгов (что выглядит фантастикой) и рынки сбыта для готовой продукции (что ничуть не более правдоподобно). Но даже если предположить, что все это будет сделано, то все равно непонятно: кто будет собирать самолеты?Почти одновременно с указом Зеленского вышло интервью генерального директора ХГАПП Александра Кривоконя, в котором он рассказывает не только об ужасном финансовом состоянии предприятия, но и о том, что на заводе банально некому работать: "Сейчас работают около 400 человек. Это обслуживающий персонал, охрана и около ста производственников. По документам у нас 1580 человек. А есть они или нет? Руководители цехов не знают своих людей, уже и забыли. И люди уже забыли дорогу к заводу".Стоит добавить, что на благую цель возрождения украинского авиастроения планируется ежегодно из бюджета направлять два миллиарда гривен. Конечно же, этих денег не хватит ни на какое восстановление. Но вот "пилить" — скажем, в рамках создания "национального авиаперевозчика" — худо-бедно что-то будет. А тем временем Украина сможет и дальше гордиться рекордным ростом, например, в экспорте улиток. Это цивилизационный выбор, сделанный в 2014 году, и его решением СНБО не отменить.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210607/zelenskiy-unichtojaet-oligarxov-19116341.html

украина

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владимир зеленский, украина