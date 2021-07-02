https://uz.sputniknews.ru/20210702/pod-stuk-koles-rossiyskie-poezda-dlya-uzbekistana-i-drugix-stran-byvshego-sssr-19518214.html

Под стук колес: российские поезда для Узбекистана и других стран бывшего СССР

Под стук колес: российские поезда для Узбекистана и других стран бывшего СССР

В какие страны бывшего СССР один крупнейших в России производителей подвижного отправляет свою продукцию. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T16:37+0500

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нур-султан

вильнюс

баку

ссср

метро

минск

поезд

ереван

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. После распада СССР не все предприятия смогли сохранить связи с союзными республиками. Среди тех, кто прежние контракты не только не утратил, но и стал сотрудничать еще больше, — российское АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ).Буквально на этой неделе подмосковное предприятие "Метровагонмаш" (входит в ТМХ) отправило четыре поезда метро по пять вагонов каждый в столицу Азербайджана. Всего на мытищинских вагонах сегодня работает 19 метрополитенов. Они эксплуатируются в Ташкенте, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ташкенте, Киеве, Харьковe, Днепре, а также в Праге, Будапеште, Варшаве, Софии и других городах.ТашкентВ апреле этого года "Метровагонмаш" подписал контракт с Ташкентским метрополитеном на изготовление и поставку 40 вагонов метро. Подвижной состав планируется изготовить и передать заказчику до конца 2021 года. Это будет 10 поездов в четырехвагонном исполнении.Также, осенью 2019 года завод поставил в Ташкент пять четырехвагонных поездов. Аналогичные новые поезда с современными салонами и сквозными проходами работают в Московском, Казанском и Бакинском метрополитенах.А сотрудничество с "Метровагонмашем" у Ташкентского метрополитена началось в 1977-м, когда была открыта "подземка" в столице Узбекистана. Самые первые вагоны были сняты с эксплуатации еще в 1985 году и стали музейными экспонатами. Всего в столицу Узбекистана с 1977-го было поставлено более 20 составов поездов метро.Главные преимущества электровоза с поосным регулированием силы тяги – способность работать на участках со сложным рельефом, которым отличаются железные дороги Узбекистана, возможность водить более тяжелые поезда и, как следствие, увеличение производительности локомотива. Тепловозы, аналогичные поставленным в Узбекистан, эксплуатируются на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, на Шубаркольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении в Казахстане. Нур-СултанВ Казахстан за три последних года холдинг поставил два магистральных тепловоза, 17 маневровых тепловозов, более 200 комплектов для сборки вагонов локомотивной тяги. Однако в Казахстан "Трансмашхолдинг" не только поставляет свою продукцию, но и на месте участвует в развитии отрасли железнодорожного машиностроения, являясь сооснователем и акционером таких новых предприятий, как электровозосборочный завод "Электровоз курастыру зауыты" и тепловозосборочный завод "Локомотив курастыру зауыты". Оба предприятия ориентированы прежде всего на обеспечение потребностей самого Казахстана, но осуществляют также поставки и в другие страны СНГ.Производство пассажирских вагонов для Казахстана было организовано на казахстанской площадке "Тулпар" по технологии и из специальных комплектов "Тверского вагоностроительного завода". МинскЗа три последних года ТМХ отправил в Беларусь 20 пассажирских вагонов. Они все оборудованы в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности, оснащены кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. С 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") поставил в Минск более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки на "Минском вагоноремонтном заводе".Баку С бакинским метрополитеном предприятие в Мытищах сотрудничает с момента открытия – с 1967 года. Метро в столице Азербайджана стало пятым в СССР после Московского, Ленинградского, Киевского и Тбилисского. И с тех пор не меняет поставщиков. В Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных в Подмосковье.Новые составы дополняют бакинскую подземку с 2015 года, когда в Азербайджан из России были отправлены три пятивагонных состава. Последний контракт был подписан в октябре 2019-го. Договор рассчитан на период с 2020 по 2023 годы и предусматривает ежегодную поставку в Азербайджан 20 современных вагонов метро.На этой неделе Бакинский метрополитен пополнился современными поездами метро – из России были доставлены четыре поезда метро по пять вагонов каждый. Но сотрудничество Мытищинского предприятия транспортного машиностроения началось задолго до того, как в Баку было открыто метро. Еще в 1926 году впервые в СССР на заводе начался выпуск электровагонов для первых электрифицированных дорог. И первая такая дорога в СССР была открыта именно в Азербайджане в 1926-м на маршруте Баку – Сабунчи – Сураханы. Железная дорога Москва — Мытищи, к слову, была открыта во вторую очередь: только в 1929 году.Ереван В Армению за три последних года поставлено два электропоезда и 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги новейших модификаций. Кроме того, заказаны четыре шестивагонных состава ЭП2Д и еще четыре – четырехвагонных.В октябре 2017 года поезда ЭП2Д были представлены министру транспорта, связи и информационных технологий Армении Вагану Мартиросяну и руководству Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД). Окраска ЭП2Д, представленного на презентации в Армении, выполнена в экостиле. Комплект энергосберегающего электрооборудования, установленный на подвижном составе производства ДМЗ (входит в "Трансмашхолдинг"), позволяет снизить расход электричества на 20%. Поставленные в Армению пассажирские вагоны локомотивной тяги, как ожидается, будут использоваться ЮКЖД для организации международного сообщения между Арменией и Грузией. Эти вагоны — одна из современных разработок "Трансмашхолдинг". Вильнюс, Каунас, Шауляй и СилламяэВ 2005-2015 годах на предприятии "Метровагонмаш" выпускались рельсовые автобусы РА-2 для железных дорог. В феврале 2008-го между ОАО "Метровагонмаш" и АО "Литовские железные дороги" был заключен контракт на их поставку.В июне 2008 года в Вильнюсе состоялась презентация. В торжественном мероприятии приняли участие занимавшие на тот момент должности премьер-министра Литвы Гедиминас Киркилас, министра связи и транспорта Альгирдас Буткявичюс, а также руководство Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") и "Трансмашхолдинга". Всего в Вильнюс было поставлено три рельсовых автобуса: два трехвагонных и два двухвагонных. Все четыре состава РА-2 приписали к Вильнюсскому депо "Литовских железных дорог" и они стали курсировать между Вильнюсом, Каунасом и Шяуляем.Согласно договору, ТМХ передавал тепловозокомплекты ТЭМ-ТМХ своему партнеру – "Вильнюсскому локомотиворемонтному депо", где происходила их окончательная сборка и наладка, по окончании которых тепловозы поступали потребителям. Все локомотивы оснащены дизелями Caterpillar, соответствующими экологическому стандарту Euro IIIA.Примечательно, что этот маневровый тепловоз капотного типа был первым в практике "Трансмашхолдинга" и разработан на базе локомотива ТЭМ18 совместно с "Вильнюсским локомотиворемонтным депо" и чешской компанией CZ LOKO. Тепловозы ТЭМ-ТМХ поставлялись в балтийские страны с 2010 года. На литовской железнодорожной сети их насчитывается 17, в порту Силламяэ – один.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/nazvana-summa-kontrakta-na-zakupku-10-rossiyskix-poezdov-dlya-metro-tashkenta-18204742.html

нур-султан

вильнюс

баку

минск

ереван

ташкент

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2021

Алексей Стефанов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg

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нур-султан, вильнюс, баку, ссср, метро, минск, поезд, ереван, ташкент