Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210702/pravitelstvo-utverdilo-grantovuyu-kvotu-na-priem-v-mifi-19521193.html
Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ
Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ
Правительство приняло постановление “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T19:53+0500
2021-07-02T19:53+0500
общество
филиал нияу мифи в ташкенте
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072476_0:186:3077:1916_1920x0_80_0_0_691d3834c42a7f3ab0d7e96f9b3be652.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане утверждена квота на прием в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного университета “Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ”, сообщает Минюст.Она предусмотрена принятым постановлением правительства “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.В соответствии с документом, на основе государственного гранта на подготовку бакалавров на 2021/2021 учебный год для этого образовательного учреждения установлена квота в 100 мест по четырем направлениям образования.Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го. В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_826b3f9827abaf012765e644d115fab8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
филиал нияу мифи в ташкенте, высшее образование

Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ

19:53 02.07.2021
651
© УзатомКак проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Узатом
Правительство приняло постановление “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане утверждена квота на прием в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного университета “Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ”, сообщает Минюст.
Она предусмотрена принятым постановлением правительства “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.
В соответствии с документом, на основе государственного гранта на подготовку бакалавров на 2021/2021 учебный год для этого образовательного учреждения установлена квота в 100 мест по четырем направлениям образования.
Здание филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
Общество
Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
19 июня, 13:28
0
Ядерная энергетика и теплофизика – 25 мест;
Ядерная физика и технологии – 25 мест;
Теплоэнергетика и теплотехника – 25 мест;
Электроэнергетика и электротехника – 25 мест.
Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го.
В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.
301001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:31В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения инвалидов протезами и колясками
20:59Под Ташкентом предотвращена незаконная продажа земельного участка за $450 тысяч
20:21Ушел из жизни худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
19:53Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ
19:20Что ожидает абитуриентов тестовых испытаниях в этом году - ГТЦ
19:10"Связи" в Нукусе: современные художники предложили задуматься об искренности жизни
18:44Связь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"
18:38Экс-ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов награжден почетным орденом
18:08В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов
17:19Вакцинация или "удаленка" — как иностранцы будут обучаться в вузах России
16:38В Самарканде состоялись соревнования по мини-футболу
16:37Под стук колес: российские поезда для Узбекистана и других стран бывшего СССР
16:36Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно
16:13РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям
15:37Злоумышленники оформляли кредиты на граждан через мобильное приложение — их задержали
15:36За десять дней в зангиатинскую больницу поступило порядка двухсот детей
15:11В Хорезме стартовала подготовка к международному культурному форуму
14:52Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
14:23Абдулазиз Камилов обсудил с главой Пентагона вопросы поддержки Афганистана
14:10В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов