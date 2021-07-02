https://uz.sputniknews.ru/20210702/pravitelstvo-utverdilo-grantovuyu-kvotu-na-priem-v-mifi-19521193.html

Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ

Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ

Правительство приняло постановление “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T19:53+0500

2021-07-02T19:53+0500

2021-07-02T19:53+0500

общество

филиал нияу мифи в ташкенте

высшее образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072476_0:186:3077:1916_1920x0_80_0_0_691d3834c42a7f3ab0d7e96f9b3be652.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане утверждена квота на прием в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного университета “Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ”, сообщает Минюст.Она предусмотрена принятым постановлением правительства “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.В соответствии с документом, на основе государственного гранта на подготовку бакалавров на 2021/2021 учебный год для этого образовательного учреждения установлена квота в 100 мест по четырем направлениям образования.Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го. В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

филиал нияу мифи в ташкенте, высшее образование