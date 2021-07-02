https://uz.sputniknews.ru/20210702/pravitelstvo-utverdilo-grantovuyu-kvotu-na-priem-v-mifi-19521193.html
Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ
Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ
Правительство приняло постановление “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T19:53+0500
2021-07-02T19:53+0500
2021-07-02T19:53+0500
общество
филиал нияу мифи в ташкенте
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане утверждена квота на прием в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного университета “Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ”, сообщает Минюст.Она предусмотрена принятым постановлением правительства “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.В соответствии с документом, на основе государственного гранта на подготовку бакалавров на 2021/2021 учебный год для этого образовательного учреждения установлена квота в 100 мест по четырем направлениям образования.Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го. В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html
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филиал нияу мифи в ташкенте, высшее образование
Правительство утвердило грантовую квоту на прием в МИФИ
Правительство приняло постановление “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
В Узбекистане утверждена квота на прием в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного университета “Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ”, сообщает
Минюст.
Она предусмотрена принятым постановлением правительства “О приеме в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного высшего учебного заведения "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 2021/2021 учебный год”.
В соответствии с документом, на основе государственного гранта на подготовку бакалавров на 2021/2021 учебный год для этого образовательного учреждения установлена квота в 100 мест по четырем направлениям образования.
Ядерная энергетика и теплофизика – 25 мест;
Ядерная физика и технологии – 25 мест;
Теплоэнергетика и теплотехника – 25 мест;
Электроэнергетика и электротехника – 25 мест.
Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го.
В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.