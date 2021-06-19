https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html

Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля

Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля

Сто человек, набравших по итогам испытаний самые высокие баллы, смогут получать образование бесплатно. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-19T13:28+0500

2021-06-19T13:28+0500

2021-06-19T13:33+0500

общество

филиал нияу мифи в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Россия) стартовал 15 июня и продлится до 2 июля, сообщает пресс-служба "Узатома".Их можно подать как очно, так и дистанционно.Абитуриент представляет:Документы, выполненные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский.Сто человек, набравших самые высокие баллы, смогут получать образование на основе государственного гранта.Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го. В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/luchshie-studenty-filiala-mifi-v-tashkente-budut-poluchat-stipendiyu-uzatoma-18100740.html

https://uz.sputniknews.ru/20210615/priemnaya-kampaniya-v-almalykskom-filiale-nitu-misis-startuet-s-21-iyunya-19250654.html

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филиал нияу мифи в ташкенте