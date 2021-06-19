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https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html
Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля
Сто человек, набравших по итогам испытаний самые высокие баллы, смогут получать образование бесплатно. 19.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-19T13:28+0500
2021-06-19T13:33+0500
общество
филиал нияу мифи в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Россия) стартовал 15 июня и продлится до 2 июля, сообщает пресс-служба "Узатома".Их можно подать как очно, так и дистанционно.Абитуриент представляет:Документы, выполненные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский.Сто человек, набравших самые высокие баллы, смогут получать образование на основе государственного гранта.Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го. В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/luchshie-studenty-filiala-mifi-v-tashkente-budut-poluchat-stipendiyu-uzatoma-18100740.html
https://uz.sputniknews.ru/20210615/priemnaya-kampaniya-v-almalykskom-filiale-nitu-misis-startuet-s-21-iyunya-19250654.html
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филиал нияу мифи в ташкенте

Приемная кампания в ташкентском филиале НИЯУ МИФИ продлится до 2 июля

13:28 19.06.2021 (обновлено: 13:33 19.06.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваЗдание филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте
Здание филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Сто человек, набравших по итогам испытаний самые высокие баллы, смогут получать образование бесплатно.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Прием документов в ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (Россия) стартовал 15 июня и продлится до 2 июля, сообщает пресс-служба "Узатома".
Их можно подать как очно, так и дистанционно.
Абитуриент представляет:
1.
документ, удостоверяющий личность, гражданство;
2.
документ установленного образца, подтверждающий уровень образования;
Документы, выполненные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский.

"Абитуриенты будут приняты в ташкентский филиал по итогам экзаменов по математике (3 июля), физике (6 июля) и русскому языку (9 июля)", — рассказали в вузе.

Сто человек, набравших самые высокие баллы, смогут получать образование на основе государственного гранта.
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Филиал МИФИ в Ташкенте — первый зарубежный филиал этого российского вуза. Торжественная церемония открытия состоялась 3 сентября 2019-го. В ней приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, представители руководства министерства энергетики, агентства по развитию атомной энергетики "Узатом", Академии наук республики.
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