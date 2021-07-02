https://uz.sputniknews.ru/20210702/rudn-organizoval-besplatnye-seminary-dlya-obucheniya-russkomu-yazyku-po-rabochim-professiyam-19517723.html

РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям

РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям

В теоретической части занятия преподаватели-русисты ознакомятся с электронной библиотекой цифрового сотрудничества и методикой преподавания русского языка как... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T16:13+0500

2021-07-02T16:13+0500

2021-07-02T16:19+0500

общество

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обучение

рудн

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников рассказал о проводимой в республике работе по повышению квалификации преподавателей-русистов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам эксперта, Российский университет дружбы народов сотрудничает с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана с 2020 года. В ходе партнерских отношений в стране успешно реализуется проект, направленный на повышение квалификации узбекистанских преподавателей-русистов для обучения русскому языку более чем по 20 рабочим специальностям. Колесников уточнил, что согласно заказу Минзанятости республики, РУДН разработал соответствующую методику. В рамках этого проекта во всех регионах страны регулярно проводится бесплатное обучение русскому языку по рабочим специальностям граждан, планирующих работать в РФ. Все расходы компенсирует правительство Узбекистана. Как сообщил спикер, с 24 июня по 6 июля на базе Института педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования при Минвузе проводится онлайн-семинар РУДН "Современные методики преподавания русского языка как неродного/иностранного. Использование российских электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка за рубежом". В семинаре приняли участие более 400 преподавателей русского языка из всех регионов Узбекистана, включая самые отдаленные. В теоретической части занятия преподаватели ознакомились с электронной библиотекой цифрового сотрудничества и методикой преподавания русского языка как иностранного/неродного. Отмечается, что практическая часть тренинга предполагает обучение русскому языку по рабочим специальностям узбекистанцев, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность в России. По окончании теоретической части семинара на базе профессиональных учебных заведений в ближайшее время будут сформированы группы для обучения русскому языку по рабочим специальностям. Практическая работа будет длиться несколько месяцев и сопровождаться непрерывным повышением квалификации преподавателей из Узбекистана педагогами РУДН. Кроме того, несколько тысяч человек дополнительно получать возможность изучать русский язык в своем родном городе, районе или махале, заключил Колесников.

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русский язык, обучение, рудн