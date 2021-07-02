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https://uz.sputniknews.ru/20210702/rudn-organizoval-besplatnye-seminary-dlya-obucheniya-russkomu-yazyku-po-rabochim-professiyam-19517723.html
РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям
РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям
В теоретической части занятия преподаватели-русисты ознакомятся с электронной библиотекой цифрового сотрудничества и методикой преподавания русского языка как... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T16:13+0500
2021-07-02T16:19+0500
общество
русский язык
обучение
рудн
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников рассказал о проводимой в республике работе по повышению квалификации преподавателей-русистов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. По словам эксперта, Российский университет дружбы народов сотрудничает с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана с 2020 года. В ходе партнерских отношений в стране успешно реализуется проект, направленный на повышение квалификации узбекистанских преподавателей-русистов для обучения русскому языку более чем по 20 рабочим специальностям. Колесников уточнил, что согласно заказу Минзанятости республики, РУДН разработал соответствующую методику. В рамках этого проекта во всех регионах страны регулярно проводится бесплатное обучение русскому языку по рабочим специальностям граждан, планирующих работать в РФ. Все расходы компенсирует правительство Узбекистана. Как сообщил спикер, с 24 июня по 6 июля на базе Института педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования при Минвузе проводится онлайн-семинар РУДН "Современные методики преподавания русского языка как неродного/иностранного. Использование российских электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка за рубежом". В семинаре приняли участие более 400 преподавателей русского языка из всех регионов Узбекистана, включая самые отдаленные. В теоретической части занятия преподаватели ознакомились с электронной библиотекой цифрового сотрудничества и методикой преподавания русского языка как иностранного/неродного. Отмечается, что практическая часть тренинга предполагает обучение русскому языку по рабочим специальностям узбекистанцев, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность в России. По окончании теоретической части семинара на базе профессиональных учебных заведений в ближайшее время будут сформированы группы для обучения русскому языку по рабочим специальностям. Практическая работа будет длиться несколько месяцев и сопровождаться непрерывным повышением квалификации преподавателей из Узбекистана педагогами РУДН. Кроме того, несколько тысяч человек дополнительно получать возможность изучать русский язык в своем родном городе, районе или махале, заключил Колесников.
https://uz.sputniknews.ru/20200819/Filial-MGU-v-Tashkente-nachinaet-podgotovku-filologov-rusistov-14802109.html
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русский язык, обучение, рудн

РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям

16:13 02.07.2021 (обновлено: 16:19 02.07.2021)
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© SputnikРУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям
РУДН организовал бесплатные семинары для обучения русскому языку по рабочим профессиям - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik
В теоретической части занятия преподаватели-русисты ознакомятся с электронной библиотекой цифрового сотрудничества и методикой преподавания русского языка как иностранного/неродного.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников рассказал о проводимой в республике работе по повышению квалификации преподавателей-русистов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, Российский университет дружбы народов сотрудничает с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана с 2020 года. В ходе партнерских отношений в стране успешно реализуется проект, направленный на повышение квалификации узбекистанских преподавателей-русистов для обучения русскому языку более чем по 20 рабочим специальностям. Колесников уточнил, что согласно заказу Минзанятости республики, РУДН разработал соответствующую методику.
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В рамках этого проекта во всех регионах страны регулярно проводится бесплатное обучение русскому языку по рабочим специальностям граждан, планирующих работать в РФ. Все расходы компенсирует правительство Узбекистана.

"На сегодняшний день обучение прошли уже несколько тысяч граждан Республики Узбекистан. Мы рады, что во исполнение постановления президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров по рабочим профессиям" от 8 июня 2021 года к обучению русскому языку по рабочим специальностям присоединились профессиональные учебные заведения, подведомственные Министерству высшего и среднего образования Узбекистана".

Андрей Колесников
Руководитель представительства РУДН в Узбекистане
Как сообщил спикер, с 24 июня по 6 июля на базе Института педагогических инноваций, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального образования при Минвузе проводится онлайн-семинар РУДН "Современные методики преподавания русского языка как неродного/иностранного. Использование российских электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка за рубежом".
В семинаре приняли участие более 400 преподавателей русского языка из всех регионов Узбекистана, включая самые отдаленные. В теоретической части занятия преподаватели ознакомились с электронной библиотекой цифрового сотрудничества и методикой преподавания русского языка как иностранного/неродного.
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Отмечается, что практическая часть тренинга предполагает обучение русскому языку по рабочим специальностям узбекистанцев, планирующих осуществлять временную трудовую деятельность в России.
По окончании теоретической части семинара на базе профессиональных учебных заведений в ближайшее время будут сформированы группы для обучения русскому языку по рабочим специальностям. Практическая работа будет длиться несколько месяцев и сопровождаться непрерывным повышением квалификации преподавателей из Узбекистана педагогами РУДН.
Кроме того, несколько тысяч человек дополнительно получать возможность изучать русский язык в своем родном городе, районе или махале, заключил Колесников.
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