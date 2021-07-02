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Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"
Награды в различных номинациях получили Алексей Орлов, Маргарита Некрасова и Дмитрий Писаренко. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T10:26+0500
2021-07-02T10:38+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Руководитель русскоязычного вещания радио Sputnik Алексей Орлов, шеф-редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова и руководитель агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко стали обладателями премии "Медиа-менеджер России-2021". Алексей Орлов стал лауреатом в номинации "Радио – Федеральные радиостанции", Маргарита Некрасова – в номинации "Интернет-СМИ" категории "Соцмедиа" за развитие социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, а Дмитрий Писаренко – в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России".Церемония награждения победителей состоялась в Москве в четверг.Маргарита Некрасова, в свою очередь, подчеркнула: "Развитие аккаунтов проекта в социальных сетях, безусловно, — один из приоритетов работы агентства. Редакции Sputnik работают в ближнем зарубежье уже более 5 лет, став одним из лидеров медиарынка в этих странах. Мы ориентируемся на объективные показатели – рост аудитории и ее вовлеченность. Эта премия показывает, что наши успехи отмечены и профессиональным сообществом. Горжусь теми впечатляющими результатами, которых добивается наша команда"."Хочется особо подчеркнуть, что в нашем случае выдающийся вклад в продвижение русскоязычного медиа за рубежом имеет национальный коллектив. Именно наши сотрудники, владеющие русским языком на уровне родного и считающие русский своим рабочим языком, добились того, что премия в виде этой крылатой статуэтки в этот раз летит в Ереван, в редакцию Sputnik Армения", — рассказал Дмитрий Писаренко.Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиа-менеджер России"

10:26 02.07.2021 (обновлено: 10:38 02.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного бренда "Спутник".
Логотип международного информационного бренда Спутник. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Награды в различных номинациях получили Алексей Орлов, Маргарита Некрасова и Дмитрий Писаренко.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Руководитель русскоязычного вещания радио Sputnik Алексей Орлов, шеф-редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова и руководитель агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко стали обладателями премии "Медиа-менеджер России-2021".
Алексей Орлов стал лауреатом в номинации "Радио – Федеральные радиостанции", Маргарита Некрасова – в номинации "Интернет-СМИ" категории "Соцмедиа" за развитие социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, а Дмитрий Писаренко – в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России".
© Sputnik / Виталий БелоусовРуководитель радио Sputnik, МИА "Россия сегодня" Алексей Орлов (в центре) получает награду "За лидерство по цитируемости среди интернет-станцией" в номинации "Электронные Медиа" в категории "Федеральные радиостанции"
Руководитель радио Sputnik, МИА Россия сегодня Алексей Орлов (в центре) получает награду За лидерство по цитируемости среди интернет-станцией в номинации Электронные Медиа в категории Федеральные радиостанции - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Руководитель радио Sputnik, МИА "Россия сегодня" Алексей Орлов (в центре) получает награду "За лидерство по цитируемости среди интернет-станцией" в номинации "Электронные Медиа" в категории "Федеральные радиостанции"
© Sputnik / Виталий Белоусов
Церемония награждения победителей состоялась в Москве в четверг.
"Для хорошего человека лучшим спутником дома или в дороге, кроме близких людей, всегда было радио. Без радио — никуда, даже в ХХI веке. А радио Sputnik — это лучшее, что есть на рынке. Сегодняшняя награда это подтверждает", — отметил Алексей Орлов.
Маргарита Некрасова, в свою очередь, подчеркнула: "Развитие аккаунтов проекта в социальных сетях, безусловно, — один из приоритетов работы агентства. Редакции Sputnik работают в ближнем зарубежье уже более 5 лет, став одним из лидеров медиарынка в этих странах. Мы ориентируемся на объективные показатели – рост аудитории и ее вовлеченность. Эта премия показывает, что наши успехи отмечены и профессиональным сообществом. Горжусь теми впечатляющими результатами, которых добивается наша команда".
© Sputnik / Виталий БелоусовНачальник управления по производству контента Новостное агентство и радио Sputnik Некрасова Маргарита получила награду "За создание и эффективное продвижение социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, Балтии и России" в номинации "Интернет-Медиа" в категории "Социальные медиа"
Начальник управления по производству контента Новостное агентство и радио Sputnik Некрасова Маргарита получила награду За создание и эффективное продвижение социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, Балтии и России в номинации Интернет-Медиа в категории Социальные медиа - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Начальник управления по производству контента Новостное агентство и радио Sputnik Некрасова Маргарита получила награду "За создание и эффективное продвижение социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, Балтии и России" в номинации "Интернет-Медиа" в категории "Социальные медиа"
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Хочется особо подчеркнуть, что в нашем случае выдающийся вклад в продвижение русскоязычного медиа за рубежом имеет национальный коллектив. Именно наши сотрудники, владеющие русским языком на уровне родного и считающие русский своим рабочим языком, добились того, что премия в виде этой крылатой статуэтки в этот раз летит в Ереван, в редакцию Sputnik Армения", — рассказал Дмитрий Писаренко.
© Sputnik / Виталий БелоусовРуководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко получил награду "За увеличение трафика интернет-ресурса, увеличение аудитории радио и соцсетей, наибольшее количество мероприятий в пресс-центре" в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России"
Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко получил награду За увеличение трафика интернет-ресурса, увеличение аудитории радио и соцсетей, наибольшее количество мероприятий в пресс-центре в номинации За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко получил награду "За увеличение трафика интернет-ресурса, увеличение аудитории радио и соцсетей, наибольшее количество мероприятий в пресс-центре" в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России"
© Sputnik / Виталий Белоусов
Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций.
Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области.
Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.
Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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