https://uz.sputniknews.ru/20210702/ssha-vpervye-vnesli-uzbekistan-v-spisok-stran-boryuschixsya-s-prinujdeniem-k-trudu-19513863.html

США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду

США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду

В сентябре 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T13:50+0500

2021-07-02T13:50+0500

2021-07-02T13:58+0500

политика

торговля людьми

труд

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Госдепартамент США впервые поместил Узбекистан в список стран, усиленно борющихся с торговлей людьми и принудительным трудом.Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.Накануне американский Госдеп опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми в мире.В ведомстве отметили, что в числе мер, которые положительно отмечены Госдепом, стали введение уголовной ответственности за обнаруженные случаи детского труда, усилия по поддержке и обеспечению занятости почти 500 тысяч безработных трудовых мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации в связи с пандемией.США также оценили значительное снижение рисков принудительного труда во время сезона сбора хлопка в 2020 году, расширение доступа гражданским активистам и международным организациям для мониторинга процессов сбора хлопкового урожая.Осенью 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом — глава государства подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ). В 2018-м МОТ признала, что в республики прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка. Данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране участвовали в этом процессе добровольно.

https://uz.sputniknews.ru/20210207/MOT-priznala-uspekhi-Uzbekistana-v-voprose-iskoreneniya-prinuditelnogo-truda-15954616.html

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