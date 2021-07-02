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США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
В сентябре 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T13:50+0500
2021-07-02T13:58+0500
политика
торговля людьми
труд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Госдепартамент США впервые поместил Узбекистан в список стран, усиленно борющихся с торговлей людьми и принудительным трудом.Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.Накануне американский Госдеп опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми в мире.В ведомстве отметили, что в числе мер, которые положительно отмечены Госдепом, стали введение уголовной ответственности за обнаруженные случаи детского труда, усилия по поддержке и обеспечению занятости почти 500 тысяч безработных трудовых мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации в связи с пандемией.США также оценили значительное снижение рисков принудительного труда во время сезона сбора хлопка в 2020 году, расширение доступа гражданским активистам и международным организациям для мониторинга процессов сбора хлопкового урожая.Осенью 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом — глава государства подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ). В 2018-м МОТ признала, что в республики прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка. Данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране участвовали в этом процессе добровольно.
https://uz.sputniknews.ru/20210207/MOT-priznala-uspekhi-Uzbekistana-v-voprose-iskoreneniya-prinuditelnogo-truda-15954616.html
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торговля людьми, труд, узбекистан, сша

США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду

13:50 02.07.2021 (обновлено: 13:58 02.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Andrew RuizФлаг США
Флаг США - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© СС0 / Unsplash / Andrew Ruiz
В сентябре 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Госдепартамент США впервые поместил Узбекистан в список стран, усиленно борющихся с торговлей людьми и принудительным трудом.
Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.
Накануне американский Госдеп опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми в мире.
"В данном отчете Узбекистан впервые повышен до второй категории стран (TIER 2), правительства которых делают значительные усилия для борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом во всем мире, несмотря на влияние пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в числе мер, которые положительно отмечены Госдепом, стали введение уголовной ответственности за обнаруженные случаи детского труда, усилия по поддержке и обеспечению занятости почти 500 тысяч безработных трудовых мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации в связи с пандемией.
США также оценили значительное снижение рисков принудительного труда во время сезона сбора хлопка в 2020 году, расширение доступа гражданским активистам и международным организациям для мониторинга процессов сбора хлопкового урожая.
Налоговики вышли на сбор хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2021
Общество
МОТ признала успехи Узбекистана в вопросе искоренения принудительного труда
7 февраля, 19:00
0
Осенью 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом — глава государства подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ).
В 2018-м МОТ признала, что в республики прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка. Данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране участвовали в этом процессе добровольно.
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