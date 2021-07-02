https://uz.sputniknews.ru/20210702/ssha-vpervye-vnesli-uzbekistan-v-spisok-stran-boryuschixsya-s-prinujdeniem-k-trudu-19513863.html
США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
В сентябре 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T13:50+0500
2021-07-02T13:50+0500
2021-07-02T13:58+0500
политика
торговля людьми
труд
узбекистан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/02/19514315_0:964:2048:2116_1920x0_80_0_0_cb8091084b3ce181d3b7a0c56fe7d8b1.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Госдепартамент США впервые поместил Узбекистан в список стран, усиленно борющихся с торговлей людьми и принудительным трудом.Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.Накануне американский Госдеп опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми в мире.В ведомстве отметили, что в числе мер, которые положительно отмечены Госдепом, стали введение уголовной ответственности за обнаруженные случаи детского труда, усилия по поддержке и обеспечению занятости почти 500 тысяч безработных трудовых мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации в связи с пандемией.США также оценили значительное снижение рисков принудительного труда во время сезона сбора хлопка в 2020 году, расширение доступа гражданским активистам и международным организациям для мониторинга процессов сбора хлопкового урожая.Осенью 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом — глава государства подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ). В 2018-м МОТ признала, что в республики прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка. Данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране участвовали в этом процессе добровольно.
https://uz.sputniknews.ru/20210207/MOT-priznala-uspekhi-Uzbekistana-v-voprose-iskoreneniya-prinuditelnogo-truda-15954616.html
узбекистан
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/02/19514315_0:772:2048:2308_1920x0_80_0_0_356ebd4e4430f3302f29464e38f37288.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
торговля людьми, труд, узбекистан, сша
США впервые внесли Узбекистан в список стран, борющихся с принуждением к труду
13:50 02.07.2021 (обновлено: 13:58 02.07.2021)
В сентябре 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Госдепартамент США впервые поместил Узбекистан в список стран, усиленно борющихся с торговлей людьми и принудительным трудом.
Об этом сообщили
в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.
Накануне американский Госдеп опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми в мире.
"В данном отчете Узбекистан впервые повышен до второй категории стран (TIER 2), правительства которых делают значительные усилия для борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом во всем мире, несмотря на влияние пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в числе мер, которые положительно отмечены Госдепом, стали введение уголовной ответственности за обнаруженные случаи детского труда, усилия по поддержке и обеспечению занятости почти 500 тысяч безработных трудовых мигрантов, оказавшихся в трудной ситуации в связи с пандемией.
США также оценили значительное снижение рисков принудительного труда во время сезона сбора хлопка в 2020 году, расширение доступа гражданским активистам и международным организациям для мониторинга процессов сбора хлопкового урожая.
Осенью 2017 года президент Шавкат Мирзиёев обещал покончить в Узбекистане с принудительным трудом — глава государства подтвердил приверженность правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ).
В 2018-м МОТ признала, что в республики прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка. Данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране участвовали в этом процессе добровольно.