https://uz.sputniknews.ru/20210702/svyaz-prervana-v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-tiktok-twitter-i-vkontakte-19520022.html

Связь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"

Связь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"

Два дня назад президент Узбекистана раскритиковал видеоролики блогеров в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников Амиру Темуру и Алишеру Навои. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T18:44+0500

2021-07-02T18:44+0500

2021-07-02T18:44+0500

общество

узкомназорат

правонарушение

социальная сеть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане перестали работать ряд социальных сетей, в том числе Twitter, TikTok и "ВКонтакте". Официальная причина - нарушение закона о персональных данных. Так сообщили в пресс-службе Узкомнадзор, госинспекции, которая занимается контролем в сфере информатизации и телекоммуникаций.В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных внесены сети Twitter, TikTok и "ВКонтакте".В конце января этого года в закон "О персональных данных" были внесены поправки, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории Узбекистана.В мае власти уведомили крупные зарубежные интернет-компании о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.В список попали Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex.Два дня назад президент Узбекистана раскритиковал видеоролики блогеров в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников Амиру Темуру и Алишеру Навои.

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узкомназорат, правонарушение, социальная сеть, узбекистан