Связь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане перестали работать ряд социальных сетей, в том числе Twitter, TikTok и "ВКонтакте". Официальная причина - нарушение закона о персональных данных. Так сообщили в пресс-службе Узкомнадзор, госинспекции, которая занимается контролем в сфере информатизации и телекоммуникаций.В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных внесены сети Twitter, TikTok и "ВКонтакте".В конце января этого года в закон "О персональных данных" были внесены поправки, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории Узбекистана.В мае власти уведомили крупные зарубежные интернет-компании о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.В список попали Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex.Два дня назад президент Узбекистана раскритиковал видеоролики блогеров в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников Амиру Темуру и Алишеру Навои.
Два дня назад президент Узбекистана раскритиковал видеоролики блогеров в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников Амиру Темуру и Алишеру Навои.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Узбекистане перестали работать ряд социальных сетей, в том числе Twitter, TikTok и "ВКонтакте". Официальная причина - нарушение закона о персональных данных. Так сообщили в пресс-службе Узкомнадзор, госинспекции, которая занимается контролем в сфере информатизации и телекоммуникаций.
В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных внесены сети Twitter, TikTok и "ВКонтакте".
"Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - пояснили в пресс-службе госинспекции.
В конце января этого года в закон "О персональных данных" были внесены поправки, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории Узбекистана.
В мае власти уведомили крупные зарубежные интернет-компании о необходимости переноса их баз данных на территорию республики.
В список попали Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex.
Два дня назад президент Узбекистана раскритиковал видеоролики блогеров в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников Амиру Темуру и Алишеру Навои.
Закон "О персональных данных"
В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.