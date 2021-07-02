https://uz.sputniknews.ru/20210702/svyazi-v-nukuse-sovremennye-xudojniki-predlojili-zadumatsya-ob-iskrennosti-jizni--19520204.html

"Связи" в Нукусе: современные художники предложили задуматься об искренности жизни

"Связи" в Нукусе: современные художники предложили задуматься об искренности жизни

В Нукусе открылась выставка современного искусства “Связи”, организованная первым в стране нематериальным музеем современного искусства "Рухсор" и... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T19:10+0500

2021-07-02T19:10+0500

2021-07-02T19:10+0500

культура

музей

искусство

нукус

выставка

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В выставочном зале регионального отделения академии художеств представлены работы трех авторов: самаркандских художников Нормурода и Озода Негматовых и узбекско-французской их единомышленницы Хулкар Юнусовой.Музей “Рухсор” — это смелые творческие поиски молодых авторов, которые затрагивают довольно серьезные социальные проблемы узбекистанского общества. Так, например, в октябре 2019 года на выставке в Бухаре художники через свои произведения поднимали вопросы миграции узбекистанцев ради проведения пышных свадеб или осуществления мечты, которой никогда не суждено сбыться. А в марте 2021-го в Самарканде семнадцать авторов представили свои работы, в которых, в том числе, были отражены человеческие переживания, связанные с коронавирусной пандемией, унесшей жизни их же родных и близких.Не стала исключением и проходящая в эти дни выставка в столице Каракалпакстана. Озод Негматов часто приезжает сюда и замечает насколько проблема высыхающего Арала отражается на жизни местных жителей. Художники позиционируют выставку как спектакль. А какой спектакль без актеров? Этим озаботилась Хулкар Юнусова, создавая его афишу. “Что есть “несцена” в современном мире?”, — задаются вопросом художники. Осталась ли настоящая, непоказная жизнь, без хэштегов и соцсетей? Остались ли настоящие связи? Об этом предлагают задуматься художники посетителям выставки в Нукусе.

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музей, искусство, нукус, выставка, каракалпакстан