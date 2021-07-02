Культура
"Связи" в Нукусе: современные художники предложили задуматься об искренности жизни
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
В Нукусе открылась выставка современного искусства “Связи”, организованная первым в стране нематериальным музеем современного искусства "Рухсор" и Каракалпакским отделением Академии художеств Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В выставочном зале регионального отделения академии художеств представлены работы трех авторов: самаркандских художников Нормурода и Озода Негматовых и узбекско-французской их единомышленницы Хулкар Юнусовой.
Музей “Рухсор” — это смелые творческие поиски молодых авторов, которые затрагивают довольно серьезные социальные проблемы узбекистанского общества. Так, например, в октябре 2019 года на выставке в Бухаре художники через свои произведения поднимали вопросы миграции узбекистанцев ради проведения пышных свадеб или осуществления мечты, которой никогда не суждено сбыться.
А в марте 2021-го в Самарканде семнадцать авторов представили свои работы, в которых, в том числе, были отражены человеческие переживания, связанные с коронавирусной пандемией, унесшей жизни их же родных и близких.
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
Не стала исключением и проходящая в эти дни выставка в столице Каракалпакстана. Озод Негматов часто приезжает сюда и замечает насколько проблема высыхающего Арала отражается на жизни местных жителей.
“Соль захватывает город, влияет на экосистему, здоровье жителей. Она громко заявляет о себе, о своем вездесущем присутствии. Эта экологическая боль выразилась в проекте “Я здесь и сейчас”. Им я сопереживаю ситуацию с жителями и с городом”, — говорит Озод.
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
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Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
Художники позиционируют выставку как спектакль. А какой спектакль без актеров? Этим озаботилась Хулкар Юнусова, создавая его афишу.
“На самом деле это не афиша, а пьеса спектакля “Связи”, где те, кто смотрит и читает текст, изображенный здесь, превращается, независимо от выбора художника, в его актеров. Таким образом художник освобождает себя от выбора актеров и оставляет это за ситуацией и временем”, — говорит Хулкар.
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
Выставка современного искусства "Связи" в Нукусе
“Что есть “несцена” в современном мире?”, — задаются вопросом художники. Осталась ли настоящая, непоказная жизнь, без хэштегов и соцсетей? Остались ли настоящие связи? Об этом предлагают задуматься художники посетителям выставки в Нукусе.