https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-uzbekistane-predlojili-sozdat-sovet-russkoyazychnyx-jurnalistov-veteranov-19519475.html

В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов

В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов

Членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T18:08+0500

2021-07-02T18:08+0500

2021-07-02T18:08+0500

общество

молодой журналист

журналист

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Председатель творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.Сейчас при творческом союзе журналистов действуют около 10 советов, к примеру, совет по судебно-правовым вопросам и совет молодых журналистов. Новый совет, по мнению Олимжона Усарова, станет площадкой для диалога и обмена опытом с ветеранами журналистики. Но главная цель - это вовлечь ветеранов пера в общественно-социальную жизнь страны.Пока это только предложение, собрание учредителей по данному вопросу не проводилось, уточнил Усаров. По его словам, теперь у журналистов-ветеранов появится возможность готовить своих учеников.Кроме того, членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.

https://uz.sputniknews.ru/20210502/novaya-strana--novyy-vzglyad-v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-mediaforum-18576318.html

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