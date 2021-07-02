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В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов
В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов
Членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T18:08+0500
2021-07-02T18:08+0500
общество
молодой журналист
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Председатель творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.Сейчас при творческом союзе журналистов действуют около 10 советов, к примеру, совет по судебно-правовым вопросам и совет молодых журналистов. Новый совет, по мнению Олимжона Усарова, станет площадкой для диалога и обмена опытом с ветеранами журналистики. Но главная цель - это вовлечь ветеранов пера в общественно-социальную жизнь страны.Пока это только предложение, собрание учредителей по данному вопросу не проводилось, уточнил Усаров. По его словам, теперь у журналистов-ветеранов появится возможность готовить своих учеников.Кроме того, членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/novaya-strana--novyy-vzglyad-v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-mediaforum-18576318.html
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молодой журналист, журналист, узбекистан

В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов

18:08 02.07.2021
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Журналисты в ожидании послания президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Председатель творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Сейчас при творческом союзе журналистов действуют около 10 советов, к примеру, совет по судебно-правовым вопросам и совет молодых журналистов. Новый совет, по мнению Олимжона Усарова, станет площадкой для диалога и обмена опытом с ветеранами журналистики. Но главная цель - это вовлечь ветеранов пера в общественно-социальную жизнь страны.
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Пока это только предложение, собрание учредителей по данному вопросу не проводилось, уточнил Усаров. По его словам, теперь у журналистов-ветеранов появится возможность готовить своих учеников.
Журналисты-ветераны смогут создать свою собственную школу и делиться опытом с начинающими работниками СМИ, помогать им в написании, к примеру, очерков. Было бы здорово, если бы они научили их писать фельетоны.
Олимжон Усаров
Председатель Союза журналистов Узбекистана
Кроме того, членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.
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