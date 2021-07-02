https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-uzbekistane-predlojili-sozdat-sovet-russkoyazychnyx-jurnalistov-veteranov-19519475.html
В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов
В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов
Членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T18:08+0500
2021-07-02T18:08+0500
2021-07-02T18:08+0500
общество
молодой журналист
журналист
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1d/15695899_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_659111ca870ab8da4202e8dbd0b8180f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Председатель творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.Сейчас при творческом союзе журналистов действуют около 10 советов, к примеру, совет по судебно-правовым вопросам и совет молодых журналистов. Новый совет, по мнению Олимжона Усарова, станет площадкой для диалога и обмена опытом с ветеранами журналистики. Но главная цель - это вовлечь ветеранов пера в общественно-социальную жизнь страны.Пока это только предложение, собрание учредителей по данному вопросу не проводилось, уточнил Усаров. По его словам, теперь у журналистов-ветеранов появится возможность готовить своих учеников.Кроме того, членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210502/novaya-strana--novyy-vzglyad-v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-mediaforum-18576318.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1d/15695899_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03f7f200e3920363d2c1ba5f7749d533.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молодой журналист, журналист, узбекистан
В Узбекистане предложили создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов
Членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Председатель творческого союза журналистов Узбекистана Олимжон Усаров предложил создать совет русскоязычных журналистов-ветеранов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан
.
Сейчас при творческом союзе журналистов действуют около 10 советов, к примеру, совет по судебно-правовым вопросам и совет молодых журналистов. Новый совет, по мнению Олимжона Усарова, станет площадкой для диалога и обмена опытом с ветеранами журналистики. Но главная цель - это вовлечь ветеранов пера в общественно-социальную жизнь страны.
Пока это только предложение, собрание учредителей по данному вопросу не проводилось, уточнил Усаров. По его словам, теперь у журналистов-ветеранов появится возможность готовить своих учеников.
Журналисты-ветераны смогут создать свою собственную школу и делиться опытом с начинающими работниками СМИ, помогать им в написании, к примеру, очерков. Было бы здорово, если бы они научили их писать фельетоны.
Олимжон Усаров
Председатель Союза журналистов Узбекистана
Кроме того, членам совета планируется ежемесячно выплачивать зарплату из бюджета Творческого союза журналистов.