https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-uzbekistane-vvoditsya-novyy-poryadok-obespecheniya-invalidov-protezami-i-kolyaskami-19522290.html

В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения инвалидов протезами и колясками

В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения инвалидов протезами и колясками

Для приобретения протезно-ортопедического изделия нуждающиеся должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию и врачебно-консультативной комиссию. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T21:31+0500

2021-07-02T21:31+0500

2021-07-02T21:31+0500

общество

протез

инвалиды

постановление

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Постановлением правительства утвержден порядок обеспечения нуждающихся лиц протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационно-техническими средствами.Согласно документу, прежде всего протезы и реабилитационные средства смогут получить нуждающиеся лица - граждане с инвалидностью, в том числе дети, а также пенсионеры. Списки будут ежегодно формироваться районными (городскими) отделами по развитию медико-социальных услуг до 15 декабря.Отмечается, что для приобретения протезно-ортопедического изделия нуждающиеся должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию и врачебно-консультативной комиссию, где им выдадут медицинское заключение для получения сертификата на покупку. Документ предоставит возможность приобрести протезно-ортопедическое изделие по своему выбору у любого производителя за счет государственных средств.Кроме того, положением также предусмотрен порядок доставки, ремонта или замены протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств.В июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации конвенции ООН о правах инвалидов с оговоркой ее применения к людям с ментальной инвалидностью.По информации Сената Олий Мажлиса, в Узбекистане проживают более 700 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе свыше 100 тысяч детей с особенностями развития в возрасте до 16 лет.

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протез, инвалиды, постановление