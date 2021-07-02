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В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения инвалидов протезами и колясками
В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения инвалидов протезами и колясками
Для приобретения протезно-ортопедического изделия нуждающиеся должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию и врачебно-консультативной комиссию. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T21:31+0500
2021-07-02T21:31+0500
общество
протез
инвалиды
постановление
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Постановлением правительства утвержден порядок обеспечения нуждающихся лиц протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационно-техническими средствами.Согласно документу, прежде всего протезы и реабилитационные средства смогут получить нуждающиеся лица - граждане с инвалидностью, в том числе дети, а также пенсионеры. Списки будут ежегодно формироваться районными (городскими) отделами по развитию медико-социальных услуг до 15 декабря.Отмечается, что для приобретения протезно-ортопедического изделия нуждающиеся должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию и врачебно-консультативной комиссию, где им выдадут медицинское заключение для получения сертификата на покупку. Документ предоставит возможность приобрести протезно-ортопедическое изделие по своему выбору у любого производителя за счет государственных средств.Кроме того, положением также предусмотрен порядок доставки, ремонта или замены протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств.В июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации конвенции ООН о правах инвалидов с оговоркой ее применения к людям с ментальной инвалидностью.По информации Сената Олий Мажлиса, в Узбекистане проживают более 700 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе свыше 100 тысяч детей с особенностями развития в возрасте до 16 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20190425/Innovatsionnye-protezy-i-rakety-na-vystavke-Expo-Russia-Uzbekistan-11347992.html
https://uz.sputniknews.ru/20190428/Rossiyskiy-shkolnik-izobrel-protez-dlya-druga---video-11376446.html
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протез, инвалиды, постановление

В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения инвалидов протезами и колясками

21:31 02.07.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПромышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для приобретения протезно-ортопедического изделия нуждающиеся должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию и врачебно-консультативной комиссию.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Постановлением правительства утвержден порядок обеспечения нуждающихся лиц протезно-ортопедическими изделиями и реабилитационно-техническими средствами.
Согласно документу, прежде всего протезы и реабилитационные средства смогут получить нуждающиеся лица - граждане с инвалидностью, в том числе дети, а также пенсионеры. Списки будут ежегодно формироваться районными (городскими) отделами по развитию медико-социальных услуг до 15 декабря.
Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2019
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Отмечается, что для приобретения протезно-ортопедического изделия нуждающиеся должны обратиться в медико-социальную экспертную комиссию и врачебно-консультативной комиссию, где им выдадут медицинское заключение для получения сертификата на покупку. Документ предоставит возможность приобрести протезно-ортопедическое изделие по своему выбору у любого производителя за счет государственных средств.
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Кроме того, положением также предусмотрен порядок доставки, ремонта или замены протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств.
В июне текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации конвенции ООН о правах инвалидов с оговоркой ее применения к людям с ментальной инвалидностью.
По информации Сената Олий Мажлиса, в Узбекистане проживают более 700 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе свыше 100 тысяч детей с особенностями развития в возрасте до 16 лет.
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