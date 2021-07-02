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"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма
"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T09:48+0500
2021-07-02T12:06+0500
россия
вторая мировая война
нацизм
великая отечественная война
ссср
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Никита Чикунов. Для чего это нужно? Что именно запрещается? Об этом в интервью Sputnik рассказал историк и политолог Армен Гаспарян, участвовавший в разработке документа. Необходимость назрела давноНеобходимость реагирования на сравнение роли и характера действий СССР и Германии во Второй мировой войне возникла давно, но до настоящего момента в России отсутствовала соответствующая правовая база, говорит Армен Гаспарян. Отсутствие в этой сфере любых законодательных ограничений в конечном счете привело к оправданию и некоторой похвале действий оккупационных властей.Благодаря распространению Интернета фальсификаторы истории получили доступ к многомиллионной аудитории. Тогда действительно стало очевидно несовершенство законодательства, признает политолог. "Табун розовых пони" Подписанный российским президентом закон направлен не на борьбу с теми, кто прославляет нацистов – таких людей в России очень мало, замечает Армен Гаспарян.Главная задача закона – воспрепятствовать сравнению действий Советского Союза и гитлеровской Германии. К сожалению, на постсоветском пространстве это происходит постоянно, напоминает эксперт. "Это и Латвия с ее историями о "трех оккупациях", и Россия, где говорят, что Сталин с Гитлером договорились поделить Европу, а потом перессорились. Суть таких явлений заключается в том, чтобы показать советскую власть преступной. Доказать, что победу во Второй Мировой войне СССР добыл только с помощью США и союзников. Такие люди просто берут и "обнуляют" 27 миллионов человеческих жизней (советских потерь. – Прим. ред.)", — отмечает историк. Несмотря на то что санкции за нарушение закона еще не установлены, наказание будет серьезным, уверен Армен Гаспарян. При этом ответственность будет грозить только в случае прославления нацистских преступников и их пособников. Политолог не исключил, что вслед за Россией аналогичный закон может появиться и в постсоветских странах, например, в Беларуси. Эта страна не первый год перенимает российский опыт борьбы с фальсификаторами истории.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/vosemdesyat-let-nazad-strana-vyshla-na-bitvu-znaya-chto-oderjit-pobedu-19347365.html
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вторая мировая война, нацизм, великая отечественная война, ссср, германия, владимир путин

"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма

09:48 02.07.2021 (обновлено: 12:06 02.07.2021)
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© Sputnik / Виктор ТеминНаступление советских войск на Берлин. Апрель 1945 года. Великая Отечественная война. Вторая мировая война 1941-1945 года.
Наступление советских войск на Берлин. Апрель 1945 года. Великая Отечественная война. Вторая мировая война 1941-1945 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Виктор Темин
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Никита Чикунов. Для чего это нужно? Что именно запрещается?
Об этом в интервью Sputnik рассказал историк и политолог Армен Гаспарян, участвовавший в разработке документа.

Необходимость назрела давно

Необходимость реагирования на сравнение роли и характера действий СССР и Германии во Второй мировой войне возникла давно, но до настоящего момента в России отсутствовала соответствующая правовая база, говорит Армен Гаспарян.

"В Советском Союзе никому бы в голову не пришло поставить в книгу фотографию условного Ванагаса (командир "лесных братьев" Адольфас Раманаускас. – Sputnik), еще и прославлять его. Это было бы просто невозможно", — подчеркивает историк.

Отсутствие в этой сфере любых законодательных ограничений в конечном счете привело к оправданию и некоторой похвале действий оккупационных властей.
"В странах Балтии и на Украине пособники немцев зачастую фигурировали в качестве героев освободительной борьбы. Апогей всего этого процесса – публикация фотографий нацистских военных преступников на сайте "Бессмертного полка". Те, кто это делал, потом говорили, что, на их взгляд, никакого нарушения закона не было", — объясняет собеседник Sputnik.
Благодаря распространению Интернета фальсификаторы истории получили доступ к многомиллионной аудитории. Тогда действительно стало очевидно несовершенство законодательства, признает политолог.

"Табун розовых пони"

Подписанный российским президентом закон направлен не на борьбу с теми, кто прославляет нацистов – таких людей в России очень мало, замечает Армен Гаспарян.

"Они есть, но это доля статистической погрешности. Среди таких есть убежденные, которые гордятся тем, что они записные русофобы. Есть люди, которые тщательно отрабатывают гранты – на это выделяются деньги самыми разнообразными структурами. Это гораздо более выгодная затея, чем быть патриотом. Есть третья категория: они просто хайпуют", — объясняет он.

Главная задача закона – воспрепятствовать сравнению действий Советского Союза и гитлеровской Германии. К сожалению, на постсоветском пространстве это происходит постоянно, напоминает эксперт.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
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"Это и Латвия с ее историями о "трех оккупациях", и Россия, где говорят, что Сталин с Гитлером договорились поделить Европу, а потом перессорились. Суть таких явлений заключается в том, чтобы показать советскую власть преступной. Доказать, что победу во Второй Мировой войне СССР добыл только с помощью США и союзников. Такие люди просто берут и "обнуляют" 27 миллионов человеческих жизней (советских потерь. – Прим. ред.)", — отмечает историк.
Несмотря на то что санкции за нарушение закона еще не установлены, наказание будет серьезным, уверен Армен Гаспарян. При этом ответственность будет грозить только в случае прославления нацистских преступников и их пособников.
"Если вы рассказываете о событии – вам ничего не грозит. Но если хотите рассказать, что на самом деле литовские "лесные братья" – это был табун розовых пони, то влететь может хорошо. Если глорификация происходит через СМИ – тогда последствия будут более серьезными", — указывает он.
Политолог не исключил, что вслед за Россией аналогичный закон может появиться и в постсоветских странах, например, в Беларуси. Эта страна не первый год перенимает российский опыт борьбы с фальсификаторами истории.
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