https://uz.sputniknews.ru/20210702/vletit-xorosho--gasparyan-o-zaprete-otojdestvleniya-sssr-i-natsizma-19507791.html

"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма

"Влетит хорошо" — Гаспарян о запрете отождествления СССР и нацизма

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T09:48+0500

2021-07-02T09:48+0500

2021-07-02T12:06+0500

россия

вторая мировая война

нацизм

великая отечественная война

ссср

германия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Никита Чикунов. Для чего это нужно? Что именно запрещается? Об этом в интервью Sputnik рассказал историк и политолог Армен Гаспарян, участвовавший в разработке документа. Необходимость назрела давноНеобходимость реагирования на сравнение роли и характера действий СССР и Германии во Второй мировой войне возникла давно, но до настоящего момента в России отсутствовала соответствующая правовая база, говорит Армен Гаспарян. Отсутствие в этой сфере любых законодательных ограничений в конечном счете привело к оправданию и некоторой похвале действий оккупационных властей.Благодаря распространению Интернета фальсификаторы истории получили доступ к многомиллионной аудитории. Тогда действительно стало очевидно несовершенство законодательства, признает политолог. "Табун розовых пони" Подписанный российским президентом закон направлен не на борьбу с теми, кто прославляет нацистов – таких людей в России очень мало, замечает Армен Гаспарян.Главная задача закона – воспрепятствовать сравнению действий Советского Союза и гитлеровской Германии. К сожалению, на постсоветском пространстве это происходит постоянно, напоминает эксперт. "Это и Латвия с ее историями о "трех оккупациях", и Россия, где говорят, что Сталин с Гитлером договорились поделить Европу, а потом перессорились. Суть таких явлений заключается в том, чтобы показать советскую власть преступной. Доказать, что победу во Второй Мировой войне СССР добыл только с помощью США и союзников. Такие люди просто берут и "обнуляют" 27 миллионов человеческих жизней (советских потерь. – Прим. ред.)", — отмечает историк. Несмотря на то что санкции за нарушение закона еще не установлены, наказание будет серьезным, уверен Армен Гаспарян. При этом ответственность будет грозить только в случае прославления нацистских преступников и их пособников. Политолог не исключил, что вслед за Россией аналогичный закон может появиться и в постсоветских странах, например, в Беларуси. Эта страна не первый год перенимает российский опыт борьбы с фальсификаторами истории.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/vosemdesyat-let-nazad-strana-vyshla-na-bitvu-znaya-chto-oderjit-pobedu-19347365.html

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вторая мировая война, нацизм, великая отечественная война, ссср, германия, владимир путин