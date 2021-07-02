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Злоумышленники оформляли кредиты на граждан через мобильное приложение — их задержали
Злоумышленники оформляли кредиты на граждан через мобильное приложение — их задержали
Большую часть денег — 769,7 млн сумов — инициатор преступной схемы потратил на свои нужды. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T15:37+0500
2021-07-02T15:59+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Крупную мошенническую схему удалось рассекретить сотрудникам Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Выяснилось, что житель столицы сговорился с руководителями двух частных предприятий и оформил кредиты на 34 граждан на общую сумму 897 млн сумов. Кредиты оформлялись через мобильное приложение. При этом большую часть денег — 769,7 млн сумов — инициатор преступной схемы потратил на свои нужды.Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Подделка документов" УК Узбекистана. Следствие продолжается.Напомним, в феврале в UzAuto Motors призвали граждан к бдительности, предупредив об участившихся случаях мошенничества при оформлении кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства.В компании отметили, что заем на машину можно оформить только при личном обращении заявителя в рамках совместной программы банка и автопроизводителя.
https://uz.sputniknews.ru/20190415/Tsentrobank-Uzbekistana-oboznachil-dolyu-problemnykh-kreditov-11241087.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, мошенничество

Злоумышленники оформляли кредиты на граждан через мобильное приложение — их задержали

15:37 02.07.2021 (обновлено: 15:59 02.07.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Большую часть денег — 769,7 млн сумов — инициатор преступной схемы потратил на свои нужды.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Крупную мошенническую схему удалось рассекретить сотрудникам Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
Выяснилось, что житель столицы сговорился с руководителями двух частных предприятий и оформил кредиты на 34 граждан на общую сумму 897 млн сумов.
Кредиты оформлялись через мобильное приложение. При этом большую часть денег — 769,7 млн сумов — инициатор преступной схемы потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Подделка документов" УК Узбекистана. Следствие продолжается.
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15 апреля 2019, 19:35
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Напомним, в феврале в UzAuto Motors призвали граждан к бдительности, предупредив об участившихся случаях мошенничества при оформлении кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства.
В компании отметили, что заем на машину можно оформить только при личном обращении заявителя в рамках совместной программы банка и автопроизводителя.
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