https://uz.sputniknews.ru/20210703/uzbekskiy-deputat-predlojil-sdelat-tonirovku-letom-besplatnoy-19525633.html
Узбекский депутат предложил сделать тонировку летом бесплатной
Узбекский депутат предложил сделать тонировку летом бесплатной
Дониёр Ганиев выразил уверенность, что в жаркий летний период года тонировка авто на бесплатной основе или хотя бы с минимальной оплатой положительно скажется... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T14:27+0500
2021-07-03T14:27+0500
2021-07-03T14:27+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев предложил отменить плату за тонировку автомобилей в летние месяцы.В своем Telegram-канале он обратился к руководителям, от которых зависят подобные решение, подумать над ними обстоятельнее.Мотивирует свое предложение он тем, что в жару выше 40 градусов снижается экономическая активность граждан и эффективность их труда. А карантинные ограничения, начинающие действовать после 20.00, приостанавливают деятельность практически всех пунктов обслуживания.Депутат выразил уверенность, что в жаркий летний период года затемнение автомобильных стекол на бесплатной основе или хотя бы с минимальной оплатой положительно скажется на повышении экономической активности людей и росте экономики страны.В середине июня Ганиев уже сообщал, что депутаты Закпалаты Олий Мажлиса направили запрос в МВД, в котором предложили снизить цены на тонирование автомобилей. Тогда он выразил предположение, что в ближайшем будущем в этом вопросе произойдут положительные изменения. Однако полного снятия ограничений на тонировку он не ожидал, а ограничился лишь надеждой на ее значительное снижение. В настоящее время цена на тонировку заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/V-Uzbekistane-razreshenie-na-tonirovku-okon-teper-mozhno-poluchit-onlayn-15963029.html
https://uz.sputniknews.ru/20210119/Skolko-deneg-zarabotalo-gosudarstvo-na-tonirovke-okon-avto--statistika-15817941.html
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тонировка, цены, узбекистан
Узбекский депутат предложил сделать тонировку летом бесплатной
Дониёр Ганиев выразил уверенность, что в жаркий летний период года тонировка авто на бесплатной основе или хотя бы с минимальной оплатой положительно скажется на повышении экономической активности людей и росте экономики страны.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев предложил отменить плату за тонировку автомобилей в летние месяцы.
В своем Telegram-канале он обратился
к руководителям, от которых зависят подобные решение, подумать над ними обстоятельнее.
“Уважаемые руководители, которые думают о том, чтобы сделать тонировку платной, если вы хотите, чтобы экономика росла, чтобы в бюджет поступало больше денег, отмените плату на тонировку в летние месяцы”, — написал он.
Мотивирует свое предложение он тем, что в жару выше 40 градусов снижается экономическая активность граждан и эффективность их труда. А карантинные ограничения, начинающие действовать после 20.00, приостанавливают деятельность практически всех пунктов обслуживания.
“Короче говоря, жаркие летние дни не только создавали неудобства для граждан, но и нанесли серьезный удар по ВВП страны, особенно в сфере услуг”, — говорит народный избранник.
Депутат выразил уверенность, что в жаркий летний период года затемнение автомобильных стекол на бесплатной основе или хотя бы с минимальной оплатой положительно скажется на повышении экономической активности людей и росте экономики страны.
В середине июня Ганиев уже сообщал
, что депутаты Закпалаты Олий Мажлиса направили запрос в МВД, в котором предложили снизить цены на тонирование автомобилей.
Тогда он выразил предположение, что в ближайшем будущем в этом вопросе произойдут положительные изменения. Однако полного снятия ограничений на тонировку он не ожидал, а ограничился лишь надеждой на ее значительное снижение.
В настоящее время цена на тонировку заднего и задних боковых стекол машины составляет 1 млн 225 тысяч сумов, переднего и передних боковых — 12 млн 250 тысяч.