https://uz.sputniknews.ru/20210705/kak-postupit-v-tashkentskiy-filial-mifi--parametry-priema-19539523.html

Как поступить в Ташкентский филиал МИФИ — параметры приема

Как поступить в Ташкентский филиал МИФИ — параметры приема

НИЯУ "МИФИ" — один из первых национальных исследовательских университетов России. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Правительство утвердило постановление о параметрах приема на 2021/2022 учебный год в Ташкентский филиал Федерального государственного автономного вуза "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".Квота поступления на бакалавриат филиала составляет 100 человек, по 25 на каждое из четырех направлений: При этом обучение на бакалавриате филиала осуществляется на основе государственных грантов.Расходы на аренду помещений для вступительных испытаний, а также организацию онлайн-трансляции процесса тестирования для родителей поступающих и общественности будут покрываться Фондом развития атомной энергии Агентства "Узатом".Филиал Федерального государственного автономного вуза "НИЯУ "МИФИ" был создан постановлением президента Узбекистана от 20 июля 2018 года — здесь готовят кадры для атомной отрасли.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/luchshie-studenty-filiala-mifi-v-tashkente-budut-poluchat-stipendiyu-uzatoma-18100740.html

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