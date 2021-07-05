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На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
Сегодня в ходе совещания представители профильных структур расскажут Шавкату Мирзиёеву о трансформации предприятий сельскохозяйственного машиностроения. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T12:32+0500
2021-07-05T12:34+0500
политика
шерзод асадов
президент узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов рассказал журналистам о планах главы государства на предстоящую неделю. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, рабочий график главы государства в ближайшие семь дней включит в себя ряд важных мероприятий.Уже сегодня в ходе совещания представители профильных структур расскажут Шавкату Мирзиёеву о трансформации предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Завтра, 6 июля, президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром. В четверг, 8 июля, запланировано совещание по совершенствованию системы подготовки олимпийского резерва. В последний рабочий день недели, 9 июля, состоится презентация о принимаемых мерах в сфере цифровизации.
https://uz.sputniknews.ru/20200923/Kakie-initsiativy-vydvinul-Mirziev-na-75-y-sessii-Genassamblei-OON-15039675.html
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шерзод асадов, президент узбекистана, узбекистан

На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

12:32 05.07.2021 (обновлено: 12:34 05.07.2021)
710
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня в ходе совещания представители профильных структур расскажут Шавкату Мирзиёеву о трансформации предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов рассказал журналистам о планах главы государства на предстоящую неделю. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
По его словам, рабочий график главы государства в ближайшие семь дней включит в себя ряд важных мероприятий.
Уже сегодня в ходе совещания представители профильных структур расскажут Шавкату Мирзиёеву о трансформации предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Завтра, 6 июля, президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром.
Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2020
Политика
Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН
23 сентября 2020, 19:54
0
В четверг, 8 июля, запланировано совещание по совершенствованию системы подготовки олимпийского резерва. В последний рабочий день недели, 9 июля, состоится презентация о принимаемых мерах в сфере цифровизации.
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