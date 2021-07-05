https://uz.sputniknews.ru/20210705/na-nedele-prezident-vstretitsya-s-predsedatelem-75-y-sessii-genassamblei-oon--19539922.html

На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

Сегодня в ходе совещания представители профильных структур расскажут Шавкату Мирзиёеву о трансформации предприятий сельскохозяйственного машиностроения. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T12:32+0500

2021-07-05T12:32+0500

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политика

шерзод асадов

президент узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов рассказал журналистам о планах главы государства на предстоящую неделю. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, рабочий график главы государства в ближайшие семь дней включит в себя ряд важных мероприятий.Уже сегодня в ходе совещания представители профильных структур расскажут Шавкату Мирзиёеву о трансформации предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Завтра, 6 июля, президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром. В четверг, 8 июля, запланировано совещание по совершенствованию системы подготовки олимпийского резерва. В последний рабочий день недели, 9 июля, состоится презентация о принимаемых мерах в сфере цифровизации.

https://uz.sputniknews.ru/20200923/Kakie-initsiativy-vydvinul-Mirziev-na-75-y-sessii-Genassamblei-OON-15039675.html

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шерзод асадов, президент узбекистана, узбекистан