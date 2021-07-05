https://uz.sputniknews.ru/20210705/prokuratura-obnarujila-xischeniya-pochti-na-900-mln-sumov-pri-stroitelstve-stolichnoy-podzemki-19545430.html

Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки

Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки

К тому же установлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками ташкентского метрополитена. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T16:19+0500

2021-07-05T16:19+0500

2021-07-05T16:19+0500

общество

ташкентский метрополитен

прокуратура

транспорт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Транспортная прокуратура изучила большое количество инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца. Об этом стало известно из репортажа "Узбекистан 24".В ходе проведенного расследования выяснилось, что при строительстве кольцевой линии метро из выделенного госбюджета расхищено 899 млн сумов. По данному правонарушению возбуждено уголовное дело.Кроме того, во время очередных проверок за два месяца установлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками столичной подземки, добавили в органе надзора.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/passajiram-stolichnoy-podzemki-vozmestyat-ubytki-pri-avariyax-v-metro--proekt-18917994.html

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ташкентский метрополитен, прокуратура, транспорт, ташкент