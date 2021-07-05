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https://uz.sputniknews.ru/20210705/prokuratura-obnarujila-xischeniya-pochti-na-900-mln-sumov-pri-stroitelstve-stolichnoy-podzemki-19545430.html
Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки
Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки
К тому же установлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками ташкентского метрополитена. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T16:19+0500
2021-07-05T16:19+0500
общество
ташкентский метрополитен
прокуратура
транспорт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Транспортная прокуратура изучила большое количество инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца. Об этом стало известно из репортажа "Узбекистан 24".В ходе проведенного расследования выяснилось, что при строительстве кольцевой линии метро из выделенного госбюджета расхищено 899 млн сумов. По данному правонарушению возбуждено уголовное дело.Кроме того, во время очередных проверок за два месяца установлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками столичной подземки, добавили в органе надзора.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/passajiram-stolichnoy-podzemki-vozmestyat-ubytki-pri-avariyax-v-metro--proekt-18917994.html
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ташкентский метрополитен, прокуратура, транспорт, ташкент

Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки

16:19 05.07.2021
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© Минтранс УзбекистанаСтроительство Сергелийской линии метро
Строительство Сергелийской линии метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Минтранс Узбекистана
К тому же установлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками ташкентского метрополитена.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Транспортная прокуратура изучила большое количество инцидентов, связанных с деятельностью столичного метрополитена за последние два месяца. Об этом стало известно из репортажа "Узбекистан 24".
В ходе проведенного расследования выяснилось, что при строительстве кольцевой линии метро из выделенного госбюджета расхищено 899 млн сумов. По данному правонарушению возбуждено уголовное дело.
Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
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Пассажирам столичной подземки возместят убытки при авариях в метро — проект
26 мая, 13:29
300
Кроме того, во время очередных проверок за два месяца установлено 650 случаев служебной халатности, допущенной сотрудниками столичной подземки, добавили в органе надзора.
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