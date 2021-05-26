https://uz.sputniknews.ru/20210526/passajiram-stolichnoy-podzemki-vozmestyat-ubytki-pri-avariyax-v-metro--proekt-18917994.html

Пассажирам столичной подземки возместят убытки при авариях в метро — проект

Пассажирам столичной подземки возместят убытки при авариях в метро — проект

Если пассажир не доехал до пункта назначения по вине перевозчика, то тот обязан принять меры по перевозке пассажира до пункта назначения другим транспортом или... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T13:29+0500

2021-05-26T13:29+0500

2021-05-26T13:40+0500

общество

агентство по защите прав потребителей

пассажиры

метро

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей разработали ряд инструментов по защите прав пассажиров подземного транспорта от возможных ДТП. Предлагается, в частности, разработать правила в виде нормативно-правового акта перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа в метрополитене, предусмотреть права и обязанности пассажира и перевозчика, а также действия, которые должны быть совершены при возникновении аварий и технических неисправностей. Кроме того, специалисты агентства предложили разработать порядок и механизмы возмещения пассажиру убытков при прекращении обслуживания в связи с аварией.Планируется также упорядочить расчеты с пассажирами и разработать государственные гарантии обеспечения безопасности.Услуги метрополитена должны будут предоставляться с соблюдением санитарно-гигиенических, в том числе радиологических, противоэпидемических требований и других действующих норм и правил, а также с гарантиями безопасности для жизни и здоровья пассажиров, не причиняя вреда их имуществу.При этом в Агентстве выступили за повышение осведомленности населения о правилах обслуживания в понятной форме.В соответствии с законом "О защите прав потребителей", исполнитель обязан выполнить работу в срок. Если пассажир не доехал до пункта назначения по вине перевозчика, то тот обязан принять меры по перевозке пассажира до пункта назначения другим транспортом или же вернуть оплаченные денежные средства.В последнее время пассажиры ташкентского метрополитена сталкиваются с проблемами с подземным транспортом. К примеру, в конце апреля на Чиланзарской линии метро произошла остановка состава поезда из-за технической неисправности. В результате происшествия пассажиром пришлось самостоятельно выбираться из тоннеля по шпалам до ближней станции "Новза".

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агентство по защите прав потребителей, пассажиры, метро