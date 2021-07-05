https://uz.sputniknews.ru/20210705/rashid-malikov-o-smerti-vladimira-menshova-tyajelaya-utrata-ya-skorblyu-19543344.html

Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю

Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю

"Сколько бы раз я не смотрел этот фильм, столько раз я получаю огромнейшее наслаждение" - известный узбекистанский режиссер рассказал о своем любимом кино... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T14:36+0500

2021-07-05T14:36+0500

2021-07-05T14:36+0500

культура

кинематограф

смерть

режиссер

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Отечественный режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов после сообщения о смерти своего российского коллеги Владимира Меньшова рассказал об этом выдающимся деятеле российского кино в телефонном разговоре корреспонденту Sputnik Узбекистан.Рашид Маликов рассказал, какие фильмы Меньшова особенно вдохновляют его. "Кроме картины "Москва слезам не верит" еще "Любовь и голуби" - это очень тонкая лирическая комедия. Она чудесная: сколько бы раз я не смотрел этот фильм, столько раз я получаю огромнейшее наслаждение", - признался Рашид Маликов."Огромная утрата для российского кинематографа, я скорблю", - поделился режиссер.Напомним, Владимир Меньшов приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда российский режиссер получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа". Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кинематограф, смерть, режиссер