https://uz.sputniknews.ru/20210705/rashid-malikov-o-smerti-vladimira-menshova-tyajelaya-utrata-ya-skorblyu-19543344.html
Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
"Сколько бы раз я не смотрел этот фильм, столько раз я получаю огромнейшее наслаждение" - известный узбекистанский режиссер рассказал о своем любимом кино... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T14:36+0500
2021-07-05T14:36+0500
2021-07-05T14:36+0500
культура
кинематограф
смерть
режиссер
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Отечественный режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов после сообщения о смерти своего российского коллеги Владимира Меньшова рассказал об этом выдающимся деятеле российского кино в телефонном разговоре корреспонденту Sputnik Узбекистан.Рашид Маликов рассказал, какие фильмы Меньшова особенно вдохновляют его. "Кроме картины "Москва слезам не верит" еще "Любовь и голуби" - это очень тонкая лирическая комедия. Она чудесная: сколько бы раз я не смотрел этот фильм, столько раз я получаю огромнейшее наслаждение", - признался Рашид Маликов."Огромная утрата для российского кинематографа, я скорблю", - поделился режиссер.Напомним, Владимир Меньшов приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда российский режиссер получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа". Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.
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кинематограф, смерть, режиссер
Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
"Сколько бы раз я не смотрел этот фильм, столько раз я получаю огромнейшее наслаждение" - известный узбекистанский режиссер рассказал о своем любимом кино, снятом Владимиром Меньшовым.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Отечественный режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов после сообщения
о смерти своего российского коллеги Владимира Меньшова рассказал об этом выдающимся деятеле российского кино в телефонном разговоре корреспонденту Sputnik Узбекистан
.
Когда-то он вошел в кинематограф с очень молодежным фильмом "Розыгрыш", там появился впервые, по-моему, Дмитрий Харатьян. Но по-настоящему сенсационным стал его фильм "Москва слезам не верит" - он побил все кассовые рекорды и воплотил тогда все чаяния советского народа.
Рашид Маликов рассказал, какие фильмы Меньшова особенно вдохновляют его. "Кроме картины "Москва слезам не верит" еще "Любовь и голуби" - это очень тонкая лирическая комедия. Она чудесная: сколько бы раз я не смотрел этот фильм, столько раз я получаю огромнейшее наслаждение", - признался Рашид Маликов.
"Огромная утрата для российского кинематографа, я скорблю", - поделился режиссер.
Напомним, Владимир Меньшов приезжал
в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда российский режиссер получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".
Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.