https://uz.sputniknews.ru/20210705/uzbekistanskiy-futbolist-ibroximxalil-yuldashev-mojet-pereyti-v-djenoa-19536622.html

Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"

Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"

По словам российского обозревателя Нобеля Арустамяна, итальянский футбольный клуб возьмет Юлдашева в свои ряды, а затем передаст его на один сезон в... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T09:59+0500

2021-07-05T09:59+0500

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спорт

футболист

футбол

италия

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Футболист национальной команды Узбекистана и столичного клуба "Пахтакор" Иброхимхалил Юлдашев по ожиданиям продолжит свою карьеру в Италии. Об этом этом на своем канале сообщил российский журналист Нобель Арустамян.По словам эксперта, "Дженоа" возьмет Юлдашева к себе, а затем передаст его на один сезон в швейцарскую команду "Сьон". Как отмечает Арустамян, футбольный клуб вынужден сделать это согласно официальным требованиям Италии, связанным с привлечением футболистов из стран, не входящих в Европейский союз.Кроме того, "Дженоа" решила оставить и Элдора Шомуродова, так как стоимость его трансфера может увеличиться через шесть месяцев.Левый полузащитник Юлдашев является воспитанником клуба "Пахтакор". Он играл один сезон в ФК "Бунёдкор".

https://uz.sputniknews.ru/20210502/shomurodov-zabivaet-vo-vtorom-ture-podryad-pochti-spasaya-djenoa-ot-porajeniya--video--18597116.html

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футболист, футбол, италия