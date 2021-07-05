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Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"
Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"
По словам российского обозревателя Нобеля Арустамяна, итальянский футбольный клуб возьмет Юлдашева в свои ряды, а затем передаст его на один сезон в... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T09:59+0500
2021-07-05T10:11+0500
спорт
футболист
футбол
италия
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Футболист национальной команды Узбекистана и столичного клуба "Пахтакор" Иброхимхалил Юлдашев по ожиданиям продолжит свою карьеру в Италии. Об этом этом на своем канале сообщил российский журналист Нобель Арустамян.По словам эксперта, "Дженоа" возьмет Юлдашева к себе, а затем передаст его на один сезон в швейцарскую команду "Сьон". Как отмечает Арустамян, футбольный клуб вынужден сделать это согласно официальным требованиям Италии, связанным с привлечением футболистов из стран, не входящих в Европейский союз.Кроме того, "Дженоа" решила оставить и Элдора Шомуродова, так как стоимость его трансфера может увеличиться через шесть месяцев.Левый полузащитник Юлдашев является воспитанником клуба "Пахтакор". Он играл один сезон в ФК "Бунёдкор".
https://uz.sputniknews.ru/20210502/shomurodov-zabivaet-vo-vtorom-ture-podryad-pochti-spasaya-djenoa-ot-porajeniya--video--18597116.html
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футболист, футбол, италия

Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"

09:59 05.07.2021 (обновлено: 10:11 05.07.2021)
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутболист на поле
Футболист на поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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По словам российского обозревателя Нобеля Арустамяна, итальянский футбольный клуб возьмет Юлдашева в свои ряды, а затем передаст его на один сезон в швейцарскую команду "Сьон".
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Футболист национальной команды Узбекистана и столичного клуба "Пахтакор" Иброхимхалил Юлдашев по ожиданиям продолжит свою карьеру в Италии. Об этом этом на своем канале сообщил российский журналист Нобель Арустамян.
По словам эксперта, "Дженоа" возьмет Юлдашева к себе, а затем передаст его на один сезон в швейцарскую команду "Сьон". Как отмечает Арустамян, футбольный клуб вынужден сделать это согласно официальным требованиям Италии, связанным с привлечением футболистов из стран, не входящих в Европейский союз.
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Кроме того, "Дженоа" решила оставить и Элдора Шомуродова, так как стоимость его трансфера может увеличиться через шесть месяцев.
Левый полузащитник Юлдашев является воспитанником клуба "Пахтакор". Он играл один сезон в ФК "Бунёдкор".
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