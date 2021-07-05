https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-chirchike-sozdadut-klaster-selskoxozyaystvennogo-mashinostroeniya-19550587.html

В Чирчике создадут кластер сельскохозяйственного машиностроения

В Чирчике создадут кластер сельскохозяйственного машиностроения

Президент Узбекистана провел совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения. Решено создать базовое предприятие отрасли в Чирчике... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T21:30+0500

2021-07-05T21:30+0500

2021-07-05T21:30+0500

экономика

сельское хозяйство

машиностроение

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. На базе Чирчикского завода сельскохозяйственной техники будет создан крупнейший промышленный кластер по выпуску спецтехники. На состоявшейся презентации проекта президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручения по реформированию отрасли.Глава государства подчеркнул, что сейчас предприятия этого сектора загружены лишь на пятую часть своих возможностей, уровень локализации производства находится примерно на таком же уровне, а стоимость отечественной техники для дехкан на 10-15% дороже импортных аналогов.Для исправления ситуации принято решение создать на базе Чирчикского завода мощный кластер сельскохозяйственного машиностроения. Для этого, в частности, значительная часть оборудования и персонала будет переведена из ташкентских предприятий в Чирчик. На реализацию проекта на первом этапе выделяется 500 миллиардов сумов.Кроме того, президент поручил повысить долю локализации при сборке тракторов Минского завода - сначала до 40%, а к 2023 году — до 50%. Государство намерено стимулировать фермерские хозяйства покупать и брать в лизинг именно отечественную сельхозтехнику. Для этого пересмотрены условия предоставления кредита. В частности, первоначальный взнос лизинга снижается с 25% до 15%, а процентная ставка более чем вдвое — с 16% до 7%. Продлевается и срок лизинга - с 5 до 7 лет.Узбекистан активно сотрудничает с зарубежными партнерами по поставке и совместному производству сельхозтехники. Наиболее тесные связи сложились у республики с предприятием "Ростсельмаш". В частности, есть перспективы совместного производства. Кроме того, завод полностью готов обеспечить страну кормоуборочными комбайнами. За рулем одном из таких образцов спецтехники недавно проехался сам Шавкат Мирзиёев.Помимо этого Узбекистан и Беларусь договорились о производстве тракторов Минского завода. Ежегодно с конвейера в республике будет выходить до 3 тысяч единиц.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/rostselmash-gotov-obespechit-uzbekistan-kormouborochnymi-kombaynami-19446115.html

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сельское хозяйство, машиностроение, шавкат мирзиёев, узбекистан