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В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву
В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву
Спортивный директор национальной команды Джафар Ирисметов заявил, что переговоры о трансфере узбекистанского игрока в итальянский футбольный клуб состоялись... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T15:42+0500
2021-07-05T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Спортивный директор "Пахтакора" Джафар Ирисметов в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан подтвердил интерес со стороны европейских футбольных клубов к игроку сборной Иброхимхалилу Юлдашеву. По словам представителя футбольного клуба, переговоры состоялись месяц назад. Ранее российский журналист Нобель Арустамян сообщил, что игрок национальной команды Узбекистана и столичного клуба "Пахтакор" Иброхимхалил Юлдашев может продолжить свою карьеру в Италии, войдя в состав ФК "Дженоа". Левый полузащитник Юлдашев является воспитанником клуба "Пахтакор". До настоящего времени он уже сыграл один сезон в "Бунёдкоре".
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футболист, футбол, узбекистанец, узбекистан

В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву

15:42 05.07.2021 (обновлено: 16:35 05.07.2021)
1148
CC0 / Unsplash / Emilio Garcia / Футбольный мяч
Футбольный мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
CC0 / Unsplash / Emilio Garcia /
Спортивный директор национальной команды Джафар Ирисметов заявил, что переговоры о трансфере узбекистанского игрока в итальянский футбольный клуб состоялись месяц назад.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Спортивный директор "Пахтакора" Джафар Ирисметов в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан подтвердил интерес со стороны европейских футбольных клубов к игроку сборной Иброхимхалилу Юлдашеву.

"Когда мы общались с агентами Юлдашева, был разговор, что он может перейти в европейский клуб, но речь не шла конкретно про "Дженоа". Пока мы официальное письмо не получим, я не могу об этом заявлять".

Дафар Ирисметов
Спортивный директор ФК "Пахтакор"
По словам представителя футбольного клуба, переговоры состоялись месяц назад.
Ранее российский журналист Нобель Арустамян сообщил, что игрок национальной команды Узбекистана и столичного клуба "Пахтакор" Иброхимхалил Юлдашев может продолжить свою карьеру в Италии, войдя в состав ФК "Дженоа". Левый полузащитник Юлдашев является воспитанником клуба "Пахтакор". До настоящего времени он уже сыграл один сезон в "Бунёдкоре".
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