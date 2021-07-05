https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-paxtakore-podtverdili-perexod-ibroximxalila-yuldasheva-v-italyanskiy-futbolnyy-klub-19544923.html

В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву

В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву

Спортивный директор национальной команды Джафар Ирисметов заявил, что переговоры о трансфере узбекистанского игрока в итальянский футбольный клуб состоялись... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T15:42+0500

2021-07-05T15:42+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Спортивный директор "Пахтакора" Джафар Ирисметов в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан подтвердил интерес со стороны европейских футбольных клубов к игроку сборной Иброхимхалилу Юлдашеву. По словам представителя футбольного клуба, переговоры состоялись месяц назад. Ранее российский журналист Нобель Арустамян сообщил, что игрок национальной команды Узбекистана и столичного клуба "Пахтакор" Иброхимхалил Юлдашев может продолжить свою карьеру в Италии, войдя в состав ФК "Дженоа". Левый полузащитник Юлдашев является воспитанником клуба "Пахтакор". До настоящего времени он уже сыграл один сезон в "Бунёдкоре".

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футболист, футбол, узбекистанец, узбекистан