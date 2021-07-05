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В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
В мероприятии приняли участие более ста международных компаний, среди которых были представлены 20 крупных российских производителей техники и оборудования для... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T18:12+0500
2021-07-05T18:12+0500
экономика
узэкспоцентр
выставка
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице прошла международная выставка AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo 2021. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе НВК "Узэкспоцентр" . За три дня мероприятие посетили 3,5 тысячи гостей со всех регионов республики.В выставке приняли участие более ста международных компаний, среди которых были представлены 20 крупных российских производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса. Также при поддержке Минпромторга РФ в рамках форума прошел круглый стол "Россия – Узбекистан: развивая взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве".К тому же на панельной дискуссии "Практическое применение инновационных технологий Германии в сельском хозяйстве Узбекистана" обсуждались совместные инвестиционные программы.Отмечается, что впервые мероприятие прошло в республике в гибридном формате. Таким образом, кто не успел посетить мероприятие вживую, смогут воспользоваться платформой Virtual AgroExpo Uzbekistan, где представлены все соответствующие экспоненты.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/vystavka-expo-russia-uzbekistan-2021-proydet-onlayn-18054143.html
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узэкспоцентр, выставка, ташкент

В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan

18:12 05.07.2021
164
© НБК "Узэкспоцентр"В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© НБК "Узэкспоцентр"
В мероприятии приняли участие более ста международных компаний, среди которых были представлены 20 крупных российских производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице прошла международная выставка AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo 2021. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе НВК "Узэкспоцентр" .
За три дня мероприятие посетили 3,5 тысячи гостей со всех регионов республики.
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В выставке приняли участие более ста международных компаний, среди которых были представлены 20 крупных российских производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса.
Также при поддержке Минпромторга РФ в рамках форума прошел круглый стол "Россия – Узбекистан: развивая взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве".
© НБК "Узэкспоцентр"В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
© НБК "Узэкспоцентр"
К тому же на панельной дискуссии "Практическое применение инновационных технологий Германии в сельском хозяйстве Узбекистана" обсуждались совместные инвестиционные программы.
© НБК "Узэкспоцентр"В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
© НБК "Узэкспоцентр"
Отмечается, что впервые мероприятие прошло в республике в гибридном формате. Таким образом, кто не успел посетить мероприятие вживую, смогут воспользоваться платформой Virtual AgroExpo Uzbekistan, где представлены все соответствующие экспоненты.
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