https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkente-sostoyalas-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-agroexpo-uzbekistan-19548477.html

В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan

В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan

В мероприятии приняли участие более ста международных компаний, среди которых были представлены 20 крупных российских производителей техники и оборудования для... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T18:12+0500

2021-07-05T18:12+0500

2021-07-05T18:12+0500

экономика

узэкспоцентр

выставка

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице прошла международная выставка AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo 2021. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе НВК "Узэкспоцентр" . За три дня мероприятие посетили 3,5 тысячи гостей со всех регионов республики.В выставке приняли участие более ста международных компаний, среди которых были представлены 20 крупных российских производителей техники и оборудования для агропромышленного комплекса. Также при поддержке Минпромторга РФ в рамках форума прошел круглый стол "Россия – Узбекистан: развивая взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве".К тому же на панельной дискуссии "Практическое применение инновационных технологий Германии в сельском хозяйстве Узбекистана" обсуждались совместные инвестиционные программы.Отмечается, что впервые мероприятие прошло в республике в гибридном формате. Таким образом, кто не успел посетить мероприятие вживую, смогут воспользоваться платформой Virtual AgroExpo Uzbekistan, где представлены все соответствующие экспоненты.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/vystavka-expo-russia-uzbekistan-2021-proydet-onlayn-18054143.html

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узэкспоцентр, выставка, ташкент