https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkente-za-sutki-oshtrafovali-okolo-tysyachi-chelovek-bez-zaschitnyx-masok-19537503.html

В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок

В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок

Санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T10:29+0500

2021-07-05T10:29+0500

2021-07-05T10:46+0500

общество

административное правонарушение

защитные маски

гувд ташкента

штраф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14988169_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55d0b3b2aca5ed46ba63e75eb161fa91.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице в течение одного дня 964 человека оштрафовали за отсутствие масок, а еще с 4 885 гражданами была проведена профилактическая беседа. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.В силовом ведомстве напомнили, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.В соответствии со статьей, нахождение в общественных местах без индивидуальных средств защиты (масок) в условиях возникновения и распространения опасных для человека инфекций влечет за собой наложение штрафа до пяти БРВ (1,225 млн сумов).

https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistatsam-napomnili-o-deystvuyuschikh-shtrafakh-za-otsutstvie-masok-17788730.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

административное правонарушение, защитные маски, гувд ташкента, штраф