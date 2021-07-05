Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkente-za-sutki-oshtrafovali-okolo-tysyachi-chelovek-bez-zaschitnyx-masok-19537503.html
В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
Санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T10:29+0500
2021-07-05T10:46+0500
общество
административное правонарушение
защитные маски
гувд ташкента
штраф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14988169_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55d0b3b2aca5ed46ba63e75eb161fa91.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице в течение одного дня 964 человека оштрафовали за отсутствие масок, а еще с 4 885 гражданами была проведена профилактическая беседа. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.В силовом ведомстве напомнили, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.В соответствии со статьей, нахождение в общественных местах без индивидуальных средств защиты (масок) в условиях возникновения и распространения опасных для человека инфекций влечет за собой наложение штрафа до пяти БРВ (1,225 млн сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistatsam-napomnili-o-deystvuyuschikh-shtrafakh-za-otsutstvie-masok-17788730.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/10/14988169_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77e76ffb7c2368749b08caf107f45b32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
административное правонарушение, защитные маски, гувд ташкента, штраф

В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок

10:29 05.07.2021 (обновлено: 10:46 05.07.2021)
885
© AFP 2018 / YURI KORSUNTSEVПолицейские в масках на улицах Ташкента
Полицейские в масках на улицах Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© AFP 2018 / YURI KORSUNTSEV
Санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице в течение одного дня 964 человека оштрафовали за отсутствие масок, а еще с 4 885 гражданами была проведена профилактическая беседа. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.
В силовом ведомстве напомнили, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.
Очереди мигрантов в УФМС - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Общество
Узбекистацам напомнили о действующих штрафах за отсутствие масок
16 марта, 17:31
0
В соответствии со статьей, нахождение в общественных местах без индивидуальных средств защиты (масок) в условиях возникновения и распространения опасных для человека инфекций влечет за собой наложение штрафа до пяти БРВ (1,225 млн сумов).
300004
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39Россия не планирует вводить войска в Афганистан — Кремль
14:36Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
13:36В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
13:23Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
13:21ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах
12:48Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*
12:32На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
12:29ДТП в Ташкенте: Matiz протаранил ограждение и упал с моста — видео
12:00Как поступить в Ташкентский филиал МИФИ — параметры приема
11:18В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
11:18Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем
10:48Зеленский нашел способ купить Байдена
10:39Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
10:29В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
10:23"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев
09:59Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"
09:36Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности
ВчераАрхивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО
ВчераВ журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе
ВчераКогда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников