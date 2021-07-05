https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkente-za-sutki-oshtrafovali-okolo-tysyachi-chelovek-bez-zaschitnyx-masok-19537503.html
В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
Санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T10:29+0500
2021-07-05T10:29+0500
2021-07-05T10:46+0500
общество
административное правонарушение
защитные маски
гувд ташкента
штраф
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В столице в течение одного дня 964 человека оштрафовали за отсутствие масок, а еще с 4 885 гражданами была проведена профилактическая беседа. Об этом сообщили в ГУВД Ташкента.В силовом ведомстве напомнили, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.В соответствии со статьей, нахождение в общественных местах без индивидуальных средств защиты (масок) в условиях возникновения и распространения опасных для человека инфекций влечет за собой наложение штрафа до пяти БРВ (1,225 млн сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistatsam-napomnili-o-deystvuyuschikh-shtrafakh-za-otsutstvie-masok-17788730.html
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административное правонарушение, защитные маски, гувд ташкента, штраф
В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
10:29 05.07.2021 (обновлено: 10:46 05.07.2021)
Санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В столице в течение одного дня 964 человека оштрафовали за отсутствие масок, а еще с 4 885 гражданами была проведена профилактическая беседа. Об этом сообщили
в ГУВД Ташкента.
В силовом ведомстве напомнили, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.
В соответствии со статьей, нахождение в общественных местах без индивидуальных средств защиты (масок) в условиях возникновения и распространения опасных для человека инфекций влечет за собой наложение штрафа до пяти БРВ (1,225 млн сумов).