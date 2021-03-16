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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistatsam-napomnili-o-deystvuyuschikh-shtrafakh-za-otsutstvie-masok-17788730.html
Узбекистацам напомнили о действующих штрафах за отсутствие масок
Узбекистацам напомнили о действующих штрафах за отсутствие масок
Штрафы за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты еще никто не отменял. Однако о них стали благополучно забывать. Между тем власти... 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T17:31+0500
2021-03-16T17:59+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
минюст узбекистана
карантин
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Руководитель информационной службы Минюста Узбекистана Севара Уринбоева напомнила узбекистанцам о все еще действующих в стране штрафах за нахождение в общественных местах без медицинской маски.Во время брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций она отметила, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности.Согласно этой статье, нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет за собой наложение штрафа до пяти базовых расчетных величин. На сегодняшний день это составляет 1 миллион 225 тысяч сумов.Установленная в Узбекистане ответственность за нахождение в общественных местах без медицинской маски до сих пор не отменена. Однако в связи с улучшением эпидемиологической ситуации этой нормой люди стали пренебрегать. Тем временем в последние дни в Ташкенте увеличилось число заболевших коронавирусом. Власти столицы были вынуждены закрыть на карантин детсад №117 в Алмазарском районе, где обнаружили четыре случая инфицирования. С 16 марта на дистанционное обучение отправили учеников всех школ сразу в трех районах Ташкента - Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского.Принято решение об усилении контроля за соблюдением санитарных требований на общественном транспорте, линейном такси и общественных местах. Власти рассматривают возможность приостановки в столице с 1 апреля массовых мероприятий.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, минюст узбекистана, карантин

Узбекистацам напомнили о действующих штрафах за отсутствие масок

17:31 16.03.2021 (обновлено: 17:59 16.03.2021)
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© Sputnik / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкОчереди мигрантов в УФМС
Очереди мигрантов в УФМС - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Sputnik / Михаил Голенков
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Штрафы за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты еще никто не отменял. Однако о них стали благополучно забывать. Между тем власти вновь вводят ограничения и напоминают о масках.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Руководитель информационной службы Минюста Узбекистана Севара Уринбоева напомнила узбекистанцам о все еще действующих в стране штрафах за нахождение в общественных местах без медицинской маски.
Во время брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций она отметила, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности.
Согласно этой статье, нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет за собой наложение штрафа до пяти базовых расчетных величин. На сегодняшний день это составляет 1 миллион 225 тысяч сумов.
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Установленная в Узбекистане ответственность за нахождение в общественных местах без медицинской маски до сих пор не отменена. Однако в связи с улучшением эпидемиологической ситуации этой нормой люди стали пренебрегать.
Тем временем в последние дни в Ташкенте увеличилось число заболевших коронавирусом. Власти столицы были вынуждены закрыть на карантин детсад №117 в Алмазарском районе, где обнаружили четыре случая инфицирования.
С 16 марта на дистанционное обучение отправили учеников всех школ сразу в трех районах Ташкента - Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского.
Принято решение об усилении контроля за соблюдением санитарных требований на общественном транспорте, линейном такси и общественных местах. Власти рассматривают возможность приостановки в столице с 1 апреля массовых мероприятий.
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