Узбекистацам напомнили о действующих штрафах за отсутствие масок

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Руководитель информационной службы Минюста Узбекистана Севара Уринбоева напомнила узбекистанцам о все еще действующих в стране штрафах за нахождение в общественных местах без медицинской маски.Во время брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций она отметила, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности.Согласно этой статье, нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет за собой наложение штрафа до пяти базовых расчетных величин. На сегодняшний день это составляет 1 миллион 225 тысяч сумов.Установленная в Узбекистане ответственность за нахождение в общественных местах без медицинской маски до сих пор не отменена. Однако в связи с улучшением эпидемиологической ситуации этой нормой люди стали пренебрегать. Тем временем в последние дни в Ташкенте увеличилось число заболевших коронавирусом. Власти столицы были вынуждены закрыть на карантин детсад №117 в Алмазарском районе, где обнаружили четыре случая инфицирования. С 16 марта на дистанционное обучение отправили учеников всех школ сразу в трех районах Ташкента - Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского.Принято решение об усилении контроля за соблюдением санитарных требований на общественном транспорте, линейном такси и общественных местах. Власти рассматривают возможность приостановки в столице с 1 апреля массовых мероприятий.
Штрафы за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты еще никто не отменял. Однако о них стали благополучно забывать. Между тем власти вновь вводят ограничения и напоминают о масках.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Руководитель информационной службы Минюста Узбекистана Севара Уринбоева напомнила узбекистанцам о все еще действующих в стране штрафах за нахождение в общественных местах без медицинской маски.
Во время брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций она отметила, что санкции за нарушение правил борьбы с эпидемией установлены статьей 54 Кодекса об административной ответственности.
Согласно этой статье, нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет за собой наложение штрафа до пяти базовых расчетных величин. На сегодняшний день это составляет 1 миллион 225 тысяч сумов.
Установленная в Узбекистане ответственность за нахождение в общественных местах без медицинской маски до сих пор не отменена. Однако в связи с улучшением эпидемиологической ситуации этой нормой люди стали пренебрегать.
Тем временем в последние дни в Ташкенте увеличилось число заболевших коронавирусом. Власти столицы были вынуждены закрыть на карантин детсад №117 в Алмазарском районе, где обнаружили четыре случая инфицирования.
С 16 марта на дистанционное обучение отправили учеников всех школ сразу в трех районах Ташкента - Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского.
Принято решение об усилении контроля за соблюдением санитарных требований на общественном транспорте, линейном такси и общественных местах. Власти рассматривают возможность приостановки в столице с 1 апреля массовых мероприятий.