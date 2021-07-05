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Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности
Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности
Шавкат Абдуразаков считает, что именно социальные сети виноваты в том, что люди не замечает огромную работу, проделанную для благоустройства республики. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T09:36+0500
2021-07-05T10:08+0500
общество
мнение эксперта
наманганская область
хоким
интернет
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Глава Наманганской области Шавкат Абдуразаков сообщил, что в Узбекистане необходимо на месяц заблокировать все соцсети.По его мнению, только так можно будет привить молодому поколению любовь к чтению книг и газет. Как считает Абдуразаков, молодежь в Интернете собирает ненужную информацию и целыми днями проводит за онлайн-играми. У детей не остается времени на то, чтобы поговорить с родителями. Из-за того, что они бездельничают и забивают голому бесполезной информацией, они не преуспевают ни в чем, отметил хоким. Кроме того, глава Наманганской области подчеркнул, что именно социальные сети виноваты в том, что люди не замечает огромную работу, проделанную для благоустройства республики. Строительство детских садов, школ, дорог и сетей водоснабжения граждане воспринимают как простую обыденность и начинают требовать луну с неба, заключил Абдуразаков.Ранее власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных сетей, в том числе Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушение закона о персональных данных.
https://uz.sputniknews.ru/20190813/Kak-uzbekistantsy-otnosyatsya-k-sotsialnym-setyam---rezultaty-oprosa-12230085.html
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мнение эксперта, наманганская область, хоким, интернет

Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности

09:36 05.07.2021 (обновлено: 10:08 05.07.2021)
298
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальные сети
Социальные сети - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Шавкат Абдуразаков считает, что именно социальные сети виноваты в том, что люди не замечает огромную работу, проделанную для благоустройства республики.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Глава Наманганской области Шавкат Абдуразаков сообщил, что в Узбекистане необходимо на месяц заблокировать все соцсети.
По его мнению, только так можно будет привить молодому поколению любовь к чтению книг и газет. Как считает Абдуразаков, молодежь в Интернете собирает ненужную информацию и целыми днями проводит за онлайн-играми. У детей не остается времени на то, чтобы поговорить с родителями. Из-за того, что они бездельничают и забивают голому бесполезной информацией, они не преуспевают ни в чем, отметил хоким.
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Кроме того, глава Наманганской области подчеркнул, что именно социальные сети виноваты в том, что люди не замечает огромную работу, проделанную для благоустройства республики. Строительство детских садов, школ, дорог и сетей водоснабжения граждане воспринимают как простую обыденность и начинают требовать луну с неба, заключил Абдуразаков.
Ранее власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных сетей, в том числе Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушение закона о персональных данных.
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