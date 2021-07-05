https://uz.sputniknews.ru/20210705/zachem-xokim-namanganskoy-oblasti-nastaivaet-zablokirovat-sotsseti-na-mesyats--podrobnosti-19536497.html

Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности

Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности

Шавкат Абдуразаков считает, что именно социальные сети виноваты в том, что люди не замечает огромную работу, проделанную для благоустройства республики. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T09:36+0500

2021-07-05T09:36+0500

2021-07-05T10:08+0500

общество

мнение эксперта

наманганская область

хоким

интернет

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Глава Наманганской области Шавкат Абдуразаков сообщил, что в Узбекистане необходимо на месяц заблокировать все соцсети.По его мнению, только так можно будет привить молодому поколению любовь к чтению книг и газет. Как считает Абдуразаков, молодежь в Интернете собирает ненужную информацию и целыми днями проводит за онлайн-играми. У детей не остается времени на то, чтобы поговорить с родителями. Из-за того, что они бездельничают и забивают голому бесполезной информацией, они не преуспевают ни в чем, отметил хоким. Кроме того, глава Наманганской области подчеркнул, что именно социальные сети виноваты в том, что люди не замечает огромную работу, проделанную для благоустройства республики. Строительство детских садов, школ, дорог и сетей водоснабжения граждане воспринимают как простую обыденность и начинают требовать луну с неба, заключил Абдуразаков.Ранее власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных сетей, в том числе Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушение закона о персональных данных.

https://uz.sputniknews.ru/20190813/Kak-uzbekistantsy-otnosyatsya-k-sotsialnym-setyam---rezultaty-oprosa-12230085.html

наманганская область

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мнение эксперта, наманганская область, хоким, интернет