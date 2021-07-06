https://uz.sputniknews.ru/20210706/atomnaya-karera-kakie-usloviya-sozdayutsya-v-uzbekistane-dlya-buduschix-fizikov-yaderschikov-19562073.html

Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков

Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков

Лучших студентов вуза в процессе учебы привлекут к научным проектам университета. В настоящее время уже три второкурсника участвуют в подобных мероприятиях. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T16:01+0500

2021-07-06T16:01+0500

2021-07-06T16:06+0500

общество

открытие филиала нияу мифи в ташкенте

вуз

мнение эксперта

российские ученые

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В сентябре 2019-го в столице Узбекистана прошло торжественное открытие филиала Российского Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ. В высшее учебное заведение, подготавливающее специалистов для энергетической отрасли республики, за прошедшие два года были приняты двести абитуриентов. Отмечается, что в этом году квоты остались неизменны. Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с руководителем НИЯУ МИФИ Сайрамбаем Эгамовым и выяснил, какие мери предпринимает Узбекистан для подготовки запаса профессиональных кадров в новой отрасли, связанной с ядерными исследованиями в энергетической сфере. Квоты и экзаменыНа основе государственного гранта в университете по четырем направлениям обучения бакалавриата в 2021/2022 учебному году выделены квоты на 100 мест. Для поступления в вуз абитуриенты должны предъявить документы, подтверждающие личность, а также обязаны иметь соответствующий уровень образования установленного образца. Поступающим необходимо сдать экзамены по математике, физике, русскому языку и литературе, на которых будут присутствовать российские специалисты. По каждому предмету минимальный проходной барьер составит 40 баллов. С примерами несложных вопросов из школьных учебников кандидаты могут ознакомиться на сайте mephi.uz. Все, кто успешно пройдет отбор, будут обучаться на основе гранта. Бонус: участие в научных проектахПо словам руководителя НИЯУ МИФИ, лучших студентов вуза в процессе учебы привлекут к научным проектам университета. В настоящее время уже три второкурсника участвуют в подобных мероприятиях, подчеркнул эксперт.Кроме того, на третьем курсе увеличится количество предметов и некоторые практические занятия начнут проводить в Институте ядерной физики. Спецпредметы будут преподавать педагоги из России. Общежития для преподавателей и студентовДо осени этого года университет получить собственное общежитие. В настоящее время уже идет строительство двух девятиэтажных сооружений для проживания студентов и преподавателей вуза. Стратегическая сфера Здание НИЯУ МИФИ хоть и кажется безлюдным в эти дни, но заинтересованная в атомной отрасли молодежь, несмотря на жару, приходит сдавать документы. Отмечается, что всю документацию можно подавать и онлайн, но есть и такие абитуриенты, которые "для надежности" предпочитают приходит лично."Энергетика для Узбекистана играет ключевую роль. Без нее невозможно представить ничего. Кроме того, в нашей стране планируется строительство АЭС в будущем. По этой причине мой сын выбрал данную сферу. Я пришел с ним, чтобы поддержать его", — говорит отец одного из абитуриентов Мансур Файзуллов. За два года в филиал НИЯУ МИФИ поступили 200 молодых людей, но только 168 из них на сегодняшний день продолжают обучение в вузе.Как сообщает один из представителей университета, процесс обучения в вузе не строгий, а трудоемкий. В связи с этим студенты должны усердно учиться и ежедневно работать над собой, добавил спикер."Никому оценки "не завышаются". В филиале должны готовиться квалифицированные кадры", — заключил эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20190903/V-Tashkente-otkrylsya-pervyy-zarubezhnyy-filial-NIYaU-MIFI-12349453.html

https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html

https://uz.sputniknews.ru/20191122/Opredeleny-zadachi-po-podderzhke-deyatelnosti-Instituta-yadernoy-fiziki-Uzbekistana-12852206.html

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открытие филиала нияу мифи в ташкенте, вуз, мнение эксперта, российские ученые