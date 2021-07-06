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https://uz.sputniknews.ru/20210706/atomnaya-karera-kakie-usloviya-sozdayutsya-v-uzbekistane-dlya-buduschix-fizikov-yaderschikov-19562073.html
Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков
Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков
Лучших студентов вуза в процессе учебы привлекут к научным проектам университета. В настоящее время уже три второкурсника участвуют в подобных мероприятиях. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T16:01+0500
2021-07-06T16:06+0500
общество
открытие филиала нияу мифи в ташкенте
вуз
мнение эксперта
российские ученые
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В сентябре 2019-го в столице Узбекистана прошло торжественное открытие филиала Российского Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ. В высшее учебное заведение, подготавливающее специалистов для энергетической отрасли республики, за прошедшие два года были приняты двести абитуриентов. Отмечается, что в этом году квоты остались неизменны. Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с руководителем НИЯУ МИФИ Сайрамбаем Эгамовым и выяснил, какие мери предпринимает Узбекистан для подготовки запаса профессиональных кадров в новой отрасли, связанной с ядерными исследованиями в энергетической сфере. Квоты и экзаменыНа основе государственного гранта в университете по четырем направлениям обучения бакалавриата в 2021/2022 учебному году выделены квоты на 100 мест. Для поступления в вуз абитуриенты должны предъявить документы, подтверждающие личность, а также обязаны иметь соответствующий уровень образования установленного образца. Поступающим необходимо сдать экзамены по математике, физике, русскому языку и литературе, на которых будут присутствовать российские специалисты. По каждому предмету минимальный проходной барьер составит 40 баллов. С примерами несложных вопросов из школьных учебников кандидаты могут ознакомиться на сайте mephi.uz. Все, кто успешно пройдет отбор, будут обучаться на основе гранта. Бонус: участие в научных проектахПо словам руководителя НИЯУ МИФИ, лучших студентов вуза в процессе учебы привлекут к научным проектам университета. В настоящее время уже три второкурсника участвуют в подобных мероприятиях, подчеркнул эксперт.Кроме того, на третьем курсе увеличится количество предметов и некоторые практические занятия начнут проводить в Институте ядерной физики. Спецпредметы будут преподавать педагоги из России. Общежития для преподавателей и студентовДо осени этого года университет получить собственное общежитие. В настоящее время уже идет строительство двух девятиэтажных сооружений для проживания студентов и преподавателей вуза. Стратегическая сфера Здание НИЯУ МИФИ хоть и кажется безлюдным в эти дни, но заинтересованная в атомной отрасли молодежь, несмотря на жару, приходит сдавать документы. Отмечается, что всю документацию можно подавать и онлайн, но есть и такие абитуриенты, которые "для надежности" предпочитают приходит лично."Энергетика для Узбекистана играет ключевую роль. Без нее невозможно представить ничего. Кроме того, в нашей стране планируется строительство АЭС в будущем. По этой причине мой сын выбрал данную сферу. Я пришел с ним, чтобы поддержать его", — говорит отец одного из абитуриентов Мансур Файзуллов. За два года в филиал НИЯУ МИФИ поступили 200 молодых людей, но только 168 из них на сегодняшний день продолжают обучение в вузе.Как сообщает один из представителей университета, процесс обучения в вузе не строгий, а трудоемкий. В связи с этим студенты должны усердно учиться и ежедневно работать над собой, добавил спикер."Никому оценки "не завышаются". В филиале должны готовиться квалифицированные кадры", — заключил эксперт.
https://uz.sputniknews.ru/20190903/V-Tashkente-otkrylsya-pervyy-zarubezhnyy-filial-NIYaU-MIFI-12349453.html
https://uz.sputniknews.ru/20210619/priemnaya-kampaniya-v-tashkentskom-filiale-niyau-mifi-prodlitsya-do-2-iyulya-19312934.html
https://uz.sputniknews.ru/20191122/Opredeleny-zadachi-po-podderzhke-deyatelnosti-Instituta-yadernoy-fiziki-Uzbekistana-12852206.html
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открытие филиала нияу мифи в ташкенте, вуз, мнение эксперта, российские ученые

Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков

16:01 06.07.2021 (обновлено: 16:06 06.07.2021)
1018
© УзатомКак проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Узатом
Лучших студентов вуза в процессе учебы привлекут к научным проектам университета. В настоящее время уже три второкурсника участвуют в подобных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В сентябре 2019-го в столице Узбекистана прошло торжественное открытие филиала Российского Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ. В высшее учебное заведение, подготавливающее специалистов для энергетической отрасли республики, за прошедшие два года были приняты двести абитуриентов. Отмечается, что в этом году квоты остались неизменны.
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Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с руководителем НИЯУ МИФИ Сайрамбаем Эгамовым и выяснил, какие мери предпринимает Узбекистан для подготовки запаса профессиональных кадров в новой отрасли, связанной с ядерными исследованиями в энергетической сфере.

Квоты и экзамены

На основе государственного гранта в университете по четырем направлениям обучения бакалавриата в 2021/2022 учебному году выделены квоты на 100 мест.
Для поступления в вуз абитуриенты должны предъявить документы, подтверждающие личность, а также обязаны иметь соответствующий уровень образования установленного образца. Поступающим необходимо сдать экзамены по математике, физике, русскому языку и литературе, на которых будут присутствовать российские специалисты. По каждому предмету минимальный проходной барьер составит 40 баллов.
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С примерами несложных вопросов из школьных учебников кандидаты могут ознакомиться на сайте mephi.uz. Все, кто успешно пройдет отбор, будут обучаться на основе гранта.

Бонус: участие в научных проектах

По словам руководителя НИЯУ МИФИ, лучших студентов вуза в процессе учебы привлекут к научным проектам университета. В настоящее время уже три второкурсника участвуют в подобных мероприятиях, подчеркнул эксперт.
© УзатомКак проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
© Узатом
Кроме того, на третьем курсе увеличится количество предметов и некоторые практические занятия начнут проводить в Институте ядерной физики. Спецпредметы будут преподавать педагоги из России.

Общежития для преподавателей и студентов

До осени этого года университет получить собственное общежитие. В настоящее время уже идет строительство двух девятиэтажных сооружений для проживания студентов и преподавателей вуза.

Стратегическая сфера

Здание НИЯУ МИФИ хоть и кажется безлюдным в эти дни, но заинтересованная в атомной отрасли молодежь, несмотря на жару, приходит сдавать документы.
Отмечается, что всю документацию можно подавать и онлайн, но есть и такие абитуриенты, которые "для надежности" предпочитают приходит лично.
© УзатомКак проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
Как проходят занятия в филиале НИЯУ МИФИ после карантина
© Узатом
"Энергетика для Узбекистана играет ключевую роль. Без нее невозможно представить ничего. Кроме того, в нашей стране планируется строительство АЭС в будущем. По этой причине мой сын выбрал данную сферу. Я пришел с ним, чтобы поддержать его", — говорит отец одного из абитуриентов Мансур Файзуллов.
Коллайдеры в институте ядерной физики в Новосибирске - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2019
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За два года в филиал НИЯУ МИФИ поступили 200 молодых людей, но только 168 из них на сегодняшний день продолжают обучение в вузе.
Как сообщает один из представителей университета, процесс обучения в вузе не строгий, а трудоемкий. В связи с этим студенты должны усердно учиться и ежедневно работать над собой, добавил спикер.
"Никому оценки "не завышаются". В филиале должны готовиться квалифицированные кадры", — заключил эксперт.
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