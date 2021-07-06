https://uz.sputniknews.ru/20210706/dannye-o-seysmoustoychivosti-vnesut-v-texnicheskie-pasporta-novostroek-19557565.html

Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек

Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек

Электронные технические паспорта зданий и сооружений, а также многоквартирных домов должны быть включены в Единую интегрированную платформу электронных... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T13:12+0500

2021-07-06T13:12+0500

2021-07-06T13:31+0500

общество

новостройка

сейсмолог

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. У всех новостроек появятся электронные технические паспорта, которые будут включать в себя сведения для оценки сейсмической уязвимости зданий. Такую задачу поставили в Кабмине инспекции по контролю в сфере строительства при Минстрое в подписанном на днях профильном постановлении, передает информационно-правовой портал Norma.Электронные технические паспорта зданий и сооружений, а также многоквартирных домов должны быть включены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов.Ежегодно до 15 января специалисты Минстроя и Академии наук на основе документов, включенных в платформу, будут проводить классификацию зданий и сооружений, а также многоквартирных домов по сейсмической уязвимости. Данная информация предоставляется в МЧС. В свою очередь МЧС направляет письмо-уведомление о проведении инструментально-технического осмотра министерствам, ведомствам, органам местного самоуправления и другим организациям. В течение шести месяцев им необходимо принять меры по укреплению зданий и сооружений, признанных сейсмически слабыми.В середине июня в Минстрое заявили: "опасения по поводу того, что новостройки могут не устоять во время землетрясения, беспочвенны". Строительство любых объектов в Узбекистане осуществляется только на основании утвержденной проектно-сметной документации. Специалисты осуществляют расчет сейсмостойкости того или иного здания, все данные в обязательном порядке проходят государственную экспертизу.

https://uz.sputniknews.ru/20201203/Vinovaty-li-novostroyki-v-pereboyakh-s-gazom-v-Tashkente--ofitsialnyy-otvet-15532236.html

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новостройка, сейсмолог