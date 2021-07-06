Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210706/dannye-o-seysmoustoychivosti-vnesut-v-texnicheskie-pasporta-novostroek-19557565.html
Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек
Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек
Электронные технические паспорта зданий и сооружений, а также многоквартирных домов должны быть включены в Единую интегрированную платформу электронных... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T13:12+0500
2021-07-06T13:31+0500
общество
новостройка
сейсмолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15662271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bcb924beb768ba4fd35655a917ad8523.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. У всех новостроек появятся электронные технические паспорта, которые будут включать в себя сведения для оценки сейсмической уязвимости зданий. Такую задачу поставили в Кабмине инспекции по контролю в сфере строительства при Минстрое в подписанном на днях профильном постановлении, передает информационно-правовой портал Norma.Электронные технические паспорта зданий и сооружений, а также многоквартирных домов должны быть включены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов.Ежегодно до 15 января специалисты Минстроя и Академии наук на основе документов, включенных в платформу, будут проводить классификацию зданий и сооружений, а также многоквартирных домов по сейсмической уязвимости. Данная информация предоставляется в МЧС. В свою очередь МЧС направляет письмо-уведомление о проведении инструментально-технического осмотра министерствам, ведомствам, органам местного самоуправления и другим организациям. В течение шести месяцев им необходимо принять меры по укреплению зданий и сооружений, признанных сейсмически слабыми.В середине июня в Минстрое заявили: "опасения по поводу того, что новостройки могут не устоять во время землетрясения, беспочвенны". Строительство любых объектов в Узбекистане осуществляется только на основании утвержденной проектно-сметной документации. Специалисты осуществляют расчет сейсмостойкости того или иного здания, все данные в обязательном порядке проходят государственную экспертизу.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Vinovaty-li-novostroyki-v-pereboyakh-s-gazom-v-Tashkente--ofitsialnyy-otvet-15532236.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15662271_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_291dcb8d793da257786fa9c42a9d830e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новостройка, сейсмолог

Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек

13:12 06.07.2021 (обновлено: 13:31 06.07.2021)
370
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Электронные технические паспорта зданий и сооружений, а также многоквартирных домов должны быть включены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. У всех новостроек появятся электронные технические паспорта, которые будут включать в себя сведения для оценки сейсмической уязвимости зданий. Такую задачу поставили в Кабмине инспекции по контролю в сфере строительства при Минстрое в подписанном на днях профильном постановлении, передает информационно-правовой портал Norma.
Электронные технические паспорта зданий и сооружений, а также многоквартирных домов должны быть включены в Единую интегрированную платформу электронных технических паспортов.
Ежегодно до 15 января специалисты Минстроя и Академии наук на основе документов, включенных в платформу, будут проводить классификацию зданий и сооружений, а также многоквартирных домов по сейсмической уязвимости. Данная информация предоставляется в МЧС. В свою очередь МЧС направляет письмо-уведомление о проведении инструментально-технического осмотра министерствам, ведомствам, органам местного самоуправления и другим организациям. В течение шести месяцев им необходимо принять меры по укреплению зданий и сооружений, признанных сейсмически слабыми.
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2020
Общество
Виноваты ли новостройки в перебоях с газом в Ташкенте — официальный ответ
3 декабря 2020, 19:51
1021
В середине июня в Минстрое заявили: "опасения по поводу того, что новостройки могут не устоять во время землетрясения, беспочвенны". Строительство любых объектов в Узбекистане осуществляется только на основании утвержденной проектно-сметной документации. Специалисты осуществляют расчет сейсмостойкости того или иного здания, все данные в обязательном порядке проходят государственную экспертизу.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:24Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
16:01Атомная карьера: какие условия создаются в Узбекистане для будущих физиков-ядерщиков
15:39ФАО передала Ташкентскому аграрному университету оборудование для анализа почвы
15:10Даже птицы ищут тень: как жители Ташкента спасаются в жару
15:02"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
14:45За два года Узбекистан репатриировал около 500 сограждан из Сирии
14:15Возможно, русские хакеры взломали Байдена
14:12Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте
13:37Камилов обсудил проблему Арала с председателем Генассамблеи ООН
13:31Муж Собчак потратил казенные деньги на трансгендера
13:12Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроек
12:39Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео
12:16Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
12:16Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана
11:59В Узбекистане сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
11:31Узбекистан контролирует обстановку на границе с Афганистаном — СГБ
10:50Как стать аудитором в Узбекистане: главное о нововведениях
10:28В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19
10:09Историю вспять? Что последует за захватом "Талибаном"* границы с Таджикистаном
09:59Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане