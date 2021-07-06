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Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео
Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео
Способны ли талибы полностью захватить власть в Афганистане? Стоит ли ожидать экспансии радикального движения в соседние страны? 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T12:39+0500
2021-07-06T12:39+0500
видео
радикальное движение "талибан"
афганистан
мультимедиа
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Может ли повлиять на ситуацию в регионе присутствие иностранного контингента?Свое мнение в интервью Sputnik высказал военный эксперт и заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Обстановка в регионе остается напряженной. Как сообщили в ООН, с начала мая талибы захватил уже 50 из 370 районов Афганистана.По данным таджикской стороны, сейчас более 70% линии госграницы с республикой контролируют представители радикального движения.* — организация запрещена в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html
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радикальное движение "талибан", афганистан, мультимедиа

Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео

12:39 06.07.2021
1008
© Sputnik
Способны ли талибы полностью захватить власть в Афганистане? Стоит ли ожидать экспансии радикального движения в соседние страны?
Может ли повлиять на ситуацию в регионе присутствие иностранного контингента?
Свое мнение в интервью Sputnik высказал военный эксперт и заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Обстановка в регионе остается напряженной. Как сообщили в ООН, с начала мая талибы захватил уже 50 из 370 районов Афганистана.
По данным таджикской стороны, сейчас более 70% линии госграницы с республикой контролируют представители радикального движения.
* — организация запрещена в РФ и ряде других стран
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