https://uz.sputniknews.ru/20210706/ekspert-otsenil-chem-zakonchitsya-protivostoyanie-kabula-i-talibana--video-19556025.html

Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео

Эксперт оценил, чем закончится противостояние Кабула и "Талибана"* — видео

Способны ли талибы полностью захватить власть в Афганистане? Стоит ли ожидать экспансии радикального движения в соседние страны? 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T12:39+0500

2021-07-06T12:39+0500

2021-07-06T12:39+0500

видео

радикальное движение "талибан"

афганистан

мультимедиа

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Может ли повлиять на ситуацию в регионе присутствие иностранного контингента?Свое мнение в интервью Sputnik высказал военный эксперт и заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Обстановка в регионе остается напряженной. Как сообщили в ООН, с начала мая талибы захватил уже 50 из 370 районов Афганистана.По данным таджикской стороны, сейчас более 70% линии госграницы с республикой контролируют представители радикального движения.* — организация запрещена в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html

афганистан

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радикальное движение "талибан", афганистан, мультимедиа