https://uz.sputniknews.ru/20210706/goryachiy-sever-afganistana-neprimirimye-taliby-voennye-bejentsy-ten-pakistana-i-turtsii-19552845.html

Историю вспять? Что последует за захватом "Талибаном"* границы с Таджикистаном

Историю вспять? Что последует за захватом "Талибаном"* границы с Таджикистаном

Межафганские мирные переговоры остались только благовидным предлогом для мирного соглашения США с "Талибаном"*, прикрытием для беспроблемного вывода... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T10:09+0500

2021-07-06T10:09+0500

2021-07-06T10:30+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

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Талибы с боями берут под контроль территорию и границы Афганистана. Военнослужащие-перебежчики ИРА исчисляются тысячами, и в среднесрочной перспективе страны Центральной Азии рискуют оказаться переполненными беженцами из Афганистана, где проживают миллионы таджиков и узбеков, туркмены, кыргызы и казахи. Влияние Пакистана и Турции на ситуацию в Исламской Республике неадекватно остроте ситуации и бесперспективно по сути.Талибы и правительственные войска продолжают боевые действия в четырех провинциях на севере Афганистана. За минувшие сутки "Талибан"* взял под контроль девять уездов провинции Бадахшан. По данным ГКНБ Республики Таджикистан, талибы контролируют уже более 70% афганско-таджикской границы (то есть около 910 км), которую 4-5 июля пересекли в северном направлении свыше 1037 военнослужащих правительственной армии Афганистана. Таджикские пограничники разрешили им перейти на свою территорию, исходя из принципа добрососедства и позиции невмешательства во внутренние дела ИРА. Ранее в ходе боев с талибами в Таджикистан отступили более 300 афганских военнослужащих из провинции Балх иБадахшанской области. Террористическая активность и новый виток гражданской войны в ИРА могут иметь тяжелые последствия для стран Центральной Азии и России.Тревожное развитие военно-политической ситуации 4 июля обсудили по телефону президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Ашраф Гани. Кабул и Москва для противодействия общим угрозам взвешивают возможности обмена разведданными, ввод российских войск в Афганистан не обсуждается. И все же, вблизи горячей таджикско-афганской границы состоялась целая серия войсковых маневров 201-й российской военной базы. Отдельное беспокойство России вызывает "сопутствующее" усиление активности на территории Афганистана боевиков "Исламского государства"*. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 июля подчеркнул: "Игиловцы осваивают территории, прежде всего, на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками". Инфраструктура и войска ОДКБ изначально созданы для отражения подобных угроз. Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ 1 июля сделал заявление о ситуации в ИРА. Одновременно генеральный секретарь Организации Станислав Зась призвал союзников и партнеров помочь Таджикистану в укреплении южной границы. ОДКБ сосредоточивается. Суровая реальностьВ правительстве ИРА надеются, что "Талибан"* откажется от планов военного захвата всей территории страны, но эти надежды выглядят совершенно неубедительно. Войска НАТО выводятся с опережением графика. "Талибан"* стремительно развивает успех и не собирается формировать будущее правительство "Исламского эмирата" за столом переговоров. Красноречивы хлопоты США, которые намерены "пристроить" в центральноазиатских странах от 9 000 до 18 000 афганцев, активно сотрудничавших с иностранцами. Американцы прекрасно понимают, что сделают талибы с этими гражданами после прихода к власти. Широкое народное сопротивление "новому порядку" также будет подавлено с предельной жестокостью, ополченцы и их семьи могут пополнить ряды беженцев в сопредельных странах Центральной и Южной Азии. И афганские перебежчики с оружием в руках на территории Таджикистана и Узбекистана – уже не армия, они вряд ли вернутся, чтобы защищать свою страну от экстремистов в рядах правительственных войск.За "военными беженцами" могут вскоре последовать потоки гражданских. Ведь многомиллионное население ИРА состоит почти на треть из таджиков и на одну десятую — из узбеков. Это более 10 млн афганских граждан, которые этнически ориентированы на республики Центральной Азии. Если попытается уйти от войны на север хотя бы десятая часть из них, региональная турбулентность стремительно выйдет за пределы допустимого. Многотысячные потоки беженцев – хорошее прикрытие для продвижения террористов на север и в другие части света.Недобрые соседиВ связи с обострением обстановки и деградацией безопасности на севере Афганистана, в городе Мазари-Шариф, прекращена работа консульств Турции, Пакистана, Ирана. США разрабатывают план полной эвакуации своих дипломатов из Кабула.Вовлеченность в афганский конфликт Пакистана и Турции очевидна и неоднозначна. "Братская" Турция то берется за охрану и оборону аэропорта Кабула, то "зависает" в нерешительности после угроз "Талибана"*, в ожидании политической, финансовой и логистической поддержки США и Пакистана. Министр обороны Турции Хулуси Акар внимательно анализирует обстановку в регионе, в начале июля посетил Кыргызстан и Таджикистан, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Слишком много рисков – сегодня, завтра и на десятилетия вперед.Премьер-министр Пакистана Имран Хан в начале июля заявил, что у Исламабада нет рычагов давления на талибов, то есть для принуждения к миру. И выразил сожаление, что Пакистану пришлось помогать США в войне с ними. Удобная позиция, ведь Исламабаду выгоден слабый, зависимый, перманентно воюющий Афганистан с "прозрачной" восточной границей. Еще легендарный Ахмад Шах Масуд считал наиболее эффективной мерой борьбы с режимом талибов – давление на поддерживающий их Пакистан. "Панджшерский лев" считал пакистанское руководство главной опорой "Талибана"*, наряду с экстремистскими группировками ("Аль-Каида"* также квартировалась на территории Пакистана). Полагаю, за 20 лет в этом хитросплетении интересов принципиальных изменений не произошло, многие беды Афганистана – от недоброго соседа. Талибы не случайно захватили дом национального героя, экс-министра обороны Афганистана Ахмада Шаха Масуда в северной провинции Тахар, и демонстративно провели там совещание. Кстати, именно в этой резиденции в 1996 году состоялись переговоры Эмомали Рахмона и лидера вооруженной оппозиции Сайида Абдуллоха Нури, которые привели к завершению гражданской войны в соседнем Таджикистане. Возможно, талибы стремятся запустить историю в обратном направлении.Очень серьезная проблема встанет перед Россией и ее региональными союзниками, если "Талибан"* после прихода к власти попытается распространить свое влияние на территорию и население Центральной Азии или создать благоприятные условия для экспансии конкурирующим (родственным) структурам – ИГ* и "Аль-Каиде"*. * — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210705/sposoben-li-taliban-polnostyu-zaxvatit-vlast-v-afganistane--otsenka-eksperta-19550813.html

https://uz.sputniknews.ru/20210704/amerikantsy-podbrosili-afganistan-rossii-19532830.html

https://uz.sputniknews.ru/20210705/rossiya-ne-planiruet-vvodit-voyska-v-afganistan--kreml-19543510.html

афганистан

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2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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радикальное движение "талибан", афганистан