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Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте
Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте
Также участники переговоров обменялись мнениями по предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T14:12+0500
2021-07-06T14:14+0500
политика
шос
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики. Во время мероприятия стороны рассмотрели перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ШОС, а также обсудили вопросы дальнейшего развития деятельности данной организации.Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями по предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.Отмечается, что особое внимание официальные представители уделили участию делегации ШОС в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля этого года в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/uzbekistan-kak-tsentralnaya-sila-v-shos-kakie-ispytaniya-jdut-etot-soyuz-19252104.html
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шос, абдулазиз камилов, узбекистан

Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте

14:12 06.07.2021 (обновлено: 14:14 06.07.2021)
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© МИД УзбекистанаГенсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте
Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© МИД Узбекистана
Также участники переговоров обменялись мнениями по предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
Во время мероприятия стороны рассмотрели перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ШОС, а также обсудили вопросы дальнейшего развития деятельности данной организации.
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Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями по предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.
Отмечается, что особое внимание официальные представители уделили участию делегации ШОС в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля этого года в Ташкенте.
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