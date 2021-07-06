https://uz.sputniknews.ru/20210706/gensek-shos-obsudil-s-kamilovym-provedenie-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19559437.html

Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте

Генсек ШОС обсудил с Камиловым проведение международной конференции в Ташкенте

Также участники переговоров обменялись мнениями по предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T14:12+0500

2021-07-06T14:12+0500

2021-07-06T14:14+0500

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абдулазиз камилов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики. Во время мероприятия стороны рассмотрели перспективы многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ШОС, а также обсудили вопросы дальнейшего развития деятельности данной организации.Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями по предстоящим заседаниям Совета глав государств и Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС.Отмечается, что особое внимание официальные представители уделили участию делегации ШОС в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля этого года в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/uzbekistan-kak-tsentralnaya-sila-v-shos-kakie-ispytaniya-jdut-etot-soyuz-19252104.html

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