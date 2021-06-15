Аналитика
Узбекистан как центральная сила в ШОС: какие испытания ждут этот союз
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В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которой исполняется 20 лет, одну из важных ролей, помимо России и Китая, играет Узбекистан. Корреспондент Sputnik побеседовал с экспертами и подвел итоги работы организации, а также поговорил о перспективах ее развития.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества преодолела двадцатилетний рубеж. Не утратила ли она жизнеспособности, как выдержала испытание пандемией и не уступит ли в лидерстве ОДКБ или ЕАЭС — рассуждали эксперты Sputnik Узбекистан.
От скепсиса к уверенности и лидерству
Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев возвращается к моменту зарождения ШОС.
"При создании этой организации присутствовало много скептицизма — говорили о том, что организация нежизнеспособна, что она не состоится. Но прошло 20 лет, и мы видим совсем другой результат. Налицо поразительное всестороннее развитие ШОС: на уровне взаимодействия глав государств-участников, правительств, министерств и ведомств. За этот период организация выросла. Изначально, помимо России и Китая, сюда входили Казахстан, Узбекистан Таджикистан и Киргизия. Теперь к ним добавились Индия и Пакистан, а наблюдателями и партнерами по диалогу остаются Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, Турция, Азербайджан, Армения и другие. Фактически, сегодня ШОС — весомая влиятельная организация, которая охватила более половины населения Земли".
Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов добавляет, что ШОС — это площадка, которая сближает Россию и Китай, а центрально азиатские государства выступают связующими звеньями между Москвой и Пекином. Таким образом получается полноценное всестороннее контактирование.
И.о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов выделят ШОС как одну из первых трансконтинентальных организаций, которые охватывают Европу и Азию. Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества впервые подняла серьёзные вопросы о трансграничном противостояние терроризму и сепаратизму, а сейчас расширяет спектр взаимодействия по ключевым вопросам безопасности, в том числе углубляет сотрудничество в области кибербезопасности, противодействия наркотрафику.
"Страны научились в рамках ШОС перешагивать через конъюнктурные соображения. Это серьезное достижение. Безусловно, организация остается партнером по диалогу с другими структурами, в том числе ЕАЭС, "Один пояс — один путь", СНГ. Также из успехов можно отметить создание сетевого университета ШОС, который работает более 10 лет, и делового совета ШОС".
Политика или экономика?
В рамках ШОС также происходит обсуждение вопросов экономического взаимодействия, которое претерпело серьезные изменения. Повестка ШОС расширилась: решаются вопросы экономических инфраструктур, вопросы тарифов, стимулирования торговли.
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов отмечает, что ШОС изменилась институционально: сначала была "шанхайская пятёрка", потом структура включала шесть ключевых стран. Участники опасались, что расширение ШОС приведет к торпедированию и торможению развития организации, но здесь члены смогли найти золотую середину.
18 марта, 19:21
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Сергей Санакоев также отмечает среди достижений ШОС хорошие показатели в области экономики, что говорит о практичности и прагматичности взаимоотношений между странами на платформе.
"Товарооборот между членами объединения вырос почти в 100 раз, достигнув показателя в 6,6 трлн долларов США. Также можно сказать, что в совокупности ВВП стран-участниц организации выросли за это время в 13 раз. Это колоссальный объём торговли и отличная динамика".
ШОС и ЕАЭС — "не дублирование, а взаимодополняемость"
Сергей Санакоев сильно сомневается на счёт слияния ШОС с другими международными структурами, потому что внутри организации решения принимаются исключительно путем достижения консенсуса — если хотя бы одна сторона возражает, то вопрос снимается. Но это как раз является и причиной того, что все новые заявки на вступление достаточно тщательно рассматриваются участниками ШОС.
Китаист Сергей Санакоев уверен, что организация становится более популярной и желающих вступить в ШОС со временем будет всё больше. А старый миропорядок по западному сценарию во главе с самопровозглашенным гегемоном США будет разрушен.
"Эта гегемония надоела всему миру, это чувствуется повсеместно. Посмотрите на многочисленные примеры того, как гегемон начинает войну и в конце XX, и в начале XXI века. Россия и Китай пользуются доверием со стороны многих государств, которые стремятся к ним в надежде получить справедливость и избежать повторения сценария событий в Ираке, Ливии и на Ближнем Востоке. Расширение ШОС будет способствовать большей стабильности в мире".
"Дублирование с ЕАЭС есть, и оно будет, что абсолютно нормально, — уверен профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — Шанхайская организация сотрудничества сейчас собирается подписывать меморандум с Союзом о взаимодействии, поэтому это даже не дублирование, а взаимодополняемость".
Но прежде всего ШОС рассматривается как военно-политическая организация, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов. И цель организации — защищать регион от любых проявлений экстремизма, радикализма и нападок третьих сил на этот регион. Хотя китайские партнеры и стремятся к тому, чтобы этот союз вывести на высокий уровень экономического взаимодействия.
РАТС ШОС - фактор стабильности в регионе и мире
Региональный антитеррористический совет ежегодно проводит учения для стран-участниц ШОС, которые показывают высокий уровень взаимодействия силовиков, обеспечивают фактор стабильности не только в регионе, но и в мире в целом.
11 апреля 2019, 18:41
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Политолог Фархад Ибрагимов акцентирует внимание на особом значении РАТС в структуре ШОС, говоря, что многие страны мечтают попасть в содружество, понимая, что тогда вопрос безопасности будет решить намного легче. Этот момент важен, например, для Ирана. К организации проявляют интерес даже не региональные игроки — члены НАТО, такие как Турция.
Как пандемия повлияла на международные структуры: выстояла ли ШОС
Каждое государство справляется с пандемией самостоятельно. По мнению эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархада Ибрагимова практика показывает, что в целом ни одна организация, в том числе ЕС и НАТО, не смогли продумать дорожную карту и комплексно разобраться с проблемой пандемии коронавируса. К сожалению, и ШОС не преуспела.
"Конечно, сохраняются контакты, есть поставки вакцины, развиваются партнерские отношения. Но это чаще всего заслуга именно двухсторонних отношений: китайско-узбекских, российско-узбекских и д.т. Проблема не только у ШОС — проблема касается всего мира".
26 ноября 2020, 19:14
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Узбекистан и ШОС — каким будет 2021 год
Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов так характеризует будущие взаимоотношения Узбекистан и его роль внутри организации.
"Узбекистан ответственный актор международных отношений, особенно в борьбе с экстремизмом, радикализмом и терроризмом. Конечно, Ташкент и дальше будет делать всё возможное, чтобы проявлять себя в этой организации и сохранить свое членство в ней. Например, в рамках ШОС часто решаются задачи по противодействию распространения радикальных ячеек. Узбекистан к таким моментам относятся очень трепетно, в отличие от других стран".
Спикер добавляет, что сегодня Узбекистан становится одной из центральных сил ШОС по ряду причин: в республике наблюдается демографический рост, сама по себе территория большая с огромным потенциалом и ресурсами. О важности республики для Шанхайской организации понимают все члены объединения, а это открывает большие перспективы для развития отношений Узбекистана и ШОС.
В то же время, заведующий отделом Евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев считает, что в период коронавируса произошло ослабление различных содружеств и структур, в том числе и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас, чтобы сдержать дальнейшее ослабление организации, предпринимаются попытки восстановления, прежде всего в рамках российско-китайского взаимодействия. Также Евсеев видит проблему в том, что внутри ШОС нет баланса и "ядро" пока не сформировано.
"Предполагалось, что в состав ядра ШОС изначально войдет Индия, а она не хочет. Из-за этого организация выглядит "прокитайской". В РАТС тоже не всё так просто. Она востребована и важна, но подобные по функции организации есть и в ОДКБ, и в СНГ. И ввиду того, что внутри ШОС недостаточно единства, сложно полноценно использовать потенциал РАТС. Пока баланса не будет, сложно говорить о каком-либо усиление ШОС".
1 февраля, 16:08
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В 2022 году Узбекистан будет принимать у себя саммит глав государства Шанхайской организации сотрудничества. Площадкой для переговоров станет Самарканд. Подготовка к этому ответственному событию идет полным ходом.