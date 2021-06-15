https://uz.sputniknews.ru/20210615/uzbekistan-kak-tsentralnaya-sila-v-shos-kakie-ispytaniya-jdut-etot-soyuz-19252104.html

Узбекистан как центральная сила в ШОС: какие испытания ждут этот союз

Узбекистан как центральная сила в ШОС: какие испытания ждут этот союз

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которой исполняется 20 лет, одну из важных ролей, помимо России и Китая, играет Узбекистан. Корреспондент... 15.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-15T22:16+0500

2021-06-15T22:16+0500

2021-06-15T22:16+0500

аналитика

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества преодолела двадцатилетний рубеж. Не утратила ли она жизнеспособности, как выдержала испытание пандемией и не уступит ли в лидерстве ОДКБ или ЕАЭС — рассуждали эксперты Sputnik Узбекистан.От скепсиса к уверенности и лидерствуПрезидент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев возвращается к моменту зарождения ШОС.Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов добавляет, что ШОС — это площадка, которая сближает Россию и Китай, а центрально азиатские государства выступают связующими звеньями между Москвой и Пекином. Таким образом получается полноценное всестороннее контактирование.И.о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов выделят ШОС как одну из первых трансконтинентальных организаций, которые охватывают Европу и Азию. Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества впервые подняла серьёзные вопросы о трансграничном противостояние терроризму и сепаратизму, а сейчас расширяет спектр взаимодействия по ключевым вопросам безопасности, в том числе углубляет сотрудничество в области кибербезопасности, противодействия наркотрафику. Политика или экономика?В рамках ШОС также происходит обсуждение вопросов экономического взаимодействия, которое претерпело серьезные изменения. Повестка ШОС расширилась: решаются вопросы экономических инфраструктур, вопросы тарифов, стимулирования торговли. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов отмечает, что ШОС изменилась институционально: сначала была "шанхайская пятёрка", потом структура включала шесть ключевых стран. Участники опасались, что расширение ШОС приведет к торпедированию и торможению развития организации, но здесь члены смогли найти золотую середину. Сергей Санакоев также отмечает среди достижений ШОС хорошие показатели в области экономики, что говорит о практичности и прагматичности взаимоотношений между странами на платформе. ШОС и ЕАЭС — "не дублирование, а взаимодополняемость"Сергей Санакоев сильно сомневается на счёт слияния ШОС с другими международными структурами, потому что внутри организации решения принимаются исключительно путем достижения консенсуса — если хотя бы одна сторона возражает, то вопрос снимается. Но это как раз является и причиной того, что все новые заявки на вступление достаточно тщательно рассматриваются участниками ШОС. Китаист Сергей Санакоев уверен, что организация становится более популярной и желающих вступить в ШОС со временем будет всё больше. А старый миропорядок по западному сценарию во главе с самопровозглашенным гегемоном США будет разрушен."Дублирование с ЕАЭС есть, и оно будет, что абсолютно нормально, — уверен профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов. — Шанхайская организация сотрудничества сейчас собирается подписывать меморандум с Союзом о взаимодействии, поэтому это даже не дублирование, а взаимодополняемость". Но прежде всего ШОС рассматривается как военно-политическая организация, считает эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов. И цель организации — защищать регион от любых проявлений экстремизма, радикализма и нападок третьих сил на этот регион. Хотя китайские партнеры и стремятся к тому, чтобы этот союз вывести на высокий уровень экономического взаимодействия. РАТС ШОС - фактор стабильности в регионе и мире Региональный антитеррористический совет ежегодно проводит учения для стран-участниц ШОС, которые показывают высокий уровень взаимодействия силовиков, обеспечивают фактор стабильности не только в регионе, но и в мире в целом.Политолог Фархад Ибрагимов акцентирует внимание на особом значении РАТС в структуре ШОС, говоря, что многие страны мечтают попасть в содружество, понимая, что тогда вопрос безопасности будет решить намного легче. Этот момент важен, например, для Ирана. К организации проявляют интерес даже не региональные игроки — члены НАТО, такие как Турция.Как пандемия повлияла на международные структуры: выстояла ли ШОСКаждое государство справляется с пандемией самостоятельно. По мнению эксперта международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархада Ибрагимова практика показывает, что в целом ни одна организация, в том числе ЕС и НАТО, не смогли продумать дорожную карту и комплексно разобраться с проблемой пандемии коронавируса. К сожалению, и ШОС не преуспела.Узбекистан и ШОС — каким будет 2021 год Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов так характеризует будущие взаимоотношения Узбекистан и его роль внутри организации. "Узбекистан ответственный актор международных отношений, особенно в борьбе с экстремизмом, радикализмом и терроризмом. Конечно, Ташкент и дальше будет делать всё возможное, чтобы проявлять себя в этой организации и сохранить свое членство в ней. Например, в рамках ШОС часто решаются задачи по противодействию распространения радикальных ячеек. Узбекистан к таким моментам относятся очень трепетно, в отличие от других стран".В то же время, заведующий отделом Евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев считает, что в период коронавируса произошло ослабление различных содружеств и структур, в том числе и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас, чтобы сдержать дальнейшее ослабление организации, предпринимаются попытки восстановления, прежде всего в рамках российско-китайского взаимодействия. Также Евсеев видит проблему в том, что внутри ШОС нет баланса и "ядро" пока не сформировано. В 2022 году Узбекистан будет принимать у себя саммит глав государства Шанхайской организации сотрудничества. Площадкой для переговоров станет Самарканд. Подготовка к этому ответственному событию идет полным ходом.

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https://uz.sputniknews.ru/20210429/tashkent-i-pekin-otmetili-vajnost-shos-v-uregulirovanii-situatsii-v-afganistane-18557022.html

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ратс шос, борьба с терроризмом, сотрудничество, еаэс, шос, китай, индия, узбекистан