Общество
Пять лучших предпринимательских вузов Узбекистана — рейтинг
09:27 06.07.2021 (обновлено: 09:50 06.07.2021)
965
Организаторами конкурса выступили Британский Совет совместно с МВССО и ChangeSchool London.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Узбекистане состоялась церемония вручения премии "Предпринимательский университет года".
В конкурсе приняли участие 11 ведущих университетов Узбекистана, участников программы Британского Совета Creative Spark, которые боролись за победу в восьми номинациях.
Отбор победителей проводили эксперты по креативной экономике из ведущих исследовательских центров Великобритании.
"Эта инициатива – замечательная возможность представить совместную работу проектных групп и получить признание за ту значимую работу, которую вы все делаете. Очень важно, чтобы университеты участвовали в этой деятельности, так как она способствует развитию коллективного мышления, сотрудничества и налаживания связей, поддерживает экономическое развитие, трудоустройство и создание новых предприятий", – отметила замдиректора Британского Совета в Узбекистане Джамиля Гулямова на церемонии вручения премии.
Лауреатом премии "Предпринимательский университет года" стал Ташкентский государственный технический университет.
Причем ТГТУ одержал победу сразу в нескольких номинациях:
номинация "Стартап года". С 2019-го ТГТУ проводит ежегодный конкурс стартапов для студентов, победители которого получают дальнейшую поддержку. Команда UZDELTA, собравшая собственную модель 3D-принтера, планирует открыть фабрику по созданию инструментов и демонстрационных материалов для школ, а также технологичных масок для медицинского персонала, напечатанных на 3D-принтере. Поддержав инициативу победителя конкурса стартапов 2020 года, проекта "Национальные курсы робототехники", университет открыл центр робототехники Transformers Education, где учеников всех возрастов обучают, как собирать и программировать роботов. Занятия в центре ведут студенты старших курсов ТГТУ и готовят учеников к участию в национальном конкурсе робототехники Robot–Uz;
награду в номинации "Зеленый университет" ТГТУ получил за введение новой учебной программы "Альтернативные источники энергии", где будут готовить специалистов по решению проблем энергодефицита и безуглеродной экономике.
Победу в остальных номинациях одержали:
номинация "Вовлеченность" – Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности – за работу учебной лаборатории "Театр моды", где студенты решают творческие задачи повышенной сложности, направленные на развитие креативности и практических навыков, а так же готовятся к участию в конкурсах и неделях моды;
номинация "Влияние" – Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода – за использование произведений изобразительного искусства для повышения экологической осведомленности населения. Студенты и преподаватели участвуют в конкурсах и выставках и семинарах на экологическую тематику, как например "Вода – источник жизни", проводимый ЕС, или выставка "Рай на воде", а зрителями их работ уже стали несколько тысяч человек;
номинация "Предпринимательство в учебном плане" – победу разделили 2 университета: Ташкентский государственный университет экономики – за введение модуля "Создание успешного бизнеса" в основной курс обучения для более 100 студентов. Этот модуль знакомит студентов с предпринимательством, критической оценкой и разработкой новых возможностей для бизнеса. В номинации также победил Государственный институт искусств и культуры Узбекистана – за внедрение курса "Основы творческого предпринимательства" для более чем 500 студентов и магистрантов;
в номинации "Народное голосование: самый активный преподаватель" победу одержали сразу два педагога:
– "Мастер феншуй" Ойбек Касимов из Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода за использование широкого спектра подходов к обучению и преподаванию для развития предпринимательских способностей студентов. Ойбек Касимов на основе восточной философии феншуй и собственного опыта в креативном бизнесе обучает студентов на реальных бизнес-задачах и проектах развитию креативности и генерации идей, поощряет рисковать и учиться на ошибках;
– Ойбек Дусмухамедов из Государственного института искусств и культуры Узбекистана за применение творческого подхода к преподаванию. Он разместил на YouTube видео на тему "Роль и значение творческого предпринимательства в сфере культуры и искусства", которое было показано более чем 300 студентам и аспирантам во время занятий и семинаров.
Премия "Предпринимательский университет" – пилотный проект, который проходит в Узбекистане впервые в рамках программы Creative Spark.
Награды присуждаются университетам за инициативы, направленные на обучение предпринимательству, связь с индустрией, поддержание деятельности студенческих центров, развитие экосистем и сообществ.
"Мы уже сейчас понимаем, что университеты должны стать более предпринимательскими и креативными, но это невозможно сделать без изменения ментальности и образа мышления, прежде всего, заинтересованных сторон университета и наших студентов. И я верю, что такие проекты, как этот, и такие университеты могут привести к кардинальным изменениям во всей системе" – заявил первый замминистра высшего и среднего специального образования Камилжон Каримов.
Программа действует в семи странах СНГ и Великобритании и способствует развитию креативной экономики в регионе.
В программе участвует 110 университетов. За последние три года в регионе в рамках программы развитию предпринимательства и обучились более 750 тысяч молодых людей, большую часть из которых составляли девушки. Были открыты 65 учебных курсов и 15 бизнес-инкубаторов.