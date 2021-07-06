https://uz.sputniknews.ru/20210706/nagrajdeny-luchshie-predprinimatelskie-vuzy-uzbekistana-19551887.html

Пять лучших предпринимательских вузов Узбекистана — рейтинг

Пять лучших предпринимательских вузов Узбекистана — рейтинг

Организаторами конкурса выступили Британский Совет совместно с МВССО и ChangeSchool London. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T09:27+0500

2021-07-06T09:27+0500

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общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В Узбекистане состоялась церемония вручения премии "Предпринимательский университет года".В конкурсе приняли участие 11 ведущих университетов Узбекистана, участников программы Британского Совета Creative Spark, которые боролись за победу в восьми номинациях.Отбор победителей проводили эксперты по креативной экономике из ведущих исследовательских центров Великобритании. Лауреатом премии "Предпринимательский университет года" стал Ташкентский государственный технический университет. Причем ТГТУ одержал победу сразу в нескольких номинациях: Победу в остальных номинациях одержали: – "Мастер феншуй" Ойбек Касимов из Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода за использование широкого спектра подходов к обучению и преподаванию для развития предпринимательских способностей студентов. Ойбек Касимов на основе восточной философии феншуй и собственного опыта в креативном бизнесе обучает студентов на реальных бизнес-задачах и проектах развитию креативности и генерации идей, поощряет рисковать и учиться на ошибках;– Ойбек Дусмухамедов из Государственного института искусств и культуры Узбекистана за применение творческого подхода к преподаванию. Он разместил на YouTube видео на тему "Роль и значение творческого предпринимательства в сфере культуры и искусства", которое было показано более чем 300 студентам и аспирантам во время занятий и семинаров.Премия "Предпринимательский университет" – пилотный проект, который проходит в Узбекистане впервые в рамках программы Creative Spark.Награды присуждаются университетам за инициативы, направленные на обучение предпринимательству, связь с индустрией, поддержание деятельности студенческих центров, развитие экосистем и сообществ. Программа действует в семи странах СНГ и Великобритании и способствует развитию креативной экономики в регионе. В программе участвует 110 университетов. За последние три года в регионе в рамках программы развитию предпринимательства и обучились более 750 тысяч молодых людей, большую часть из которых составляли девушки. Были открыты 65 учебных курсов и 15 бизнес-инкубаторов.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-prevratit-molodej-i-jenschin-v-predprinimateley--kak-19371947.html

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