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В Ташкенте женщину оштрафовали за жестокое обращение с котенком
В Ташкенте женщину оштрафовали за жестокое обращение с котенком
Судья вынес решение применить в отношении обидчицы административную меру наказания по статье "Жестокое обращение с животными" и взыскать с нее 245 тысяч сумов. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T19:38+0500
2021-07-06T19:39+0500
общество
животное
суд
штраф
общество защиты животных "mehr va oqibat"
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В столице женщина выбросила двухмесячного котенка из окна пятого этажа за то, что он "набросился" на ее ребенка, сообщает пресс-служба общества защиты животных Mehr va Oqibat.Свидетелями инцидента стали прохожие, которые и обратились с заявлением в милицию. Во время судебного заседания ответчица пояснила, что котенок забежал в квартиру во время уборки. Он набросился на ее ребенка и расцарапал его, подчеркнула женщина. Судья вынес решение применить в отношении обидчицы административную меру наказания по статье "Жестокое обращение с животными" в виде штрафа в размере 1 БРВ (245 тысяч сумов).Напомним: в апреле текущего года жителю столицы предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Он был также оштрафован на 245 тысяч сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20201127/V-Uzbekistane-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-budut-lishat-svobody-15493872.html
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животное, суд, штраф, общество защиты животных "mehr va oqibat"

В Ташкенте женщину оштрафовали за жестокое обращение с котенком

19:38 06.07.2021 (обновлено: 19:39 06.07.2021)
1021
CC0 / pixabay / Котенок. Иллюстративное фото
Котенок. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
CC0 / pixabay /
Судья вынес решение применить в отношении обидчицы административную меру наказания по статье "Жестокое обращение с животными" и взыскать с нее 245 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В столице женщина выбросила двухмесячного котенка из окна пятого этажа за то, что он "набросился" на ее ребенка, сообщает пресс-служба общества защиты животных Mehr va Oqibat.
Свидетелями инцидента стали прохожие, которые и обратились с заявлением в милицию.
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Во время судебного заседания ответчица пояснила, что котенок забежал в квартиру во время уборки. Он набросился на ее ребенка и расцарапал его, подчеркнула женщина.
Судья вынес решение применить в отношении обидчицы административную меру наказания по статье "Жестокое обращение с животными" в виде штрафа в размере 1 БРВ (245 тысяч сумов).
Напомним: в апреле текущего года жителю столицы предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Он был также оштрафован на 245 тысяч сумов.
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