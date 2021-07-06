https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-tashkente-jenschinu-oshtrafovali-za-jestokoe-obraschenie-s-kotenkom-19565861.html

В Ташкенте женщину оштрафовали за жестокое обращение с котенком

В Ташкенте женщину оштрафовали за жестокое обращение с котенком

Судья вынес решение применить в отношении обидчицы административную меру наказания по статье "Жестокое обращение с животными" и взыскать с нее 245 тысяч сумов. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T19:38+0500

2021-07-06T19:38+0500

2021-07-06T19:39+0500

общество

животное

суд

штраф

общество защиты животных "mehr va oqibat"

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В столице женщина выбросила двухмесячного котенка из окна пятого этажа за то, что он "набросился" на ее ребенка, сообщает пресс-служба общества защиты животных Mehr va Oqibat.Свидетелями инцидента стали прохожие, которые и обратились с заявлением в милицию. Во время судебного заседания ответчица пояснила, что котенок забежал в квартиру во время уборки. Он набросился на ее ребенка и расцарапал его, подчеркнула женщина. Судья вынес решение применить в отношении обидчицы административную меру наказания по статье "Жестокое обращение с животными" в виде штрафа в размере 1 БРВ (245 тысяч сумов).Напомним: в апреле текущего года жителю столицы предъявили обвинение за то, что он засунул кошку в пакет при несовершеннолетнем сыне и отнес ее в пункт приема мусора. Он был также оштрафован на 245 тысяч сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20201127/V-Uzbekistane-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-budut-lishat-svobody-15493872.html

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животное, суд, штраф, общество защиты животных "mehr va oqibat"