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В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19
В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19
Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T10:28+0500
2021-07-06T10:28+0500
2021-07-06T10:48+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
кинотеатр
театр
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Власти Узбекистана приняли решение вновь закрыть кинозалы и театры, а также приостановить проведение всех массовых мероприятий.Всему виной — рост числа заболевших COVID-19.Что касается спортивных соревнований, то они вновь будут проводиться без зрителей.Кроме того, с 1 августа число гостей на семейных мероприятиях, торжествах и свадьбах не должно превышать 50 человек. Сроки новых ограничений будут зависеть от дальнейшего развития эпидситуации с коронавирусом в стране.В последнее время число инфицированных ежедневно превышает 400, в то время как в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. На фоне нового роста заболеваемости весной в Узбекистане был усилен контроль за соблюдением карантинных мер. В частности, с 1 мая был вновь введен запрет на проведение концертов и спектаклей в закрытых залах.С 28 июня вновь введены ограничения на въезд в Ташкент автотранспорта из регионов страны, по всей стране вновь установлен запрет на работу заведений общепита, клубов и игровых центров после 8 вечера.Между тем с 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас гражданам дается на выбор несколько препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V". Также в августе, как ожидается, прибудет новая партия вакцины AstraZeneca.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkente-za-sutki-oshtrafovali-okolo-tysyachi-chelovek-bez-zaschitnyx-masok-19537503.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, кинотеатр, театр
В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19
10:28 06.07.2021 (обновлено: 10:48 06.07.2021)
Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Власти Узбекистана приняли решение вновь закрыть кинозалы и театры, а также приостановить проведение всех массовых мероприятий.
Всему виной — рост числа заболевших COVID-19.
"В связи с эпидемиологической ситуацией в Узбекистане приостанавливается проведение всех массовых мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, а также работа кинозалов и театров", — сообщили в Минздраве республики.
Что касается спортивных соревнований, то они вновь будут проводиться без зрителей.
Кроме того, с 1 августа число гостей на семейных мероприятиях, торжествах и свадьбах не должно превышать 50 человек.
Сроки новых ограничений будут зависеть от дальнейшего развития эпидситуации с коронавирусом в стране.
В последнее время число инфицированных ежедневно превышает 400, в то время как в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день.
На фоне нового роста заболеваемости весной в Узбекистане был усилен контроль за соблюдением карантинных мер. В частности, с 1 мая был вновь введен запрет на проведение концертов и спектаклей в закрытых залах.
С 28 июня вновь введены ограничения на въезд в Ташкент автотранспорта из регионов страны, по всей стране вновь установлен запрет на работу заведений общепита, клубов и игровых центров после 8 вечера.
Между тем с 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас гражданам дается на выбор несколько препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".
Также в августе, как ожидается, прибудет новая партия вакцины AstraZeneca.