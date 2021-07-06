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В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19

В Узбекистане вновь закрыли кинозалы и театры из-за роста больных COVID-19

Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T10:28+0500

2021-07-06T10:28+0500

2021-07-06T10:48+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

кинотеатр

театр

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Власти Узбекистана приняли решение вновь закрыть кинозалы и театры, а также приостановить проведение всех массовых мероприятий.Всему виной — рост числа заболевших COVID-19.Что касается спортивных соревнований, то они вновь будут проводиться без зрителей.Кроме того, с 1 августа число гостей на семейных мероприятиях, торжествах и свадьбах не должно превышать 50 человек. Сроки новых ограничений будут зависеть от дальнейшего развития эпидситуации с коронавирусом в стране.В последнее время число инфицированных ежедневно превышает 400, в то время как в январе-феврале держалось на уровне до 50 за день. На фоне нового роста заболеваемости весной в Узбекистане был усилен контроль за соблюдением карантинных мер. В частности, с 1 мая был вновь введен запрет на проведение концертов и спектаклей в закрытых залах.С 28 июня вновь введены ограничения на въезд в Ташкент автотранспорта из регионов страны, по всей стране вновь установлен запрет на работу заведений общепита, клубов и игровых центров после 8 вечера.Между тем с 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас гражданам дается на выбор несколько препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V". Также в августе, как ожидается, прибудет новая партия вакцины AstraZeneca.

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, кинотеатр, театр