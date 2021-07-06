https://uz.sputniknews.ru/20210706/vlasti-vyvezli-iz-kazaxstana-na-rodinu-tyajelo-bolnogo-uzbekistantsa-19555464.html

Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца

Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца

Мужчина отправился на заработки, однако в результате несчастного случая на производстве был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас он продолжает лечение... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T12:16+0500

2021-07-06T12:16+0500

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общество

генеральное консульство узбекистана

трудовая миграция

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы помогло вывезти на родину из Казахстана 38-летнего соотечественника, находящегося в тяжелом состоянии, сообщает ИА “Дунё”.По данным агентства, в узбекистанское диппредставительство обратились родственники мужчины еще 25 июня. Они сообщили, что 5 апреля он отправился на заработки в Казахстан, однако получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производстве и был помещен в нейрохирургическое отделение Алматинской областной многопрофильной больницы. Там ему оказали экстренную медицинскую помощь.Третьего июля в 13.00 по ташкентскому времени больной был благополучно доставлен на казахско-узбекскую границу "Жибек-жолы-Гишткуприк" и принят бригадой скорой помощи. Сейчас он продолжает лечение в профильной больнице на родине.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/genkonsulstvo-ruz-v-almaty-obratilos-k-sograjdanam-nezakonno-naxodyaschimsya-v-kazaxstane-18919776.html

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генеральное консульство узбекистана, трудовая миграция, мид узбекистана