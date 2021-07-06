https://uz.sputniknews.ru/20210706/vlasti-vyvezli-iz-kazaxstana-na-rodinu-tyajelo-bolnogo-uzbekistantsa-19555464.html
Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
Мужчина отправился на заработки, однако в результате несчастного случая на производстве был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас он продолжает лечение... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T12:16+0500
2021-07-06T12:16+0500
2021-07-06T12:25+0500
общество
генеральное консульство узбекистана
трудовая миграция
мид узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/09/15965182_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ceffd32692ae4486b78d4237ccc82935.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы помогло вывезти на родину из Казахстана 38-летнего соотечественника, находящегося в тяжелом состоянии, сообщает ИА “Дунё”.По данным агентства, в узбекистанское диппредставительство обратились родственники мужчины еще 25 июня. Они сообщили, что 5 апреля он отправился на заработки в Казахстан, однако получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производстве и был помещен в нейрохирургическое отделение Алматинской областной многопрофильной больницы. Там ему оказали экстренную медицинскую помощь.Третьего июля в 13.00 по ташкентскому времени больной был благополучно доставлен на казахско-узбекскую границу "Жибек-жолы-Гишткуприк" и принят бригадой скорой помощи. Сейчас он продолжает лечение в профильной больнице на родине.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/genkonsulstvo-ruz-v-almaty-obratilos-k-sograjdanam-nezakonno-naxodyaschimsya-v-kazaxstane-18919776.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/09/15965182_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5b5a7b1fd861d585a9c4f47183e6adb2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральное консульство узбекистана, трудовая миграция, мид узбекистана
Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
12:16 06.07.2021 (обновлено: 12:25 06.07.2021)
Мужчина отправился на заработки, однако в результате несчастного случая на производстве был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас он продолжает лечение в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Генеральное консульство Узбекистана в Алматы помогло вывезти на родину из Казахстана 38-летнего соотечественника, находящегося в тяжелом состоянии, сообщает
ИА “Дунё”.
По данным агентства, в узбекистанское диппредставительство обратились родственники мужчины еще 25 июня. Они сообщили, что 5 апреля он отправился на заработки в Казахстан, однако получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производстве и был помещен в нейрохирургическое отделение Алматинской областной многопрофильной больницы. Там ему оказали экстренную медицинскую помощь.
"По сведениям лечащего врача, 2 июля состояние здоровья М. Т. было стабильно тяжелым, однако он являлся транспортабельным. С учетом мнения медиков узбекские дипломаты организовали транспортировку соотечественника в Узбекистан на реанимобиле в сопровождении бригады медицинских работников компании ТОО Doctor Help", — сообщает информационное агентство МИД Узбекистана.
Третьего июля в 13.00 по ташкентскому времени больной был благополучно доставлен на казахско-узбекскую границу "Жибек-жолы-Гишткуприк" и принят бригадой скорой помощи. Сейчас он продолжает лечение в профильной больнице на родине.