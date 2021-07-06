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Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца
Мужчина отправился на заработки, однако в результате несчастного случая на производстве был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас он продолжает лечение... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T12:16+0500
2021-07-06T12:25+0500
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генеральное консульство узбекистана
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы помогло вывезти на родину из Казахстана 38-летнего соотечественника, находящегося в тяжелом состоянии, сообщает ИА “Дунё”.По данным агентства, в узбекистанское диппредставительство обратились родственники мужчины еще 25 июня. Они сообщили, что 5 апреля он отправился на заработки в Казахстан, однако получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производстве и был помещен в нейрохирургическое отделение Алматинской областной многопрофильной больницы. Там ему оказали экстренную медицинскую помощь.Третьего июля в 13.00 по ташкентскому времени больной был благополучно доставлен на казахско-узбекскую границу "Жибек-жолы-Гишткуприк" и принят бригадой скорой помощи. Сейчас он продолжает лечение в профильной больнице на родине.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/genkonsulstvo-ruz-v-almaty-obratilos-k-sograjdanam-nezakonno-naxodyaschimsya-v-kazaxstane-18919776.html
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генеральное консульство узбекистана, трудовая миграция, мид узбекистана

Власти вывезли из Казахстана на родину тяжелобольного узбекистанца

12:16 06.07.2021 (обновлено: 12:25 06.07.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Мужчина отправился на заработки, однако в результате несчастного случая на производстве был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас он продолжает лечение в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы помогло вывезти на родину из Казахстана 38-летнего соотечественника, находящегося в тяжелом состоянии, сообщает ИА “Дунё”.
По данным агентства, в узбекистанское диппредставительство обратились родственники мужчины еще 25 июня. Они сообщили, что 5 апреля он отправился на заработки в Казахстан, однако получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производстве и был помещен в нейрохирургическое отделение Алматинской областной многопрофильной больницы. Там ему оказали экстренную медицинскую помощь.

"По сведениям лечащего врача, 2 июля состояние здоровья М. Т. было стабильно тяжелым, однако он являлся транспортабельным. С учетом мнения медиков узбекские дипломаты организовали транспортировку соотечественника в Узбекистан на реанимобиле в сопровождении бригады медицинских работников компании ТОО Doctor Help", — сообщает информационное агентство МИД Узбекистана.

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Третьего июля в 13.00 по ташкентскому времени больной был благополучно доставлен на казахско-узбекскую границу "Жибек-жолы-Гишткуприк" и принят бригадой скорой помощи. Сейчас он продолжает лечение в профильной больнице на родине.
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