Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210526/genkonsulstvo-ruz-v-almaty-obratilos-k-sograjdanam-nezakonno-naxodyaschimsya-v-kazaxstane-18919776.html
Генконсульство РУз в Алматы обратилось к согражданам, незаконно находящимся в Казахстане
Генконсульство РУз в Алматы обратилось к согражданам, незаконно находящимся в Казахстане
Пятого июня истекает срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который ранее несколько раз продлевали из-за пандемии COVID-19. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T14:56+0500
2021-05-26T15:06+0500
общество
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18921209_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_c51d278035924372b35b72272909277b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы обратилось к согражданам, находящимся в Казахстане незаконно. Об этом сообщает ИА "Дунё" при МИД РУз.Пятого июня истекает срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который ранее несколько раз продлевали из-за пандемии COVID-19.На сегодня сухопутные и авиационные пункты пропуска через госграницу работают штатно. Возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами, в том числе с Узбекистаном, Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном.Погранслужба Казахстана, как отмечается в публикации, принимает все меры для того, чтобы иностранцы могли беспрепятственно вернуться в свои страны.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНапомним, 15 июня в России также истекает мораторий на выдворение граждан других государств, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за пандемии COVID-19. В пресс-службе посольства Узбекистана в РФ сообщили Sputnik, что граждане республики могут оформить документы до 30 июня 2021 года. Этот факт подтвердили и в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18921209_209:0:2876:2000_1920x0_80_0_0_840b698a7c64669a8a9e2b153bc22ccb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан

Генконсульство РУз в Алматы обратилось к согражданам, незаконно находящимся в Казахстане

14:56 26.05.2021 (обновлено: 15:06 26.05.2021)
526
© CC0 / Unsplash / Alexander SerzhantovАлматы
Алматы - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© CC0 / Unsplash / Alexander Serzhantov
Пятого июня истекает срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который ранее несколько раз продлевали из-за пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы обратилось к согражданам, находящимся в Казахстане незаконно. Об этом сообщает ИА "Дунё" при МИД РУз.
Пятого июня истекает срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который ранее несколько раз продлевали из-за пандемии COVID-19.
В связи с этим узбекистанское генконсульство призвало соотечественников, незаконно находящихся в Казахстане, легализовать свое дальнейшее пребывание там или же покинуть страну.
На сегодня сухопутные и авиационные пункты пропуска через госграницу работают штатно. Возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами, в том числе с Узбекистаном, Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном.
Погранслужба Казахстана, как отмечается в публикации, принимает все меры для того, чтобы иностранцы могли беспрепятственно вернуться в свои страны.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Напомним, 15 июня в России также истекает мораторий на выдворение граждан других государств, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за пандемии COVID-19. В пресс-службе посольства Узбекистана в РФ сообщили Sputnik, что граждане республики могут оформить документы до 30 июня 2021 года. Этот факт подтвердили и в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:08Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
20:05Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
19:37Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве
19:04Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
18:44В парке "Голубые купола" прошел первый чемпионат Узбекистана по BMX-фристайлу
18:30Пандемия не повлияла на экономику Узбекистана: сохранены положительные темпы
18:20Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
18:10В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
17:47"Узбекнефтегаз" рассказал о контрактах, заключенных с Афганистаном на выставке в Термезе
17:45Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев
17:34В столице завершился масштабный фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента"
17:18Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем
17:16Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
16:49В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
16:47Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью
16:45В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве
16:43В Рязани прошел концерт артистов из Узбекистана для трудовых мигрантов
16:05Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан
16:03Прорыв Сардобы: пострадавшим предприятиям выплатят 126 млрд сумов
15:59Всех беременных узбекистанок внесут в специальную базу