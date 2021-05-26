https://uz.sputniknews.ru/20210526/genkonsulstvo-ruz-v-almaty-obratilos-k-sograjdanam-nezakonno-naxodyaschimsya-v-kazaxstane-18919776.html

Генконсульство РУз в Алматы обратилось к согражданам, незаконно находящимся в Казахстане

Генконсульство РУз в Алматы обратилось к согражданам, незаконно находящимся в Казахстане

Пятого июня истекает срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который ранее несколько раз продлевали из-за пандемии COVID-19. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T14:56+0500

2021-05-26T14:56+0500

2021-05-26T15:06+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в Алматы обратилось к согражданам, находящимся в Казахстане незаконно. Об этом сообщает ИА "Дунё" при МИД РУз.Пятого июня истекает срок временного пребывания иностранцев на территории РК, который ранее несколько раз продлевали из-за пандемии COVID-19.На сегодня сухопутные и авиационные пункты пропуска через госграницу работают штатно. Возобновлено регулярное авиасообщение с 15 государствами, в том числе с Узбекистаном, Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном.Погранслужба Казахстана, как отмечается в публикации, принимает все меры для того, чтобы иностранцы могли беспрепятственно вернуться в свои страны.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНапомним, 15 июня в России также истекает мораторий на выдворение граждан других государств, не успевших легализовать свое пребывание в стране из-за пандемии COVID-19. В пресс-службе посольства Узбекистана в РФ сообщили Sputnik, что граждане республики могут оформить документы до 30 июня 2021 года. Этот факт подтвердили и в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости РУз.

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