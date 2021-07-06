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Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T16:24+0500
2021-07-06T17:04+0500
общество
военные
минобороны узбекистана
медицина
сеул
южная корея
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекская делегация военных медиков прибыла в Сеул, сообщает ИА "Дунё".Официальный визит узбекской делегации состоялся по приглашению начальника управления здравоохранения и благосостояния Минобороны Республики Корея Пак Кил Суна. Возглавил ее начальник управления медицинского обеспечения Минобороны Узбекистана полковник Баходир Абдулахатов.Узбекистанские военные пробудут в Корее с 6 по 9 июля. Пройдут встречи с руководством медицинского командования Вооруженных сил Южной Кореи. Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.Гости посетят ряд медицинских объектов, где непосредственного ознакомятся с системой военной медицины Республики Корея. Также состоится обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/spetsnaz-tsvo-provedet-sovmestnye-trenirovki-s-kollegami-iz-uzbekistana-19270579.html
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военные, минобороны узбекистана, медицина, сеул, южная корея

Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле

16:24 06.07.2021 (обновлено: 17:04 06.07.2021)
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Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время финиша первого этапа Десантирование, совершение марш-броска - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекская делегация военных медиков прибыла в Сеул, сообщает ИА "Дунё".
Официальный визит узбекской делегации состоялся по приглашению начальника управления здравоохранения и благосостояния Минобороны Республики Корея Пак Кил Суна. Возглавил ее начальник управления медицинского обеспечения Минобороны Узбекистана полковник Баходир Абдулахатов.
Узбекистанские военные пробудут в Корее с 6 по 9 июля. Пройдут встречи с руководством медицинского командования Вооруженных сил Южной Кореи. Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.
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Гости посетят ряд медицинских объектов, где непосредственного ознакомятся с системой военной медицины Республики Корея. Также состоится обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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