https://uz.sputniknews.ru/20210706/voennye-mediki-uzbekistana-i-korei-obmenyayutsya-opytom-v-seule--19562558.html
Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T16:24+0500
2021-07-06T16:24+0500
2021-07-06T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекская делегация военных медиков прибыла в Сеул, сообщает ИА "Дунё".Официальный визит узбекской делегации состоялся по приглашению начальника управления здравоохранения и благосостояния Минобороны Республики Корея Пак Кил Суна. Возглавил ее начальник управления медицинского обеспечения Минобороны Узбекистана полковник Баходир Абдулахатов.Узбекистанские военные пробудут в Корее с 6 по 9 июля. Пройдут встречи с руководством медицинского командования Вооруженных сил Южной Кореи. Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.Гости посетят ряд медицинских объектов, где непосредственного ознакомятся с системой военной медицины Республики Корея. Также состоится обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/spetsnaz-tsvo-provedet-sovmestnye-trenirovki-s-kollegami-iz-uzbekistana-19270579.html
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военные, минобороны узбекистана, медицина, сеул, южная корея
Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле
16:24 06.07.2021 (обновлено: 17:04 06.07.2021)
Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Узбекская делегация военных медиков прибыла в Сеул, сообщает
ИА "Дунё".
Официальный визит узбекской делегации состоялся по приглашению начальника управления здравоохранения и благосостояния Минобороны Республики Корея Пак Кил Суна. Возглавил ее начальник управления медицинского обеспечения Минобороны Узбекистана полковник Баходир Абдулахатов.
Узбекистанские военные пробудут в Корее с 6 по 9 июля. Пройдут встречи с руководством медицинского командования Вооруженных сил Южной Кореи. Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.
Гости посетят ряд медицинских объектов, где непосредственного ознакомятся с системой военной медицины Республики Корея. Также состоится обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.