https://uz.sputniknews.ru/20210706/voennye-mediki-uzbekistana-i-korei-obmenyayutsya-opytom-v-seule--19562558.html

Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле

Военные медики Узбекистана и Кореи обменяются опытом в Сеуле

Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T16:24+0500

2021-07-06T16:24+0500

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общество

военные

минобороны узбекистана

медицина

сеул

южная корея

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Узбекская делегация военных медиков прибыла в Сеул, сообщает ИА "Дунё".Официальный визит узбекской делегации состоялся по приглашению начальника управления здравоохранения и благосостояния Минобороны Республики Корея Пак Кил Суна. Возглавил ее начальник управления медицинского обеспечения Минобороны Узбекистана полковник Баходир Абдулахатов.Узбекистанские военные пробудут в Корее с 6 по 9 июля. Пройдут встречи с руководством медицинского командования Вооруженных сил Южной Кореи. Стороны обсудят вопросы текущего состояния и перспективы межведомственного взаимодействия в сфере военной медицины.Гости посетят ряд медицинских объектов, где непосредственного ознакомятся с системой военной медицины Республики Корея. Также состоится обмен опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/spetsnaz-tsvo-provedet-sovmestnye-trenirovki-s-kollegami-iz-uzbekistana-19270579.html

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