https://uz.sputniknews.ru/20210707/glavy-mid-tsa-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-pod-egidoy-oon-19585371.html
Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T20:25+0500
2021-07-07T20:25+0500
2021-07-07T20:25+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
центральная азия
афганистан
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19585342_0:26:641:386_1920x0_80_0_0_afd83c5ad0c8bab127fa65d7e1880c18.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. По инициативе Центра ООН по превентивной дипломатии состоялись переговоры в виртуальном формате министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, сообщает МИД РУз.На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране. Стороны заявили о своей поддержке дальнейшего развития и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте, широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии.Отдельно отмечена значимость предстоящей в этом месяце в Ташкенте Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/ekspert-tsru-poluchaet-dengi-za-schet-narkotrafika-iz-afganistana--video-19569151.html
https://uz.sputniknews.ru/20210706/smogut-li-terroristy-iz-afganistana-proniknut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-19567064.html
центральная азия
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/07/19585342_0:0:543:407_1920x0_80_0_0_3e9ee815fc3309dc3b10edd88e8316fe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
центральная азия, афганистан, оон
Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
По инициативе Центра ООН по превентивной дипломатии состоялись переговоры в виртуальном формате министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, сообщает
МИД РУз.
На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране.
“Акцентировано внимание на важности совместного противодействия угрозам международного терроризма, выработке странами Центральной Азии действенных шагов в этом направлении”, — говорится в сообщении.
Стороны заявили о своей поддержке дальнейшего развития и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте, широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира.
“Констатировано ключевое значение реализации на территории Афганистана, при содействии стран региона, различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах”, — отмечает МИД.
Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии.
Отдельно отмечена значимость предстоящей в этом месяце в Ташкенте Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.