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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/glavy-mid-tsa-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-pod-egidoy-oon-19585371.html
Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН
На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T20:25+0500
2021-07-07T20:25+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
центральная азия
афганистан
оон
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. По инициативе Центра ООН по превентивной дипломатии состоялись переговоры в виртуальном формате министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, сообщает МИД РУз.На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране. Стороны заявили о своей поддержке дальнейшего развития и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте, широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии.Отдельно отмечена значимость предстоящей в этом месяце в Ташкенте Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/ekspert-tsru-poluchaet-dengi-za-schet-narkotrafika-iz-afganistana--video-19569151.html
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центральная азия, афганистан, оон

Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН

20:25 07.07.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлавы МИД ЦА обсудили под эгидой ООН ситуацию в Афганистане
Главы МИД ЦА обсудили под эгидой ООН ситуацию в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. По инициативе Центра ООН по превентивной дипломатии состоялись переговоры в виртуальном формате министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, сообщает МИД РУз.
На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране.
“Акцентировано внимание на важности совместного противодействия угрозам международного терроризма, выработке странами Центральной Азии действенных шагов в этом направлении”, — говорится в сообщении.
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Стороны заявили о своей поддержке дальнейшего развития и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте, широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира.
“Констатировано ключевое значение реализации на территории Афганистана, при содействии стран региона, различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах”, — отмечает МИД.
Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии.
Отдельно отмечена значимость предстоящей в этом месяце в Ташкенте Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.
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