https://uz.sputniknews.ru/20210707/glavy-mid-tsa-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-pod-egidoy-oon-19585371.html

Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН

Главы МИД ЦА обсудили ситуацию в Афганистане под эгидой ООН

На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

центральная азия

афганистан

оон

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. По инициативе Центра ООН по превентивной дипломатии состоялись переговоры в виртуальном формате министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, сообщает МИД РУз.На встрече, прошедшей 7 июля, отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране. Стороны заявили о своей поддержке дальнейшего развития и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте, широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии.Отдельно отмечена значимость предстоящей в этом месяце в Ташкенте Международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/ekspert-tsru-poluchaet-dengi-za-schet-narkotrafika-iz-afganistana--video-19569151.html

https://uz.sputniknews.ru/20210706/smogut-li-terroristy-iz-afganistana-proniknut-v-uzbekistan--mnenie-eksperta-19567064.html

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